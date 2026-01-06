Noch vier Monate für den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, Teil II

In meinem Ansage!-Beitrag vom 22. Dezember 2025 hatte ich von der viermonatigen Unterbrechung meines Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf berichtet, während der ich die von mir juristisch zum Gegenstand einer Klage gemachte Verfehlung des Programmauftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (ÖRR) für die Zeit zwischen August 2018 bis August 2020 nachweisen soll. Auch dank der Ansage!-Leser kamen schon eine Menge nützlicher Hilfen und Hinweise; danke dafür! Dass es zu dem gerichtlichen Aufschub kam, ist dem Urteil des Leipziger Bundesverwaltungsgericht vom Oktober zu verdanken. Leider sind einige Passagen dort fragwürdig, um nicht zu sagen: weltfremd. Doch vorab ein paar Bemerkungen zum “Kraken ÖRR”, seinem von der Kommission zur Ermittlung des öffentlich-rechtlichen Finanzbedarfs (KEF) definierten Finanzrahmen sowie zur generellen Grundlage in Artikel 5 Grundgesetz.

Der ÖRR ist wie ein Hefeteig, der immer mehr aufquillt: 23 Fernsehprogramme, 70 Hörfunkkanäle und 300 Social-Media-Inhalte verschlingen laut “Welt” und “Evangelischem Pressedienst” ein jährliches Budget von 10,4 Milliarden Euro. Davon werden 85 Prozent aus den “freiwilligen” Zwangsbeiträgen bestritten. Die KEF hat jüngst deren Erhöhung um 28 Cent bzw. 1,5 Prozent auf 18,64 Euro je Monat und Zahlungspflichtigen vorgeschlagen, wodurch die Beitragseinnahmen erstmals auf 9 Milliarden Euro ansteigen dürften. So weit also die geübte Praxis. Die erneute Erhöhung wird mit einem erweiterten Programmauftrag begründet; denn wenn der ÖRR also sein Programm immer weiter ausweitet, erweitert er ja meine potenzielle Vorteile aus der Gewinnung relevanter Informationen. Folglich ist mit dieser Ausweitung eine größere potenzielle Gegenleistung gegeben, und somit hat der ÖRR natürlich alles Recht der Welt, mir für dieses höhere Angebot tiefer in die Tasche greifen zu dürfen, aktuell eben um diese 28 Cent.

Ungefragt ausweiten und weiter kassieren

Würde das auch gehen, wenn ich ein Abo einer Tageszeitung hätte, und die mir ungefragt eine Programmzeitschrift beilegen würde und ebenso ungefragt den Abo-Preis anheben würde? Oder wenn meine Autohaftpflicht ohne mein Zutun eine Teil- und Vollkasko- sowie eine Unfall- und Rechtsschutzversicherung kostenpflichtig hinzufügen würde? Oder wenn meine Anliegerstraße zur vierspurigen Autobahn ausgebaut würde? Und all das ohne Widerspruchs- oder Kündigungsmöglichkeit? Natürlich nicht; bloß der ÖRR darf das: Ungefragt ausweiten, weiter kassieren, noch mehr ausweiten, noch mehr kassieren! Ein perpetuum mobile, Selbstbedienung at it’s best. Im ersten Teil des Beitrags vom 22. Dezember 2025 hatten wir allerdings noch das andere Extrem moniert; Da hatte der “Westdeutsche Rundfunk” über seinen Rechtsvertreter verlauten lassen: „Sofern der Kläger darüber hinaus rügt, der Rundfunkbeitrag werde ohne eine ´Gegenleistung´ des Beklagten erbracht, ändert auch dies an der Rundfunkbeitragspflicht des Klägers nichts.“ Also selbst wenn den ganzen Tag lang nur Testbild und bayerische Blasmusik über die Mattscheibe flimmert, gilt: Im Namen des Volkes – weiterzahlen!

