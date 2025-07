Nikolaus Blome im „Spiegel“: Steile Thesen zum drohenden AfD-Untergang

Der “Spiegel” hält sich – fast wie ein Haustier – gerne einen eigenen Schaufenster-Dissidenten. Bis vor einigen Jahren war dies Jan Fleischhauer, bis er zum “Focus” abgeschoben wurde. Nachfolger in der Rolle des Quotenkonservativen ist Nikolaus Blome, immerhin einst Vize bei der “Bild”. Wirklich konservativ war Fleischhauer allerdings nie. Sicher, er konnte unterhaltsam in Buchform über seine Erfahrungen „Unter Linken“ berichten, später auch in einer gleichnamigen Dokumentation punkten. Aber die ganz heißen Eisen packte er dann nie an, schließlich wollte er ja nicht „ins eigene Haus pinkeln“.

Obwohl er es also nicht wirklich zum Dissidenten brachte, musste er gehen. Die Redakteure und viel mehr die Leser fanden ihn schlicht zu „rechts“. Was dann die Frage aufwirft, ob da noch ein Killer-Begriff für die AfD übrig bleibt. Auch dass er privat gut mit dem betont linken “Spiegel”-Erbe Jakob Augstein konnte, rettete ihn nicht. Dann also übernahm Blome, der allerhöchstens dem Namen nach ein Konservativer ist. In seinen regelmäßigen Kolumnen merkt man jedenfalls keine konservative Haltung.

Die AfD als “one trick pony”?

Aktuell ruft er erneut den Untergang der AfD aus. Das tun die Medien zwar schon seit 13 Jahren, der Erfolg hält sich dabei jedoch sehr in Grenzen. Dabei ist Blomes Argumentation weder neu noch schlüssig. Der “Spiegel” hatte sie in den vergangenen Jahren schon einige Male aufgegriffen und dabei ganz ähnliche Fehler gemacht. Aber der Reihe nach.

Die AfD sei ein „one trick pony“, könne also nur ein Kunststück aufführen, aber sonst nicht viel. Nun drohe ihr, dass sie ihr zentrales Flüchtlingsthema und damit ihr Alleinstellungsmerkmal verlieren könnte, womit sie vermutlich bald keinen Platz in der deutschen Parteienlandschaft mehr habe. Oder, wie Blome es sagt: „Der AfD geht der Sprit aus.“ Das alleine schon darf mit Blick auf den Wahnsinn, der sich auf wirklich allen Politikfeldern breitmacht, bezweifelt werden: Immer neue Klimaschutzforderungen – keine Haustiere, Kinder, Reisen, Fleisch – werden erhoben, und die Transideologie steht der mit der Realität auf Kriegsfuß. Es wird also auch weiterhin genug zu tun geben.

“Halbierung” der Flüchtlinge?

Einmal ganz abgesehen davon, dass die von Blome beschworene Krise der AfD sich derzeit noch in keiner Weise in den Umfragen widerspiegelt. Sicher, der Höchstwert von 25 Prozent, auf den die AfD noch vor zwei Monaten kam, wird aktuell nicht erreicht. Aktuell steht sie allerdings immer noch bei 23 Prozent, also immerhin 10 Prozent vor der SPD. Und ebenso schnell wie man 2 Prozent verliert, kann man sie auch wieder hinzugewinnen; spätestens, wenn das nächste Aufregerthema für Schlagzeilen sorgt.

Als Grund für das angebliche Wegbrechen des AfD-Hauptthemas Migration führt Blue an, Die neue schwarz-rote Regierung habe eine „Halbierung der Asylbewerberzahlen“ erreicht. Tatsächlich? Nanu – wurde etwa die Hälfte aller Flüchtlinge abgeschoben, ganz ohne dass irgendjemand etwas gemerkt hat? Was sagt die Statistik? Die ist recht eindeutig: Laut einer parlamentarischen Anfrage des AfD-Abgeordneten Sebastian Münzenmaier hat die Bundesregierung im laufenden Jahr 2025 genau 0 (in Worten: null) Afghanen und Syrer in ihre Heimatländer zurückgeschafft. So ganz kann Blomes These also nicht stimmen.

