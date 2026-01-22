„Nius“-Ausladung vom Deutschen Filmball: Die linkstotalitäre Szene der „Kulturschaffenden“ hat nichts gelernt

Die Posse um die Verweigerung der Akkreditierung von „Nius“ beim 50. Deutsche Filmball in München am kommenden Wochenende zeigt wieder einmal den Zustand aus Unterdrückung, Angst und Opportunismus, der in diesem Land inzwischen herrscht. Am 9. Januar hatte „Nius“ das offizielle Akkreditierungsformular für die Veranstaltung ausgefüllt, eine Woche später kam dann zunächt die schriftliche Bestätigung, nebst detailliertem Ablaufplan des Abends und weiteren Informationen. Als „Nius“ drei Tage später bei der zuständigen Agentur eine organisatorische Rückfrage über die Akkreditierung von Filmteam und Fotograf stellte, kam am nächsten Tag ein Anruf, in dem mitgeteilt wurde, die Akkreditierung sei leider zurückgezogen worden. Eine konkrete Begründung dafür gab es nicht. Wenige Stunden später folgte noch eine lapidare E-Mail, in der lediglich behauptet wurde, die Zahl der Anfragen sei sehr hoch gewesen, “aus Platzgründen” habe man nicht jedem Gesuch entsprechen können. Dass „Nius“ bereits eine offizielle Akkreditierung erhalten hatte, wurde dabei keinem Wort erwähnt. In einer weiteren Mail bestätigte die Agentur, dass man die „Nius“ entstandenen Kosten für Hotel und Anfahrt übernehmen werde.

Der Vorfall erinnert an die Stornierung von 12 Tickets durch den Fußballclub RB Leipzig für dessen Heimspiel gegen Bayern München am vergangenen Wochenende. Diese waren ebenfalls reserviert und bezahlt, wurden aber aus ähnlich fadenscheinigen Gründen urplötzlich zurückgezogen, weil sich der AfD-Co-Vorsitzende Tino Chrupalla unter den Gästen befand. Beide Vorgänge fallen just in die Zeit, da „Nius“ seit dem Skandalauftritt des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther in der ZDF-Sendung Markus Lanz vom 7. Januar in aller Munde ist, und stellen demonstrative Ab- und Ausgrenzungshandlungen gegen Julian Reichelts linksverhasstes Medium dar. Konkludent soll damit offenbar eine Solidarität mit Günther bekundet werden, der beleg- und faktenfrei als eigentliches Opfer einer Kampagne angeblicher Falschdarstellungen gezeichnet wird. Dabei war er es, der unmissverständlich offene Zensur- und Verbotsforderungen gegen freie Medien ins Spiel gebracht und sich dabei vor allem an „Nius“ abgearbeitet hatte; als er danach dreist und entgegen objektiver Videobeweise seine eigenen Aussagen abstritt, unterstützte Lanz ihn auch noch dabei, indem er eine Woche später eine manipulativ zusammengeschnittene Version seiner eigenen Sendung vorlegte, die Günthers Lüge untermauern sollte.

Vollkommene Selbstgleichschaltung

Die schamlose Wahrheitsverbiegung durch Lanz, Günther und ihre linke Medienunterstützer geschah dabei wider besseres Wissen – und adressiert vor allem jene Szene gleichgesinnter Mitempörter und Zensurfetischisten, in der der von Günther erhobene Ruf nach “Qualitätskriterien” für Journalisten (nach staatlich eingehegter Pressefreiheit also) seit Jahren erschallt – worunter nichts anderes als die Regulierung und nötigenfalls Ausschaltung missliebiger Meinungen gemeint ist. In just eben Milieu, wo Günther für seine evident grundgesetzwidrigen und totalitären Ansichten Applaus bekommt, macht man sich schon lange nicht mehr die Mühe, sich mit Fakten und Details auseinanderzusetzen und sich selbst zu informieren, wer hier die Unwahrheit sagt – obwohl dies selten so unschwer festzustellen wäre wie in diesem. Fall. Es genügt, dass die Systemmedien ihres Vertrauens in ihre vorhandenen Vorurteile und Ressentiments hineinspielen wird und ihnen das erzählen, was sie ohnehin schon zu glauben wissen – und schon folgen sie blind der demagogischen Hetze, es handele sich bei “Nius und den freien Medien um eben das, als was Günther sie bezeichnet hatte: “Feinde der Demokratie” oder “unsere Gegner”. Vor dem Hintergrund dieser Frontziehung und polemischen Aufladung wird dann die buchstäbliche Diskreditierung und De-Akkreditierung eines verhassten Mediums durch den Deutschen Filmball zum vermeintlich starken “Statement” einer haltungsbesoffenen Kulturszene – obwohl sie sich damit zu systemkonformen Mitläufern im Kampf gegen die Meinungs- und Pressefreiheit macht.

Offenbar wollte man sich beim Deutschen Filmball vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der Name „Nius“ zum Zeitpunkt der Presseakkreditierung durch sämtliche Medien ging, nicht durch die Anwesenheit eines solch scheinbar anrüchigen Mediums kompromittieren – wobei es angesichts des völlig linksdrehenden deutschen Kulturbetriebes ohnehin verwundert, dass „Nius“ ursprünglich überhaupt zugelassen wurde; schon das dürfte allein auf ein Versehen der Agentur zurückzuführen sein. Die aus ihrer Ausladungsbegründung sprechende totale Selbstgleichschaltung im vorauseilenden Gehorsam respektive Erwartungserfüllung lässt keinen anderen Schluss zu. Also übernimmt man nun lieber die Hotel- und Reisekosten von „Nius“ und setzt sich dabei sogar den durchweg befremdeten und fassungslosen internationalen Reaktionen der alarmierten Auslandspresse über diese Aussperrung von freien Journalisten aus, anstatt die Akkreditierung aufrechtzuerhalten. Der Verbleib in den Reihen der „Guten“ ist dieser diktaturaffinen verkommenen Créme offensichtlich wichtiger als Artikel 5 Grundgesetz und ein freier Zugang der Presse zu ihrem Gesinnungsschickeria-Ball. Die grenzenlose Feigheit und Verlogenheit dieser Mischpoke, die sich unter keinen Umständen den Unmut des politisch-medialen Kartells zuziehen will, dem sie entweder selbst angehört oder auf dessen Gunst sie angewiesen ist, steht der kriecherischen Unterwürfigkeit der Kulturschaffenden in der letzten Deutschen Demokratischen Republik von einst in nichts nach.