Wir sind als Beitragszahler mithin rechtlos: entweder es wird “nichts” produziert und wir müssen zahlen, oder es wird “unendlich” viel produziert, und wir müssen immer mehr blechen. Immerhin werden die Beitragserhöhungen ein bisschen begrenzt von unserem Sonnenschein KEF; die ist übrigens derart staatsfern, dass sie sich gleich bei der Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz einquartiert hat: Peter-Altmeier-Allee 1, 55116 Mainz (immerhin nicht Peter Altmaier mit “a” – der ehemalige Wirtschaftsminister als Namensgeber hätte der Peinlichkeit die Krone aufgesetzt). Und weil die KEF so sparsam ist, hat sie auch gleich auf einen eigenen Telefonanschluss verzichtet und nutzt die Nebenstelle -4709 selbiger Staatskanzlei. Und selbst beim E-Mail-Postfach wird gespart: Dieses ist, wie aus der Adresse kef@stk-rlp.de ersichtlich wird, ebenfalls an die Staatskanzlei angeflanscht.

Zahlen, zahlen, zahlen

Und so betont – wie könnte man es anders erwarten – der Vorsitzende der KEF anlässlich einer Feier zum 50-jährigen Bestehen: “Die wirtschaftliche Belastung der Beitragszahler entspreche heute inflationsbereinigt nahezu unverändert der Situation Anfang der Sechzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts. Für den erweiterten Umfang des von den Ländern vorgegebenen Auftrags und infolgedessen für die gebotene Gegenleistung der Rundfunkanstalten gelte dies jedoch nicht. Das Schlagwort der Beitragsstabilität tauge daher weder sachlich, noch verfassungsrechtlich als Zielgröße.” Da haben wir’s also schwarz auf weiß: Zahlen, zahlen, zahlen. Ach so, der Präsident der KEF, Professor Dr. Martin Detzel, verweist ja auch immer wieder auf Einsparpotenziale. Seine diesbezüglichen grandiosen Erfolge sind an den Gehältern der Intendanten, dem Weiterbestehen von Nischen- und Spartensendern wie “Radio Bremen” sowie den Abfindungen und Betriebsrenten, die “Radio Berlin Brandenburg” gerade berappt, abzulesen.

Und da wir gerade bei der Staatsferne sind, durfte Professor Detzel mit dem “ehemaligen Bundesverfassungsrichter und Ministerpräsidenten a.D. Peter Müller einen Festredner gewinnen…, der wohl wie kein zweiter dazu berufen ist, das für die Arbeit der Kommission so typische Spannungsfeld zwischen Recht und Politik zu beschreiben. Er wird in seinem Impulsvortrag auf die aktuelle Qualität des gesellschaftlichen Diskurses und die Rolle des Rechts für die demokratische Öffentlichkeit eingehen und an die verfassungsrechtliche Aufgabe von Rundfunk und Presse, Meinungsvielfalt abzubilden, erinnern. Dabei wird er die unveränderte Bedeutung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur dienenden Funktion der Rundfunkfreiheit in der heutigen Zeit und des unabhängigen KEF-Verfahrens als Grundlage der Beitragsfestsetzung hervorheben” (Zitat ebenda).

Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke, Dienen ist Herrschen! Und wieso ist die höchste Rechtsprechung von unveränderter Bedeutung? Hat man den Übergang von den wenigen terrestrischen Frequenzen zur digitalen Vielfalt verpasst? Hat man verpasst, dass im Klima- und Umweltrecht wie auch Lebensrecht die Verfassung mittlerweile völlig anders ausgelegt wird als traditionell?

“Freiheit von” oder “Freiheit zu“?

Da wir nun aber schon bei der Verquickung von Rechtsprechung und Staatsgewalt sind, lohnt sich doch ein Blick auf das Konzept der Rundfunkfreiheit. In Grundgesetz Artikel 5, Satz 1 heißt es: “… Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.” Müsste hier ein Verfassungsrichter a.D. nicht klar zwischen Freiheit “von” äußerer Einmischung im Sinne der explizit genannten Zensur, und der Freiheit “zu” ebendieser unterscheiden? Die Freiheit, zu senden und sagen, was man gerade will, ist eben nicht gemeint – und auch nicht vom Grundgesetz abgedeckt. Zudem ist nur die Freiheit der ”Berichterstattung” grundgesetzlich abgesichert. Nichts steht da von Unterhaltung, Blas- und Sinfonieorchestern! Außerdem gilt die Freiheit der Berichterstattung für alle Medien, nicht nur für den ÖRR, so dass allein hieraus keine Sonderbehandlung im Sinne einer Beitragspflicht ableitbar wird.

