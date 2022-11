Noch eine gestohlene Wahl

Wahlumfragen zeigten eine zunehmende und massive Ablehnung des US-Präsidenten Biden und der Demokraten und starke Sympathie-Zugewinne der Republikaner. Der bisher bekannte Stand der Wahlauszählung der US-Midterm-Wahlen von Dienstag spiegelt dieses Stimmungsbild aber nicht wieder: Die republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus ist denkbar knapp, die im Senat noch keineswegs gesichert. Wie erklärt sich dieser Widerspruch?

Diesmal ist es CNNs eigener Bericht über eigene Wahlumfragen, der auf eine weitere gestohlene Wahl hinweist: Am 9. November 2022 stellten die CNN-Reporter Zachary B. Wolf und Curt Merrill fest, dass die weithin erwartete „Rote Welle” nicht eingetreten ist, und präsentierten daraufhin Daten, die im Widerspruch zum knappen Ausgang der Wahl stehen. Die Reporter vergleichen die Exit Polls (Wahlumfragen) der Wahlen von 2018 mit denen der Wahlen von 2022. Verglichen mit den Midterm-Umfragen 2018 verloren Demokraten bei entscheidenden Wählergruppen.

Die Vergleiche zeigen, dass die Demokraten bei den Wahlen am Dienstag bei Frauen, gemäßigten Wählern, Jugendlichen, farbigen Wählern, städtischen Wählern, Hochschulabsolventen und Unabhängigen an Unterstützung verloren haben. Die Unterstützung der Demokraten bei den Frauen sank von 19 Prozentpunkten auf nur noch 8 Punkte. Die Unterstützung der Republikaner durch Männer stieg gegenüber den Demokraten von 4 Punkten auf 14 Punkte. Nach Alter ging die Präferenz für die Demokraten gegenüber den Republikanern bei den 18- bis 29-Jährigen von 35 auf 28 Prozentpunkte und bei den 30- bis 44-Jährigen von 19 auf 4 Punkte zurück. Die Unterstützung der Republikaner gegenüber den Demokraten stieg bei den 45- bis 64-Jährigen von 1 auf 10 Punkte und bei den 65-Jährigen und Älteren von 2 auf 12 Punkte.

In allen Umfragen lagen die Demokraten hinten

Die Präferenz der weißen Männer für die Republikaner stieg von 21 auf 28 Prozentpunkte. Bei den weißen Frauen stieg die Präferenz für die Republikaner von rund 50-50 um 8 Punkte. Die Präferenz schwarzer Frauen für die Demokraten ging von 85 auf 78 Punkte zurück. Die Präferenz schwarzer Männer für die Demokraten ging von 76 auf 65 Prozentpunkte zurück. Die Präferenz von Latina-Frauen für die Demokraten sank von 47 auf 33 Punkte, und die Präferenz von Latino-Männern für die Demokraten fiel von 29 auf 8 Prozentpunkte. Die Präferenz der städtischen Wähler für die Demokraten sank von 33 Punkten auf 17 Punkte gegenüber den Republikanern. In den Vorstädten und auf dem Land stieg die Präferenz der Wähler für die Republikaner um 6 beziehungsweise 15 Punkte.

Die Demokraten verloren auch an Unterstützung bei weißen und schwarzen Hochschulabsolventen: Bei den weißen Wählern ohne Hochschulabschluss stieg die Präferenz für die Republikaner um 10 Prozentpunkte. Bei den Gemäßigten sank die Präferenz für die Demokraten von 26 auf 15 Punkte. Bei den Konservativen stieg der Vorsprung der Republikaner von 67 auf 83 Punkte. Bei den Liberalen gab es im Wesentlichen keine Veränderung. Die Exit Polls von CNN zeigen zudem, dass die Wählerbasis der Demokraten insgesamt seit der Wahl 2018 erheblich geschrumpft ist.

Selbst die CNN-Berichterstattung ließ das Resultat von Dienstag nicht erwarten

Wie kann eine solche erhebliche Erosion der Demokraten-Wähler mit dem Ausbleiben eines signifikanten Zugewinns der Republikaner bei den Wahlen am Dienstag vereinbar sein? Die am Dienstag mitgeteilten Wahlergebnisse sind sogar noch unverständlicher, wenn CNN-Reporter folgendes berichten: „Im Jahr 2018 gaben 37 Prozent der Wähler an, Demokraten zu sein, verglichen mit 33 Prozent, die sagten, sie seien Republikaner, und 30 Prozent, die sagten, sie seien Unabhängige. Im Jahr 2022 haben die Republikaner die Nase vorn. Als sie 2018 die Kontrolle über das Repräsentantenhaus gewannen, hatten die Demokraten einen Vorteil bei den unabhängigen Wählern. Im Jahr 2022 ist dieser Vorteil fast verschwunden.” Und weiter: „Sowohl die Demokraten als auch die Republikaner verbesserten ihr Abschneiden bei den Parteitreuen. Aber die Republikaner bauten ihren Vorsprung bei Wählern aus, die keiner der beiden Parteien positiv gegenüberstehen. Die Demokraten verloren ihren Vorsprung bei den Wählern, die eine positive Einstellung zu beiden Parteien haben.”

