„Nius“ ist Mist, Böhmermann steht für journalistische Standards: Medienlese mit Maja Göpel

Die Wissenschaftlernde und Transformationsforschende Maja Göpel, unter anderem Mitbegründerin der staatlich gepamperten linksextremen Klimainitiative “Scientists4Future” ,verkörpert perfekt das (international beobachtete) “Niveau” deutscher Geistes- und Sozialwissenschaften, die durch Repräsentanten wie Baerbock und von der Leyen meinen, den weltweiten Moralmaßstab vorgeben zu müssen. Vor einem non-diversen, rein weißen altlinken Publikum dozierte Göpel kürzlich über den Journalismus in Deutschland. Sie äußerte dabei wörtlich: “Deshalb zeichnen sich ja gute Zeitungen dadurch aus, dass sie mal die eine oder die andere Position im gleichen Blatt haben. Und deshalb ist es auch schwierig, die Taz mit Nius gleich zu setzen. Weil Nius nun wirklich ´n milliardärgetriebenes, egomanisch durchsetztes, menschenverachtendes, jagendes, falschdarstellendes, von Identitären unterwandertes Mist-Plattform-Teil ist… Und journalistische Standards, da haben wir ein breiteres Spektrum von Zeitungen, die innerhalb dieser Standards die unterschiedliche Positionen darlegen, aber sich an diese Standards halten. Ich empfehle Jan Böhmermann von ZDF Royal für ´n easy Einstieg in die Qualität, die bei Nius herrscht.”

Für dieses wohlgemerkt nicht satirische, sondern ernst gemeinte Statement gab’s johlenden Applaus. Manche der anwesenden ”Boomer gegen Rechts“ riss es gar von ihren Sitzen zu Standing Ovations für diesen linksextremistischen Müll, der Göpel da aus dem Maul quoll.

Snowflake-Narzissmus immer grotesker

Wahrlich, wenn es ein Land gibt, das nichts, aber wirklich gar nichts aus seiner Geschichte gelernt hat, dann ist es Deutschland. Und wer nicht aus der Vergangenheit lernt, sondern sich hochneurotisch verhält; wer nicht in der Lage ist, sich einmal von außen zu betrachten, die eigenen Denkmuster zu reflektieren und sich selbstkritisch zu hinterfragen, der bleibt in einer Endlosschleife gefangen – verdammt dazu, die gleichen Fehler immer wieder zu wiederholen. Das gilt im Kleinen wie im Großen. Ohne Selbstreflexion ist es auch nicht möglich, sowas wie psychische Resilienz zu entwickeln. Deshalb der immer grotesker auftretende Snowflake-Narzissmus, der in Auftritten wie dem von Göpel in jedem einzelnen Moment durchbricht.

Für die Göpels dieses Landes braucht es Deutschland also mehr “Safe Spaces” für die durch das Aussprechen von Realitäten getriggerte Meute? Sie benötigen Schutz vor schonungsloser Faktenbenennung, wie sie “Nius” und andere freie Medien im Gegensatz zum Staatsfunk betreiben? Ein äußerst preiswerter, individueller Safe Space wäre übrigens die weit wallende Burka nach afghanischer Art, mit Käsereibe vor dem Gesicht. Es gibt also durchaus praktische Aspekte einer Talibanisierung Deutschlands. Bin schon ganz gespannt auf die Ergebnisse der Transformationsforschenden Göpel zu diesem Projekt!