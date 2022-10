Nobelpreis für Antisemitismus?

Kaum war der französischen Schriftstellerin Annie Ernaux am Donnerstag der Literaturnobelpreis verliehen worden, wurden bereits Antisemitismus-Vorwürfe gegen die 82-Jährige laut. Wie die „Jerusalem Post” schreibt, ist Ernaux Anhängerin der israelfeindlichen Organisation „Boycott, Divestment and Sanctions“ (BDS), die Israel als angeblichen „Kolonialstaat” diffamiert und das Land wirtschaftlich, politisch und kulturell isolieren will. Der Bundestag hatte 2019 eine Resolution verabschiedet, die die BDS-Bewegung als klar antisemitisch einstuft. Personen oder Gruppen, die mit dem BDS sympathisieren, sollen in Deutschland etwa keine staatlichen Räume oder finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Ebenfalls 2019 unterzeichnete Ernaux mit über 100 weiteren französischen Künstlern einen Brief, der dazu aufrief, den in Tel Aviv stattfindenden Eurovision Song Contest zu boykottieren und von französischen TV-Sendern verlangte, die Veranstaltung nicht zu übertragen. Ein Jahr zuvor hatte sie bereits zu den Unterzeichnern eines Briefes gehört, der sich vehement gegen eine interkulturelle Zusammenarbeit Frankreichs mit Israel aussprach, weil dies dazu beitragen würde, das Bild des jüdischen Staates zu „beschönigen“. In einem weiteren offenen Brief schloss Ernaux sich einer Forderung nach Freilassung des Libanesen Georges Abdallah an, der 1982 wegen der Ermordung des US-Militärattachés Charles R. Ray und des israelischen Diplomaten Yaakov Bar-Simantov zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Die beiden Opfer wurden in dem Schreiben als „aktive Mossad- und CIA-Agenten“ bezeichnet, während ihr Mörder sich „für das palästinensische Volk und gegen die Kolonialisierung“ engagiere.

Typisch linksintellektuelles Israel-Bashing

Und schließlich unterschrieb sie 2021 einen „Brief gegen die Apartheid“, in dem die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen sowie auf Araber und Palästinenser aufgelistet wurden, die vorherigen Angriffe auf Israel jedoch mit keinem Wort erwähnt wurden. Es sei, hieß es in dem Schreiben, „falsch und irreführend, dies als einen Krieg zwischen zwei gleichberechtigten Seiten darzustellen. Israel ist die kolonisierende Macht. Palästina ist kolonisiert. Das ist kein Konflikt, das ist Apartheid“. Ernaux reiht sich damit nahtlos in den in der westlichen kulturellen „Elite“ geradezu obligatorischen Antisemitismus ein, der als „Israelkritik” verbrämt wird. Zudem ist Ernaux offensichtlich auch von der in ihren Kreisen so typischen Mischung aus Sendungsbewusstsein und absurder Selbstüberschätzung erfüllt. Als Reaktion auf die Preisverleihung erklärte sie: „Sie sollten wissen, dass das etwas ganz Großes für mich ist.“

Mit dem Erhalt des Preises trage sie nun auch die Verantwortung, ihren Kampf gegen Ungerechtigkeiten fortzusetzen. Dass sie zumindest reichlich fragwürdige Ansichten über Gerechtigkeit hat, hat sie mit ihrer eifrigen Beteiligung an teils unerträglichen Hetzbriefen gegen Israel hinlänglich bewiesen. Die Frage ist, ob die Verleihung der weltweit renommiertesten Auszeichnung ausgerechnet an eine Intellektuelle mit derartigen Positionen im Wissen um Ernaux‘ Haltung zu Israel erfolgte, oder ob diese dem Nobelpreiskomitee unbekannt waren. In letzterem Fall sollten die „Background Checks“ der Nominierten dringend verschärft werden.