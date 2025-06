„Nimbus-Variante“: Der jüngste heiße Scheiß aus aus der Corona-Panikmanufaktur

Auch fünfeinhalb Jahre, nachdem der längst als größte Menschheitslüge und gelenkte kollektive Psychose entlarvte “Pandemie”-Irrsinn seinen Anfang nahm, wird das Kartell berufsmäßiger Alarmisten nicht müde, die gängigen Erzählungen nach bewährtem Muster weiterzuspinnen und immer neue Varianten und Virenmutationen als Bedrohung heraufzubeschwören. Wobei sich mittlerweile längst die Frage stellt, wer diesen Hirnmüll ernsthaft noch glauben soll. Denn der fortgesetzte Alarmmissbrauch mit niemals eingetretenen Todes- und Untergangsszenarien, mit dem seit Jahren Politik gemacht wird, ist so inflationär und hat sich dermaßen abgenutzt, dass inzwischen Taubheitseffekte eingetreten sind. Irgendwann wird niemand mehr offizielle Warnungen ernst nehmen, sollten –Gott bewahre – eines Tages einmal eine echte Bedrohungslage durch ein wirklich tödliches Virus eintreten.

Die Kontrolle der Massen über Angst hat dennoch Methode, auch wenn dieses Schwert stumpfer als stumpf geworden ist. Und das nicht nur im Gesundheitsbereich: Wenn das linksmediale Panikorchester nicht gerade vor dem Klimakollaps und einer angeblich bevorstehenden „Rekordhitze“ warnt, wendet es sich wieder der vermeintlichen Gefahr neuer „Pandemien“ zu. Das perpetuum mobile der Apokalyptik muss stetig weitergedreht werden.

Die üblichen “Experten”

Reale Großgefahren hingegen wie Islamisierung, explodierende Gewalt im öffentlichen Raum oder mutwillig provozierte Kriegsgefahr werden derweil aus ideologischen Gründen heruntergespielt oder verleugnet. Dann schon lieber Corona: Dieses spiele „in den Köpfen der meisten Menschen keine Rolle mehr“, beklagt „Focus online“ bitterlich. Was unverantwortlich sei – würden, na wer wohl, „Experten“ aktuell doch wieder eine weltweite Ausbreitung der neuen Corona-Untervariante NB.1.8.1 beobachten. Auch einen neuen griffigen Namen gibt’s schon für dieses neueste Modell: „Nimbus“. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) habe sie sogar schon als „Variante unter Beobachtung“ eingestuft. Im Laufe des April habe sich der Anteil von “Nimbus” am gesamten “Corona-Infektionsgeschehen” (das immer noch wahnhaft monitorwert wird) “von 2,5 auf 10,7 Prozent mehr als vervierfacht”, heißt es dräuend weiter. In Deutschland sei die neue Variante erstmals Ende März in den Berichten des Robert-Koch-Instituts (RKI) aufgetaucht; Mitte Mai habe ihr Anteil an allen dokumentierten Corona-Fälle bereits bei 16,7 Prozent gelegen.

Zu den Beschwerden, die “Nimbus“ auslöse, gehörten nicht nur starke, sondern natürlich gleich “rasiermesserscharfe” Halsschmerzen, Erschöpfung, leichter Husten, Fieber, Muskelschmerzen und Erschöpfung. Doch zum Schutz vor diesen bis 2019 völlig trivialen Allerweltssymptomen reiche, so die WHO tröstend, die Impfung durch die derzeitigen Corona-“Impfstoffe” aus, die “auch gegen diese Variante” helfen würden. Tragikomischer wird es nicht mehr – als ob die experimentelle mRNA-Genbrühe dies jemals gegen die früheren Varianten getan hätten, und nicht vielmehr Millionen von Menschen krank und anfällig für jegliche sonstigen Infektionen gemacht hätte!

Keine Gefahr, aber viele Worte

Dass sowohl die WHO als auch das RKI ausdrücklich nicht Alarm schlagen und keine nennenswerte Gefahr einer Massenausbreitung der „Nimbus“-Variante sehen, wird von den Panikmedien wenn, dann allenfalls ganz nebenbei erwähnt, ebenso wie die Tatsache, dass es sich bei deren Einstufung als „Variante unter Beobachtung“ um die niedrigste Risikokategorie handelt.

Doch nicht nur “Focus”, auch die ARD-“Tagesschau” hält es für geboten, einen bemühten ellenlangen Text zusammenzuraunen, in dem sich die übliche Fürchtemacherei findet, etwa wie folgt: “Durch Veränderungen im Erbgut könnte Nimbus etwas ansteckender sein als andere Varianten. Erste Laboruntersuchungen deuten außerdem darauf hin, dass das Immunsystem die neue Variante etwas weniger effektiv bekämpfen kann.“ Auch hier wird nur sublim eingestreut, dass im Grunde absolut keine Gefahr besteht – aber Hauptsache, man hat dem Rentnerpublikum und den zur Hypervigilanz abgerichteten “Risikogruppen” wieder einmal in Erinnerung gerufen, dass sie – neben den vielen anderen Bedrohlichkeit unserer Zeit – immer und ständig auch vor Corona Angst haben und ja nie in trügerische Ruhe verfallen sollen. Ein doppelt unsinniges Unterfangen – denn bei denjenigen, die diesen Stuss auch fünf Jahre nach der Plandemie noch immer glauben , sind solche Warnungen ohnehn überflüssig, und die, die endgültig genug von der Panikmache haben, glauben sowieso gar nichts mehr.