Noch mehr Überregulierung durch Digitalsteuer: Wolfram Weimers Schnapsidee vom „Plattform-Soli“

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ist zwar – neben (mit Einschränkungen) vielleicht noch Innenminister Alexander Dobrindt – das einzige Kabinettsmitglied der Merz’schen Lügenkoaliton, das zumindest noch gelegentlich durch vernunftbasierte Äußerungen und Zielsetzungen auffällt, zuletzt etwa mit seinem Vorstoß zur Abschaffung des idiotischen Genderkauderwelschs oder der Abschaffung der staatlichen Medienförderung. Dennoch haftet auch ihm das Odeur der Verstellung, auch er agiert in erster Linie als rational-konservativer Täuschkörper, der die radikallinke Ausrichtung dieser Regierung camouflieren helfen soll.

Erschwerend hinzu kommt, dass auch Weimer immer wieder mit ärgerlichen und unvernünftigen Fehlschüsse auffällt. Dazu gehört aktuell seine fixe Idee einer Abgabe auf Erlöse großer US-Digitalkonzerne, die er nun abermals bekräftigte. Er sei zuversichtlich, den sogenannten “Plattform-Soli” durchsetzen zu können, und kündigte zu diesem Behufe nun ein “umfassenderes Konzept” an, um die Macht der großen Internetplattformen einzuschränken. Im Herbst wolle er, so ließ Weimer verlauten entsprechende Vorschläge präsentieren: „Ich habe beim Steuerrecht angefangen und eine Initiative für einen Plattform-Soli gestartet. Damit könnten wir Milliarden erzielen, die unser Mediensystem so stärken, dass es nicht weiter von amerikanischen und chinesischen Monopolisten deformiert wird“, so Weimer. Bei allen Fraktionen der „Mitte“ – wozu er natürlich den Linksblock von Union, SPD und Grüne zählt, – habe er ein „klares Meinungsbild für eine Digitalsteuer” ermittelt. Der Auftrag aus dem Koalitionsvertrag werde daher nun angepackt, verkündete er.

Zensurvernarrte Medienwächtern fordern Milliarden

Die Digitalabgabe soll Konzernen stellt eine weitere staatliche Abzocke und Überregulierung dar. Auch wenn sie mit den US-Big-Tech-Monopolisten Google und Meta garantiert nicht die Ärmsten trifft, bedeuten die angedachten zehn Prozent der Einkünfte aus der Werbevermarktung, die nach Weimers Vorstellungen abgeschöpft werden sollen, eine massive Schikane, die am Ende zu Lasten der Nutzer und Verbraucher gehen wird. Zwar soll die Digitalsteuer Milliarden eintreiben, so jedenfalls Weimers Vorstellung, doch das Einzige, was er damit bewirken wird, ist eine weitere Verschlechterung der Beziehungen zu den USA – denn dort ist man weniger denn je geneigt, sich von den europäischen Wichtigtuern und zensurvernarrten Medienwächtern seine Einnahmen abgreifen zu lassen. Dies gilt für das EU-Zensurmonster Digital Services Act, das den Konzernen drakonische Strafen androht, wenn sie sich nicht an der massenhaften Löschung völlig unverfänglicher Inhalte beteiligen – und das wird auch für Weimers Hirngespinst gelten. Offenbar geht es dem Kulturstaatsminister darum, sich international zu profilieren und seinem unbedeutenden Regierungsamt Geltung zu verschaffen.

Dies tat weimer auch durch seine neuesten Kommentare zur AfD, zu deren Wahlkampf in Sachsen-Anhalt er sich äußern zu müssen glaubte: Weil sie AfD dort angeblich gegen die Bauhaus-Architektur agitiere, warf Weimer ihr irrerweise vor, an ein Narrativ der NSDAP anzuknüpfen, die seinerzeit die Designer und Architekten des Bauhauses verfolgt habe. Für ihn mache das klar, „was für ein entsetzlicher, fratzenhafter Autoritarismus“ hinter der AfD stehe. Immerhin lehnt Weimer ein AfD-Verbot ab und plädiert dafür, sie durch “überzeugende Sachpolitik“ zu bekämpfen. Für diesen Kampf allerdings scheidet er als Mitglied dieser Bundesregierung selbst schon einmal definitiv aus…