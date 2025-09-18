Der Regierung ist es zwar nicht recht, denn dieses Thema würde man am liebsten einschlafen lassen – aber wir werden hier keine Ruhe geben: Die Rede ist vom Angriff auf die Nord-Stream-Pipeline vor drei Jahren. Wie es inzwischen aussieht, hat im September 2023 ein Team aus der Ukraine, – möglicherwiese mit amerikanischer Hilfe, vielleicht auch ohne, aber jedenfalls ganz offenkundig in zerstörerischer Absicht – einen Angriff auf die kritische deutsche Infrastruktur und die Energieversorgung unseres Landes verübt. Das ist kein bloßes Vokabelspiel zwischen Diplomaten: Dies war ein Angriff auf uns alle und damit auf diejenigen, die Millionen ukrainische Flüchtlinge mit offenen Armen empfangen und auf alle Steuerzahler, die unzählige Milliarden an Unterstützung für dieses Land geleistet haben. Kaum vorstellbar, dass sich eine Regierung, die tagtäglich Bilder von zerstörten Städten und weinenden Kindern teilt, bei nunmehr ganz konkreten Hinweisen auf Sabotage plötzlich den Mantel des Schweigens überzieht. Doch so ist es.

Man stelle sich vor, ein befreundeter Staat sprengt unsere Autobahnbrücken, und wir liefern ihm weiter Baumaterialien, um seine eigenen Straßen auszubauen. Absurder wird es nicht mehr, und doch leben wir genau in diesem absurden Film. Es ist billig, Verständnis für Bündnistreue zu reklamieren, wenn gleichzeitig die Wahrheit unter den Teppich gekehrt wird. Solidarität darf keine Einbahnstraße sein, sie muss auch die eigene Rechtsordnung und die eigene Sicherheit respektieren. Wenn die Bundesregierung aus Rücksicht auf politische Beziehungen Fakten verschweigt, dann rückt an die Stelle einer verantwortungsvollen Außenpolitik eine fahrlässige Beschwichtigungspraxis, das Appeasement – und Appeasement ist selten eine Strategie, sondern meist nur ein Verzögerungsmanöver, bis der Schaden sichtbar wird, unübersehbar und teurer, als ehrlicher Mut je gewesen wäre.

Der Schaden wächst und wächst

Manche sagen, man dürfe jetzt nicht „die Beziehungen belasten“ – als wäre nicht Vertrauen ein seltenes Porzellan, das leicht zerbricht, sondern etwas, was sich beliebig biegen und relativieren lässt. Doch Vertrauen ist kein Souvenir, das man in der Vitrine präsentiert; es ist das Fundament staatlichen Handelns. Wer dieses Fundament einreißt, weil er Angst vor diplomatischen Spannungen hat, der trägt Verantwortung für die Risse, die folgen. Und die Risse haben Namen: Sie heißen Energiesicherheit, Rechtsstaatlichkeit und Glaubwürdigkeit. Der Schaden wächst derweil, Woche um Woche, von Monat zu Monat. Doch die Milliarden, die wir in die Ukraine stecken, sind keine Sparrücklagen; das Geld fließt nicht in ein Sparschwein, das man bei Bedarf schlachtet. Sie sind verlorene Unsummen – Investitionen in einen Frieden, den wir uns zwar herbeisehnen, der aber in immer weitere Ferne rückt. Und die, in die wir hier investieren, fallen uns noch selbst in den Rücken und zerstören unsere Versorgungssicherheit – bloß, damit wir auch garantiert weiter auf der “richtigen” Seite stehen und ihr Krieg mit Russland möglichst auch zu unserem wird.

Wenn nun Teile des Systems, das wir das unterstützen und das angeblich unsere Sicherheit und unsere “europäischen Werte” verteidigt, Lösungen in Gewalt sucht und sich diese insgeheim gegen uns selbst richtete (worauf alle Indizien hindeuten), dann müssen wir die Frage stellen, ob wir weiter in ein offenes System investieren wollen. Fragen zu stellen ist keine Einforderung von Isolation, es ist Anspruch auf Klarheit. Manche werden hier „Verschwörungstheorie“ rufen, andere sehen darin einen “Verrat” an der Ukraine; doch Politik braucht Ehrlichkeit und auch den Mut, unbequeme Dinge auszusprechen und inakzeptable Vorgänge anzuprangern. Staatsräson, die nur das Gesicht wahren will, indem sie die Tatsachen verdeckt, ist keine Staatsräson

Zweierlei Maß

Wer schweigt, überlässt die Deutung der Straße, und die Straße hat selten die Sezierkunst, die eigentlich die Parlamente haben müssten. Und der Bundestag muss sich mit diesem Thema endlich befassen: Was genau hatte das Land, das wie kein zweites seit drei Jahren von unserer Solidarität profitiert, mit dem folgenschwersten Anschlag auf unsere Energieversorgung zu tun? Es geht nicht darum, die Ukraine zu dämonisieren; natürlich ist sie Opfer einer Aggression, das bleibt unbestritten. Doch die Opferrolle kann nicht Schutzschild und Entschuldigung für alles sein, schon gar die Rechtfertigung für Angriffen auf Dritte. Wer das leugnet, der hat kein moralisches Recht mehr, als Verhandlungspartner aufzutreten. Und wenn die Regierung dann noch den Anschein erweckt, sie messe mit zweierlei Maß, dann weckt das den Verdacht, dass politische Zweckmäßigkeiten über staatliche Pflichten gestellt werden.

Also, liebe Regierende: Wir wollen Transparenz statt Intrigen! Wir verlangen, dass die Verantwortlichen Fakten auf den Tisch legen, was in Sachen Nord Stream genau passiert ist, wer verantwortlich dafür war und was die ukrainische Führung damit zu tun hatte. Und dass anschließend die Öffentlichkeit entscheidet, ob und wieviel Solidarität sie fortan noch leisten will und unter welchen Bedingungen. Wer die Redlichkeit nicht aushält, lebt in der Illusion, Politik könne dauerhaft ohne Konsequenzen bleiben und über alle heiklen Skandale und Affronts schweigen. Doch Schweigen macht nicht unsichtbar. Schweigen multipliziert die Schäden. Und wer am Ende sagt, man habe nichts gewusst, der möge bedenken, dass Nichtwissen oft nur die bequemere Form des Wegschauens ist.