Anlässlich der neuesten Enthüllungen des “Wall Street Journal” zur möglichen ukrainischen Urheberschaft der Nord-Stream-Pipelinesprengung erscheint es geboten, nochmals einige nüchterne Fakten zusammenzutragen. Möge sich jeder seiner eigenen Gedanken dazu machen.

Fakt 1: Die Nordstream-Gaspipeline wurde am 26. September 2022 gesprengt. Saubere Arbeit: Beide Stränge von Nord Stream 1 und einer von Nord Stream 2 sind zerstört.

Fakt 2: Rssßland war – entgegen den Meldungen und Insinuierungen der deutschen reichweitenstarken Medien – dafür nicht verantwortlich.

Fakt 3: Ob nun die USA, Polen und die Ukraine einzeln oder in Kooperation diesen Sabotageakt verübt haben, ist von sekundärer Bedeutung. Entscheidend ist, dass seit Ende 2022 als Ersatz teures LNG-Flüssiggas aus den USA übers den Atlantik nach Deutschland geschippert wird, bei einem energetisch und wirtschaftlich katastrophalen Wirkungsgrad.

Infrastruktur-Sabotage im Interesse der linksgrünen Politik

Fakt 4: Die deutsche Bundesregierung muß – in welcher Form auch immer – über diesen Angriff auf kritischste Infrastruktur in ihrem Ostsee-Hoheitsgebiet informiert gewesen sein. Wäre es nicht so, dann wäre Deutschland ein Land ohne eigenverantwortliche Exekutive und somit kein souveräner Staat. In diesem Fall wäre die Berliner Ampel nicht einmal zum Tatbestand des Hochverrats fähig, den die Duldung dieses Angriffs objektiv bedeutet.

Fakt 5: Die Ausschaltung der Ostsee-Gaspipelines war und ist im Interesse der linksgrünen Politik: Sie hat die planwirtschaftlich exekutierte “Energiewende” beschleunigt und die “klimafreundliche” Deindustrialisierung Deutschlands eingeleitet, die nun floriert (Insolvenzen, Produktionsverlagerungen ins Ausland, rasantes Absacken Deutschlands in allen internationalen Ökonomie-Rankings ).

Fakt 6: Die Bevölkerung nimmt dies alles ohne Widerstand und Proteste hin – jedenfalls so lange, wie die stetig wachsenden Schulden zur Finanzierung der Sozialausgaben vom Staat noch bedient werden können.

Es ist also alles in Ordnung… nur weiter so!