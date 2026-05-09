Nix wissen, nix erinnern: Merkels Ex-Kanzeramtschef Braun und RKI-Chef Schaade vor der Corona-Enquete-Kommission

Am Donnerstag dieser Woche erörterte die Corona-Enquetekommission des Bundestages – die eine Aufarbeitung des „Pandemie“-Wahnsinns simuliert, um die Öffentlichkeit darüber hinwegzutäuschen, dass eben hierzu keinerlei echter Wille besteht – das Thema „Eindämmungsstrategien (NPIs) und Abwägung alternativer Ansätze“. Unter anderem waren dazu Helge Braun, der Kanzleramtsminister von Angela Merkel und Lars Schaade, der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) geladen. In der Sitzung ging es vor allem um den 15. März 2020, den Tag vor dem ersten bundesweiten Lockdown und der Hochstufung der Risikobewertung durch das RKI. Bis heute wird darüber diskutiert, wie politische Entscheidungen und wissenschaftliche Einschätzungen damals zusammenwirkten. Wie alle Mitglieder des Corona-Kartells, sieht auch Schaade keinerlei Fehler bei sich bzw. dem RKI. Auch wenn die Wirksamkeit der damaligen Maßnahmen anfangs nur begrenzt belegt gewesen sei und die Dauer nicht habe abgeschätzt werden können, habe sich angeblich „früh“ gezeigt, dass sie die Übertragung des Virus in der Bevölkerung „deutlich reduzieren“ konnten. Die Wirkung einzelner Maßnahmen habe sich allerdings erst „zeitversetzt“ beurteilen lassen, behauptete er ohne jeden Beleg und schob dann in schlimmster deutscher Tradition die Verantwortung auf seine Herren. Welche Maßnahmen zu welchem Zeitpunkt ergriffen würden, sei letztlich eine „politische Entscheidung“, die von den Verantwortlichen begründet werden müsse, so Schaade. Im Klartext: das RKI hat Recht behalten, alles andere muss die Politik erklären.

Bei den Fragen des für die AfD-Fraktion tätigen Datenanalysten Tom Lausen griffen Schaade und Braun auf die “Methode Olaf Scholz” zurück – nämlich die, sich an wenig bis gar nichts erinnern zu können. So will Schaade nicht mehr wissen, wo er sich befand, als das RKI am 15. März 2020 die Hochstufung der Risikobewertung besprach. Daran könne er sich nicht mehr genau erinnern, entgegnete er. Ob die Besprechung im Institut oder telefonisch stattgefunden habe, wisse er ebenfalls nicht mehr. Das Ganze sei schließlich sechs Jahre her. Braun ging etwas raffinierter vor und erklärte, bei einer vorherigen Ankündigung der Frage, hätte er möglicherweise noch in seinen damaligen Kalender schauen können. Darauf zitierte Lausen aus einem Artikel der “Süddeutschen Zeitung” (SZ) von April 2020, in dem es hieß: “Im Kanzleramt tritt ein kleiner Kreis zusammen, der eine große Weiche stellen wird.” Neben Angela Merkel seien damals unter anderem Olaf Scholz, Horst Seehofer, Jens Spahn sowie der damalige RKI-Präsident Lothar Wieler anwesend gewesen.

Keinerlei Daten, keinerlei Belege

Als Lausen fragte, ob an diesem Tag die Entscheidung für den Lockdown gefallen sei, bestritt Braun die Darstellung der SZ. Eine Enquetekommission ermögliche keinen vollständigen Einblick in sämtliche Regierungsunterlagen und außerdem hätte eine kleine Runde im Kanzleramt eine solche Entscheidung gar nicht allein treffen können. „Wir haben zu diesem Zeitpunkt im Kanzleramt gemeinsam mit Behörden und Experten den Ernst der Lage beraten und eingeschätzt“, so Braun. Daraus habe sich die „Notwendigkeit eines Handelns“ ergeben. Die konkreten Maßnahmen seien anschließend gemeinsam mit Ländern, Parlament und Koalitionspartnern abgestimmt worden. Später fabulierte er dann, man habe gesehen, dass sich die Verbreitung des Virus in einem „logarithmischen Wachstum“ befunden habe.

Auf die Frage des Finanzwissenschaftlers Stefan Homburg, auf welche konkreten Daten sich die damaligen Maßnahmen gestützt hätten, entgegnete Braun, die Bundesregierung habe das Virus schon deutlich vor März 2020 „ernst genommen“. Mitte März sei dann jedoch klar geworden, dass einzelne Maßnahmen nicht mehr ausgereicht hätten, um die Pandemie einzudämmen. Die Nennung konkreter Datenbelege blieb er schuldig und wiederholte nur den Verweis auf den schnellen Anstieg der Fallzahlen. Das ist nicht wirklich überraschend: In Wahrheit nämlich hatten sowohl das politisch abhängige RKI als auch die Regierung – wie aus den RKI-Files hervorgeht – zum damaligen Zeitpunkt überhaupt keine konkreten Belege, um einen Lockdown zu rechtfertigen. Sie agierten aus rein politischen Gründen und jagten ein ganzes Land in eine völlig überflüssige erzwungene Lahmlegung des gesamten öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens. Das ist die unschöne Wahrheit, um die Braun und Schaade sich mit angeblichen Gedächtnislücken und hohlem Gerede herummanövrieren – typisch für die komplette Corona-“Aufklärung” in diesem Land und auch diese ridiküle Alibi-Veranstaltung des Bundestages, die bezeichnenderweise über keinerlei Sanktionierungs- und Druckmittel gegen die Corona-Verantwortlichen verfügt, sondern sich auf bloßes Gerede beschränkt, weshalb an ihrem Ende auch absehbar nicht mehr als ein paar lauwarme Abschlusserklärungen herauskommen werden. Diese wird man der Öffentlichkeit dann als „Aufarbeitung“ verkaufen und verkünden, dass man “sicherlich vieles besser” hätte machen können, unter dem Druck der Ereignisse aber bestmöglich gehandelt und ja schließlich doch irgendwie mit allem Recht gehabt habe. Statt Konsequenzen wird die Farce dieser Enquete-Kommission somit in dieselben Beruhigungsfloskeln enden, mit denen in Deutschland noch jedes Politikversagen schöngeredet worden ist.