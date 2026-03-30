„No Kings“-Proteste in den USA: Revolution in homöopathischer Dosis

Unter dem Motto “No Kings” (“keine Könige“) stellt sich eine Serie von Demonstrationen des linken und linksradikalen Spektrums in den USA bewusst in die altehrwürdige Tradition der antimonarchistischen Bewegung in den USA. Passend zum 250. Jubiläum des Jahres der US-Unabhängigkeitserklärung gegenüber der britischen Krone fanden – nach Vorläuferkundgebungen am 14. Juni und 18. Oktober 2025 – am Samstag nun in etlichen Städten der Vereinigten Staaten Protestaufmärsche statt, die gezielt gegen US-Präsident Donald Trump gerichtet sind, um seine als “autoritär”, “diktatorisch”, “faschistisch” oder eben gar “monarchisch” wahrgenommene Politik zu kritisieren.

Einmal ganz davon abgesehen, dass die echten „No Kings“-Proteste von 1775 bis 1783 mit der Waffe in der Hand gegen King George III. zelebriert wurden, und dass es sich bei Donald Trump um keinen König, sondern um den von der Mehrheit der US-Amerikaner demokratischen gewählten Präsidenten handelt, war der gestrige Event jedoch eher eine blamable Angelegenheit. Hier bei uns, im texanischen San Antonio, tauchten rund 1.000 Leute auf, um den “König”, den es nicht gibt, mit Pappschildern und Parolen aus seinem imaginären Schloss zu schreien. Die Veranstalter hatten vorab rund 10.000 Teilnehmer angemeldet. Bei 2,8 Millionen Einwohnern in der gesamten Metropolitan Area erschienen also satte 0,0375 Prozent (!) zum Aufstand. Selbst wenn die avisierten 10.000 monarchiefeindlichen Kämpfer alle gekommen wären, wäre man bei 0,375 Prozent gelandet.

Traurige Ergebnisse

Nun gut: Texas ist halt eher konservativ und pro Trump; also sollte man ja annehmen, dass es in den linksversifften Hochburgen wie Los Angeles und New York tatsächlich deutlich mehr Aufständische gegeben haben müsste. Und siehe da: In L.A. hat man es tatsächlich auf ein “Vielfaches” gebracht, – nämlich auf 0,51 Prozent, in einem County mit 9,8 Millionen Einwohner. In NYC steppte der revolutionäre Bär, dort waren es nach Schätzungen des NYPD rund 100.000 Teilnehmer; macht macht furchteinflößende 1,17 Prozent im Big Apple. Wäre der Unabhängigkeitskrieg mit soviel Rückhalt in der Bevölkerung abgelaufen, wären wir heute noch britische Kolonie.

Aber ich will hier nicht weiter mit Zahlen von einzelnen Standorten langweilen; kurz gesagt: Es sah in allen linken Widerstandsnestern nicht viel besser aus. Wie man angesichts dieser traurigen Ergebnisse auf die “über 8 Millionen Trump-Gegner” kommt, von denen linke Medien und vor allem auch die Presse in Deutschland begeistert berichtet (das wären rund 2.5 Prozent der Bevölkerung!), wenn man diesen prozentualen Anteil selbst in linken Hochburgen nicht annähernd erreichen konnte – das wissen wahrscheinlich nur George Soros, seine Milliardärkumpels, die involvierten NGO’s und diverse Mainstreamjournalisten. Vermutlich haben die jeden noch so einsamen Krönchen-Träger, der allein auf der Dorfstrasse gekämpft hat, zehnmal gezählt?

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