Der Passus von “der Rundfunkfreiheit in der heutigen Zeit” leitet uns über zum Spruch des Bundesverwaltungsgerichts, welches zentral laut Pressemitteilung sagt: “Die Erhebung des Rundfunkbeitrags steht aber erst dann mit Verfassungsrecht nicht mehr im Einklang, wenn das Gesamtprogrammangebot der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten die Anforderungen an die gegenständliche und meinungsmäßige Vielfalt und Ausgewogenheit über einen längeren Zeitraum gröblich verfehlt.” Dieser Satz ist völlig weltfremd. Ein Beispiel: Ich erfahre durch “Correctiv-Recherchen” davon, dass in Potsdam die massenhafte Deportation von Ausländern und auch Deutschen besprochen worden sei. Der Beitragszahler will jetzt – zum Beispiel über die “Tagesschau”, “ZDFheute”, “ARD Brennpunkt” und ähnliche Formate erfahren, was Sache ist. Also: was ist nun in Potsdam wirklich gelaufen, wer war dabei, was haben die Recherchen des ÖRR erbracht, sind alle Beteiligten zu Wort gekommen? Abgesehen davon, dass bei dieser Fake-Geschichte mit mittlerweile gerichtlich festgestellten Lügen solche Recherchen gar nicht existieren können, müsste er dazu keine wissenschaftliche Analyse des gesamten Programmangebots des ÖRR vornehmen. Der Rundfunkhörer in Passau muss nicht den “Saarländischen Rundfunk” durchsuchen. Im Gegenteil wäre das eine gezielte Überforderung des einzelnen Beitragspflichtigen, die der potenziellen Verfügbarkeit des Programmauftrags gerade widersprechen würde.

Keine realen Vorteile für den Beitragszahler

Mehr noch, der Vorteil der Beitragszahlung geht dadurch verloren. Wir erinnern uns an die Definition aus dem “Gabler Wirtschaftslexikon”, wonach ein Beitrag von demjenigen erhoben werden kann, dem die Möglichkeit der Inanspruchnahme der so finanzierten Einrichtungen nicht nur vorübergehende Vorteile erbringt. Also er muss die Vorteile immer wieder erfahren. Zwar ist insofern die längere Zeitschiene, die das Bundesverwaltungsgericht anmahnt, durchaus gerechtfertigt. Doch das langwierige Durchforsten praktisch aller Programme bei einem konkreten Informationsbedarf kann ebenso gut erreicht werden durch eine Suchmaschine oder, neuerdings, eine beliebige KI-Applikation. Beides ist in der Regel kostenlos – und es erbringt dem Suchenden eine viel weitere Spanne an Meldungen als nur die im ÖRR gesendeten. Für welchen “Vorteil” also soll ich einen Rundfunkbeitrag bezahlen, wenn ich denselben Effekt auch mit kostenlosen Tools aus dem Internet erzielen kann? Man würde ja auch keinen Beitrag zur Pflegeversicherung bezahlen wollen, wenn eine wohltätige Stiftung genügend Heimplätze schaffen und frei zur Verfügung stellen würde; der potenzielle Nutzen des Pflegebeitrags würde in einem solchen (zugegebenermaßen fiktiven) Fall gegen Null fallen; die Berechtigung, einen gesetzlichen Zwangsbeitrag für die Pflege zu erheben, wäre dahin.

Die Frage nach der Beitragsäquivalenz ist durch die Vorgaben aus Leipzig nicht klarer geworden. Immer noch scheint es im freien Ermessen des ÖRR zu liegen, mal mehr oder mal weniger zu produzieren, während die Komplizenschaft der KEF mit Staat und Justiz dafür sorgt, dass der Beitragszahler in einem ein halbes Jahrhundert alten Automatismus fortwährend zur Ader gelassen wird. Diese Beiträge dann auch noch als “Demokratieabgabe” zu bezeichnen ist blanker Hohn – werden sie doch in Wahrheit fällig für eine Institution, die es geschafft hat, sich neben und über rechtsstaatlichen Kontrollen zu etablieren und ein unangetastetes Abzockermonopol auf jährlich rund 9 Milliarden Euro zu errichten, und das ohne Mitsprache-, Ausweich- und Kündigungsrecht. Demokratie lebt vom Mitmachen; nur der ÖRR macht dabei nicht mit.