Es gibt schon wieder Hinweise darauf, dass bei der Auszählung der Stimmen vieles nicht stimmt: Umfragen zeigten, dass Biden eine Zustimmungsrate von nur 36 Prozent hatte und dass eine große Mehrheit der Amerikaner nicht wollte, dass Biden in zwei Jahren zur Wiederwahl antritt. Wie lässt sich diese Stimmung mit der Stimmenauszählung vom Dienstag in Einklang bringen? Bedenken Sie hierbei, dass die Partei, die an der Macht ist, bei Zwischenwahlen normalerweise an Repräsentativität verliert. Doch trotz der sogar von CNN bestätigten deutlichen Abkehr von den Demokraten ist dieses zu erwartende Resultat am Dienstag nicht eingetreten.

Dubiose Einzelergebnisse

Berücksichtigen Sie zudem die öffentliche Unzufriedenheit über Rekordkriminalität, Rekordinflation mit hohen Lebensmittel- und Benzinpreisen, steigende Zinsen und sinkende Immobilienwerte, massive illegale Einwanderung, Zwangsindoktrination von Schulkindern mit Transgender-Theorie und kritischer Rassentheorie sowie Bidens Covid-Impfvorschriften (die Gesundheitsschäden oder gar Todesfälle verursachten und Karrieren zerstörten) sowie Bidens Covid-Sperren, die Unternehmen, Arbeitsplätze und Lieferketten zerstörten und die Preise in die Höhe trieben; außerdem auch Bidens “Russland-Sanktionen”, die die Energieversorgung unterbrachen und alles verteuerten. Wie konnte John Fetterman, ein durch einen Schlaganfall beeinträchtigter Mensch mit Sprachproblemen, der Kriminelle aus dem Gefängnis entlassen will, angesichts all dieser Unzufriedenheit den Senatssitz für Pennsylvania gewinnen? Wie konnten dieselben Wähler in Georgia, die den republikanischen Gouverneur Brian Kemp wieder ins Amt brachten, mehrheitlich gegen den schwarzen Republikaner und Football-Star Herschel Walker stimmen und stattdessen den schwarzen Demokraten Raphael Warnock, der Trump und Weiße hasst, in den US-Senat wählen?

Und denken Sie schließlich an die Diebold-Wahlmaschinen, die in New Jersey, Arizona und Texas defekt waren, und an den Bericht von „The Gateway Pundit”, demzufolge in Detroit, Michigan, noch in den frühen Morgenstunden des Mittwochs Stimmzettel durch die Hintertür abgegeben wurden – lange nach der gesetzlichen Frist.

Es bleiben als Erklärung nur kollektive Dummheit der Mehrheit – oder Wahlbetrug

Fragen Sie sich nun, was schlimmer wäre: Eine gestohlene US-Wahl – oder eine amerikanische Wählerschaft, die so unbesonnen ist, dass sie eine Partei an der Macht belässt, die uns in einen Krieg mit Russland und China führt, die Weiße hasst und verfolgt; die das FBI und das Justizministerium politisiert und diese Behörden in Gestapo-Agenturen verwandelt hat, die im Dienste der Macht der Demokraten stehen; die der festen Überzeugung ist, dass die eigenen Eltern schlecht für ihre Kinder sind und kein Mitspracherecht bei ihrer Erziehung haben sollten (Gehirnwäsche!), die Normalität verteufelt und Perversität normalisiert… und ich könnte noch viel mehr aufzählen! Die Wähler hatten die Möglichkeit, ihre Ablehnung gegen all das zum Ausdruck zu bringen – doch dem Abstimmungsergebnis zufolge haben sie dies nicht getan. Wenn die Stimmenauszählung korrekt ist, dann müssen wir die Amerikaner wohl als zu dumm abschreiben, um als freies Volk zu überleben.

Deshalb ziehe ich es vor zu glauben, dass die Wahl wieder einmal gestohlen wurde.

Was kann man gegen gestohlene Wahlen tun? Nichts. Vor allem, wenn eine zuvor gestohlene Wahl den Demokraten die Kontrolle über die Exekutive verschafft hat. Die Exekutive hat die Polizeigewalt inne. Sie wird weder die Wahlen transparenter machen noch irgendein Gesetz durchsetzen, wenn es ihr selbst zum Nachteil gereicht. Die von den Demokraten kontrollierten Städte sind inzwischen eigene Imperien für sich. Sie können jede Wahl stehlen, ohne dass etwas dagegen unternommen werden kann. Und die Medien sind ein Anhängsel der demokratischen Partei. Sie unterstützen, was immer gerade das offizielle Narrativ ist.

Paul Craig Roberts vom Institute for Political Economy ist einer der bekanntesten US-Ökonomen und war stellvertretender Finanzminister unter US-Präsident Ronald Reagan. Er gilt als einer geistigen Urheber der legendären „Reaganomics“, der wirtschaftspolitischen Leitlinien der Regierung Reagans, gehört allerdings heute zu den prominentesten Kritikern des Neoliberalismus, dessen Auswüchsen er unter anderem die Mitschuld an der Finanzkrise 2008 gibt. Craig war langjähriger Mitherausgeber und Kolumnist des Wall Street Journal. Der vorstehende Artikel erschien im Original hier und wurde von CC Meir ins Deutsche übertragen und bearbeitet. Von Meir stammt auch die Einleitung. Er wurde ebenfalls auf beischneider veröffentlicht.