Erstaunliche Zahlen

Und tatsächlich: Er kann nur über einen Rückgang der neuankommenden Asylbewerber reden. Das ist aber kein “Rückgang” an sich. Denn im Klartext heißt das: Die Zahl der Asylbewerber insgesamt steigt weiterhin – nur eben etwas – oder besser gesagt: minimal – langsamer. So ist die Halbierung gegenüber den Vorjahreszahlen mehr als fraglich: Diese sieht Blome nämlich nur für das erste Halbjahr 2025. Wie die Lage in der zweiten Jahreshälfte aussieht, ist noch nicht ganz klar.

Aber nicht einmal das stimmt: Denn seine Quelle spricht nur von den Monaten Januar, Februar und März. Das ist kein Halbjahr, sondern nur ein halbes Halbjahr. Und auch aus der Hochrechnung lässt sich keine Halbierung ableiten. Seine Quelle nennt 251.000 Asylbewerber für das Jahr 2024 und rechnet mit etwa 164.000 für das Jahr 2025. Das ist keine Halbierung, sondern nur ein Rückgang um ein Drittel.

Unterkomplexe Betrachtung Blomes

Außerdem fehlt ein entscheidendes Detail: Der Familiennachzug. Hier sind die Zahlen ebenfalls noch mit einer gewissen Unsicherheit behaftet, könnten für das aktuelle und das vorige Jahr aber etwa bei 130.000 liegen. Da die Merz-Regierung den Familiennachzug nur subsidiär Schutzsuchende stoppt, betrifft die Maßnahme jedoch nur 10 Prozent. Vielleicht ebenfalls mit einem leichten Abstieg im Jahr 2025. Wenn man alle Zahlen addiert, schrumpft die von Blome postulierte Halbierung aber nicht bloß auf ein Drittel, sondern gar auf ein Viertel zusammen. Und wer weiß, ob es nicht noch weitere Einwanderung gibt, die weder in die Kategorie Asyl noch Familiennachzug fällt.

Im Übrigen müsste man auch die Verteilung innerhalb der Gruppe der Flüchtlinge genauer untersuchen: So stieg die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge innerhalb des ersten Kriegsjahres 2022 auf eine Million an, in den zwei nachfolgenden Jahren bis jetzt aber nur noch um weitere 250.000. Im Umkehrschluss heißt das: der Anteil der außer-europäischen Flüchtlinge, die anders als die Ukrainer kulturfremd sind und für mehr Probleme sorgen, ist in der jüngeren Vergangenheit also wieder gestiegen.

Steigende Einbürgerungen

Ebenfalls gestiegen ist die Zahl der Einbürgerungen. Diese erreichten im letzten Jahr – einmal von den Russlanddeutschen in den 1990er Jahren abgesehen – ihren Höchststand. Viele der Flüchtlinge sind also gekommen, um zu bleiben, und können daher selbst bei Vergewaltigung und Mord nicht mehr abgeschoben werden. Und da Prognosen generell schwierig sind, lässt sich nicht sagen, wie sich der Trend im Jahr 2026 oder 2027 fortsetzt. Klar wäre ein weiterer Abstieg möglich, aber das heißt nicht, dass die Zahlen direkt auf null sinken. Vielleicht sinken sie ein bisschen, nur um sich dann auf einem etwas niedrigeren Niveau zu stabilisieren. Die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland würde dann also weiterhin steigen. Und in der aktuellen fragilen weltpolitischen Lage lässt sich nie sagen, wo der nächste Krieg ausbricht. Dann wäre ein zweites 2015 denkbar.

Einmal ganz abgesehen davon, dass auch ein (hypothetischer) Rückgang der Neuankömmlinge auf null nur ein halber Erfolg wäre – denn die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland würde auch dann weiter ansteigen. Das war kaum möglich, solange vor allem junge Männer aus dem Krisenbogen von Syrien bis Afghanistan nach Deutschland kamen. Wenn aber ausreichend viele junge Frauen im Rahmen des Familiennachzugs hinterherkommen, werden sie für den entsprechenden Nachwuchs sorgen.

