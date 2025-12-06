Nord-Stream-Angriff: Der Täter wird weiter mit Milliarden belohnt

Trotz aller Korruptionsskandale der Selenskyj-Regierung und trotz des offensichtlich endgültig verlorenen Krieges halten die meisten europäischen Regierungen – und natürlich vor allem die deutsche – wider alle Vernunft und Realismus an der bedingungslosen Unterstützung der Ukraine fest. Immer neue Milliarden und Waffen werden in das Land gepumpt, deren Eliten bis ins Mark korrupt sind. Der größte Skandal bei alledem ist jedoch, dass die ukrainische Regierung – nunmehr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit – für den Anschlag auf die Nord Stream-Pipelines im September 2022 verantwortlich ist und dabei Unterstützung von der damaligen US-Regierung von Joe Biden erhielt, wie inzwischen auch das renommierte US-Politportal „The Hill“ bestätigt vermeldet. Der Rechtsprofessor Jonathan Turley von der George Washington University schrieb dort letzte Woche, dass der Haftbefehl, den ein deutsches Gericht gegen den Ukrainer Serhii Kuznietsov erlassen habe, „endlich bestätigen könnte, was seit langem vermutet wurde: dass die Ukraine für die Sabotage der Nord Stream-Pipelines in den Gewässern vor Dänemark und Schweden im Jahr 2022 verantwortlich war“.

Obwohl die Biden-Regierung im Vorfeld davor gewarnt worden sei, dass ein ukrainisches Team die Aktion plane, hätten sie und viele Medien nach dem Angriff Spekulationen geschürt, dass Russland seine eigene Pipeline zerstört habe, obwohl es Beweise und Logik gab, die das Gegenteil nahelegten, so Turley. „Es war eine weitere bequeme Behauptung einer russischen False-Flag-Operation, die es der Biden-Regierung ermöglichte, die Möglichkeit zu ignorieren, dass die Ukraine nicht nur Umweltverbrechen begangen, sondern auch ihre Verbündeten bewusst belogen hatte“, stellte er fest. Obwohl die Vermutung eines russischen Angriffs auf eine russische Pipeline nie logisch gewesen sei, seien Beträge von über 180 Milliarden Dollar zur Unterstützung der Ukraine geflossen. Turley erinnerte auch daran, dass ein polnisches Gericht die Auslieferung eines weiteren ukrainischen Verdächtigen an Deutschland verweigert habe, weil die Tat im Namen eines gerechten Krieges begangen worden sei. Wenn die Ermittler Recht behielten, dann habe nicht nur die ukrainische Regierung die Welt belogen, so Turley weiter, sondern einen kriegerischen Akt gegen ein befreundetes Land begangen.

Faktischer Hochverrat

Die Öffentlichkeit habe die berechtigte Erwartung, dass ein Land, das Milliarden an Unterstützung erhalte, keine Angriffe auf seine Verbündeten und deren infrastrukturelles Umfeld verübe. Die Pipelines hätten sich in der Wirtschaftszone zweier NATO-Länder befunden. Die Öffentlichkeit habe auch ein Recht darauf zu erfahren, ob die CIA im Voraus über diesen Angriff informiert gewesen sei und entweder stillschweigend zugestimmt oder den Verbündeten gegenüber geschwiegen habe. „Das amerikanische Volk wurde wie ein Trottel behandelt, die mit der Wahrheit nicht umgehen konnten“, so Turleys Fazit – ein Befund, den man wortgleich auf Deutschland übertragen kann. Denn sowohl die Ampel als auch die Merz-Regierung wusste und weiß ganz genau, wer hinter dem Nord Stream-Angriff stand, und schwieg – und logen sich mit weiteren Märchen heraus. Denn dass die politische Führung unter dem operettenhaften Warlord und westlichen PR-Liebling Selenskyj davon nichts gewusst haben soll, ist ebenso lächerlich wie die aktuell verbreitete Erzählung, dass dieser von der ungeheuerlichen Korruption in seinem allerengsten Umfeld keine Ahnung hatte.

Trotz dieser explosiven und für ein souveränes Land in ihrer Tragweite gar nicht zu überschätzenden Beweislage hat Friedrich Merz keine wichtigeren Sorgen, als dem Urheber (oder zumindest politisch Verantwortlichen) dieses feindlichen Akts, Selensky, dabei zu helfen, sich durch die Verlängerung eines verlorenen Krieges an der Macht zu halten – indem er sich nun bemüht, 200 Milliarden Euro eingefrorene russische Gelder gemeinsam mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen loszueisen, um sie nach Kiew zu übersenden, um Selenskyj die Weiterführung seines aussichtslosen Krieges für weitere drei Jahre mitzuermöglichen. Dem Mann also, der den größten Sabotageakt in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg auf das Land, vom dem er die meiste Unterstützung erhält, zumindest gebilligt, wenn nicht angeordnet hat. Was Merz – wie schon sein Vorgänger Olaf Scholz – hier betreibt, ist nach allen bisherigen juristischen Definitionen dieses Begriffs de facto Hochverrat: Ein kriegerischer Akt auf das eigene Land, der unermessliche Schäden für dessen Bürger verursacht hat, wird nicht nur frech weggelächelt, sondern seine Urheber werden auch noch mit immer neuen Milliarden an deutschem Steuergeld belohnt. Milliarden, von denen man gesichert weiß, dass sie zum einem erheblichen Teil in den Taschen der herrschenden Kleptokratie landen werden. “Whatever it takes” lautet das Motto. Auf deutsche Interessen muss, frei nach Außenminister Johann Wadephul, überhaupt keine Rücksicht mehr genommen werden – geschweige denn, dass diese auch nur artikuliert werden. So verhalten sich von fremden Interessen geleitete Marionetten, aber keine Staatsmänner.