Nius gegen Günther: Steinhöfel legt nach

In der juristischen Auseinandersetzung zwischen Julian Reichelts Portal „Nius“ und dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther um dessen Skandalauftritt bei Markus Lanz im letzten Monat hat „Nius“-Anwalt Joachim Steinhöfel noch einmal nachgelegt und die Kieler Staatskanzlei erneut als Vertuschungsgehilfin in Günthers verlogener Verteidigungsstrategie entlarvt. Günther besteht weiter darauf, dass er in der Sendung als „Privatperson“ zu Gast gewesen sei und seine Verleumdungen gegenüber „Nius“ sowie seine Kampfaufrufe gegen freie Medien somit nicht in seiner amtlichen Eigenschaft als Regierungschef getätigt habe. Dabei hatte er selbst ausdrücklich erklärt, als Ministerpräsident zu sprechen – und nicht als Bürger, wie er auch noch explizit betonte. Zudem war Günther über die Staatskanzlei in die Sendung eingeladen und immer wieder als Ministerpräsident vorgestellt worden. Dennoch hatte sich das Verwaltungsgericht Schleswig vergangene Woche zum juristischen Büttel dieser grotesken Tatsachenverdrehung gemacht und Günther Recht gegeben.

Steinhöfel schickte nun zehn Fragen an die Staatskanzlei, in denen er unter anderem wissen wollte, ob Günthers Reise ins Hamburger Studio des ZDF hausintern als Dienstreise gemäß dem Landesreisekostengesetz (LRKG) eingestuft und abgerechnet worden sei; wie der Umstand, dass Günther angeblich als Privatperson bei Lanz gewesen sei, bei der Buchung der Gesamtkosten berücksichtigt worden sei; wie die Nutzung des Dienstwagens abgerechnet worden sei; ob Günther von beim Land angestellten Mitarbeitern begleitet worden sei; welche Ressourcen der Staatskanzlei zur Vorbereitung des Auftritts genutzt wurden, den das Land prozessual als den einer Privatperson definiert habe; und ob der Staatskanzlei Dokumente oder interne Vermerke vorlägen, die eine Kostentrennung zwischen den Anteilen der „Privatperson“ Daniel Günther und dem Amt des Ministerpräsidenten für diesen spezifischen Tag regeln?

Absolute Unhaltbarkeit von Günthers Lügen

Die Fragen zielen natürlich darauf ab, noch einmal die ganze Unhaltbarkeit von Günthers Lügen hervorzuheben, dessen gesamter Lanz-Auftritt von vorne bis hinten in seiner Eigenschaft als Ministerpräsident erfolgte und mit Ressourcen des Landes Schleswig-Holstein, also Steuerzahlergeld, bestritten wurde. Die gestrige „Antwort“ der Staatskanzlei fiel denn auch erwartet hilflos aus: Als „Vorbemerkung“ wiederholte man die Begründung des Verwaltungsgerichtsurteils von letzter Woche, dass „in Zweifelsfällen“ davon auszugehen sei, „dass Äußerungen von Amtsträgern im Rahmen einer Talkshow nicht in amtlicher Eigenschaft getätigt werden.“ Dass es sich hier aber um nichts weniger als einen „Zweifelsfall“ handelte, wurde ausgeblendet. Weiter hieß es in dem Urteil: „Die Anreise zum Fernsehstudio mit dem Dienstwagen, die Begleitung durch Personenschützer des Landeskriminalamts und eine Einladung über die Staatskanzlei sind ebenfalls nicht geeignet, die Äußerungen als amtlich erscheinen zu lassen. Die schon aus Sicherheitsgründen gebotene und auch zu privaten Zwecken zulässige Inanspruchnahme des Dienstwagens und des Personenschutzes macht einen Talkshow-Auftritt nicht zu einer Regierungsveranstaltung“.

Die Staatskanzlei teilte weiter mit, man halte sich „selbstverständlich an die strikte – verfassungsrechtlich auch gebotene – Trennung zwischen der Funktion als Ministerpräsident und der Funktion als Landesvorsitzender der CDU Schleswig-Holstein“. Diese Trennung, die auch organisatorisch, inhaltlich und personell gelte, werde auch bei der Vorbereitung und Durchführung von Terminen beachtet. An dem betreffenden Tag (7. Januar 2026) habe eine Reihe dienstlicher Termine stattgefunden, die auch durch „Mitarbeitende“ der Staatskanzlei begleitet worden seien. Bei diesen Terminen habe Günther, „wie viele Abgeordnete des Schleswig-Holsteinischen Landtages es auch machen, das Landeswappen Schleswig-Holstein“ getragen. Dies war tatsächlich die komplette Antwort (!) auf die zehn Fragen Steinhöfels; wenig überraschend zerpflückte dieser denn auch prompt genüsslich das Geschwurbel von Günthers Lakaien – und stellte gleich eine neuerliche Presseanfrage, in der er feststellte, dass keine einzige seiner Fragen beantwortet worden sei. Stattdessen habe die Staatskanzlei lediglich auf Passagen aus dem Beschluss des VG Schleswig zur Zurechnung von Talkshow-Äußerungen verwiesen und pauschal mitgeteilt, die Staatskanzlei halte sich an die „strikte Trennung“ zwischen dem Amt des Ministerpräsidenten und der Funktion als Landesvorsitzender der CDU. Nach dieser Einschätzung habe aber niemand gefragt.

Aussichtslose Position

Weder die allgemeine Beschreibung dieser Trennungspraxis noch der Verweis auf gerichtliche Entscheidungen zum Äußerungsrecht seien geeignet, die konkret gestellten Fragen zur Kostenabrechnung zu beantworten. Die Fragen „Wurde eine Dienstreise abgerechnet? Über welche Kostenstellen? Wurden Erstattungsansprüche gestellt? Liegen interne Vermerke vor?“ würden „keine rechtliche Würdigung, sondern schlichte Tatsachenmitteilungen“ erfordern, so Steinhöfel. Er erinnerte die Staatskanzlei sodann an ihren presserechtlichen Auskunftsanspruch, der „einen Anspruch auf Erteilung konkreter Auskünfte zu konkreten Fragen – nicht auf die Zusendung von Gerichtszitaten oder allgemeinen Bekenntnissen zur Rollentrennung“ begründe, setzte eine neue Frist zur Beantwortung seiner Fragen bis zum heutigen Mittwoch 17 Uhr und drohte, „die gebotenen rechtlichen Schritte zur Durchsetzung des Auskunftsanspruchs“ von „Nius“ einzuleiten. Vorsorglich legte er auch gleich Widerspruch „gegen die in Ihrer Antwort liegende konkludente Verweigerung der begehrten Auskünfte ein“.

Offenbar ist Günther wirklich willens, sich vollends zu blamieren und die Farce seiner Verteidigung gegen einen offensichtlichen Dienstverstoß in die nächste Runde gehen zu lassen, die nicht die letzte sein wird. Der CDU-Grüne hat sich in eine völlig aussichtslose Position manövriert, diskreditiert sich immer weiter und die Steuerzahler müssen diesen Eiertanz, der vermutlich bis vor das Bundesverfassungsgericht gehen wird, bezahlen. Trotzdem erweist Günther der Öffentlichkeit damit auf gewisse Weise zum ersten Mal in seiner Karriere einen echten Dienst – denn er zeigt in aller Deutlichkeit die ganze Verlogenheit und Skrupellosigkeit der Kaste auf, die sich zur Hüterin von Demokratie und Wahrheit in diesem Land aufspielt und deren Gesicht er inzwischen geworden ist.