Debattendefizite

Nicht zu vernachlässigen ist, dass die Gesellschaft zunehmend überaltert und deswegen jedes Jahr ein größerer Teil der inländischen Bevölkerung wegstirbt. Außerdem wandern in den letzten Jahren mehr und mehr Deutsche aus. Wenn der Trend anhält, kann auch eine Migration, die in absoluten Zahlen auf dem gleichen Niveau bleibt, anteilig stärker ins Gewicht fallen. Die Debatte krankt außerdem vor allem daran, dass Deutschland, anders als beispielsweise die USA oder Großbritannien die Herkunft seiner Einwanderer nicht erfasst. Weder Staatsbürgerschaft noch Migrationshintergrund sind dafür ein adäquater Ersatz.

Würde Deutschland einfach erfassen, wie viele europäisch-stämmige Menschen im Land leben, dann müsste man nur sehen, ob diese Zahl gegenüber dem Vorjahr gestiegen oder gesunken ist, und schon hätte man seine Antwort. Man müsste dann nicht mehr umständlich die Zahl der Asylbewerber mit dem Familienzuzug in Verbindung bringen und Todesfälle sowie Ausreisen berücksichtigen. Damit wäre für Klarheit gesorgt und man wüsste sofort, ob jemand wie Blome Recht hat oder nicht.

Die übliche Lesermanipulation

Die AfD jedenfalls lässt sich nicht beeindrucken: In der jüngsten Bundestagsdebatte pochte Fraktionsgeschäftsführer Bernd Baumann darauf, dass die Flüchtlingszahlen derzeit EU-weit zurückgingen. Dies sei also nicht Merz‘ Verdienst. Als er den Kanzler fragte, ob dieser sich für die „gigantischen Fehlentscheidungen“ seiner Partei in der Flüchtlingsfrage entschuldigen wolle, konnte dieser die Frage nur „entschieden zurückweisen“.

Die Debatte über die Fehler in seiner Argumentation versperrt aber die Sicht auf etwas weit wichtigeres: Dass der “Spiegel” nämlich, wie so oft, seine Leser manipuliert, um seine eigene Agenda durchzudrücken. Dass er die AfD ablehnt, ist weder überraschend noch ein Geheimnis. Das Mittel der Prognose ist in diesem Zusammenhang aber ein besonders perfides. Wenn der “Spiegel” schreibt, dass die AfD scheitern soll, treten seine Absichten deutlich zutage. Wenn er aber meint, dass die AfD scheitern wird, kann dies zumindest theoretisch eine völlig sachliche und neutrale Einschätzung sein, sofern sie denn zutrifft.

Schon bei AKK lag der “Spiegel” schief

Schwierig wird jedoch, wenn man ein bestimmtes Ereignis kommen sieht, weil man es eben kommen sehen will. Der Leser wird diesen Unterschied nicht immer bemerken und erkennt nicht, wenn eine Prognose eben nicht auf Fakten, sondern rein auf Wunschdenken basiert. Als Annegret Kramp-Karrenbauer zur Thronfolgerin Merkels erhoben wurde, hoffte der “Spiegel” noch darauf, dass dies die AfD schwächen würde. Nun, weder ließ sich dies aus den tatsächlichen Wahlergebnissen ablesen, noch hat Kramp-Karrenbauer eine glänzende Karriere hingelegt. Sie rangiert in der Reihe der Parteivorsitzenden nur noch unter „ferner liefen“.

Die Logik lautete damals, dass der AfD mit Kramp-Karrenbauer an der CDU-Spitze Merkel als Feindbild verlustig gehen würde. Hätte “AKK” einen gänzlich anderen Kurs als ihre Vorgängerin eingeschlagen, wäre diese Hoffnung vielleicht sogar tatsächlich in Erfüllung gegangen. Warum eine Kramp-Karrenbauer, die die Politik Merkels nahtlos fortsetzt, aber nicht schon bald ebenso unbeliebt sein sollte wie diese, erklärte der “Spiegel” seinen Lesern damals nicht…