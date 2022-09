Nord-Stream-Sprengungen: Wer hat den größten Nutzen?

Die beiden Nord-Stream-Pipelines wurden zweifelsfrei sabotiert, wahrscheinlich gesprengt. Aber von wem? Kriminologen würden sich zur Täterermittlung erst einmal fragen: Cui bono? Wem nützt sie, wer hätte das plausibelste Motiv? Im Krieg kam es zwar immer schon vor, dass beispielsweise Brücken nicht vom Feind gesprengt wurden, sondern von der eigenen Armee. Insofern wäre es zwar nicht unmöglich, dass die Sabotage auf das Konto der Russen ginge, sie also ihre eigene Pipeline sprengten; allerdings ist dies äußerst unwahrscheinlich. Den durch den Anschlag nun bei uns erneut gestiegenen Gaspreis können die russischen Firmen kaum an die neuen Abnehmer in Indien und China weitergeben. Die Wahrscheinlichkeit der Täterschaft anderer Terroristen oder Urheber ist daher größer. US-Präsident Biden hatte diese Option ja selbst angekündigt (siehe auch diese Meldung und diesen Verdacht) – und aus Polen kam prompt ein Dankeschön für die Zerstörung. Andererseits denke ich, dass sich die USA die Finger nicht selbst schmutzig machten. Daher nachfolgend meine persönlichen Überlegungen.

Es ist eine irrige Annahme, so ein Terrorakt sei tatsächlich nur mit großem Aufwand durch einen Staat möglich. Bei meinen Tauchurlauben in Südfrankreich beobachtete ich in der Nachbarschaft eine Tauchergruppe aus dem Baltikum. Sie tauchte mit einem eigenen großen Boot, hatte einen eigenen Kompressor dabei und fuhr zu anderen Zeiten wie im üblichen Tauchbetrieb aus – auch nachts. Es handelte sich um harte Burschen, die sich ansonsten aufs Wracktauchen in heimischen Gewässern der Ostsee spezialisiert hatten. Sie tauchten nicht nur mit Pressluft wie wir Sporttaucher, sondern mit technischen Gasen, mit denen der Sauerstoffanteil der Atemluft reduziert wird, damit er unter hohem Druck nicht narkotisch wirkt und giftig wird. Damit lässt sich länger und deutlich tiefer tauchen als 50 Meter.

Kein Hexenwerk

Die Pipeline-Rohre liegen an der sabotierten Stelle 70 bis 80 Meter tief (nach anderen Quellen wiederum nur 40 Meter). Apnoetaucher schaffen solche Tiefen sogar ohne irgendwelche Hilfen. Der deutsche Rekordhalter Fabio Tunno (er stammt übrigens aus meiner badischen Heimatstadt) schaffte neulich im Bodensee 71 Meter. Sich mit einer Sprengladung herunter- und sich dann mit einem mittels CO2-Patrone gefüllten Hebesack wieder hochziehen zu lassen, wäre noch einfacher. Vermutlich wurde hier aber professionell mit Nitrox oder Helium getaucht – weil die Ostsee trüb ist und die Leitung erst einmal gefunden werden musste, trotz GPS-Ortung. Ein U-Boot oder eine Taucherglocke sind für einen nur Minuten dauernden Einsatz nicht erforderlich; ein 8-Meter-Schlauchboot mit vier Mann reicht aus.

Angebliche „Blasen” mit einem Durchmesser von 200 Meter an der Oberfläche sind Unsinn, beziehungsweise der übliche „Qualitäts“-Journalismus. Der Rohrdurchmesser der Leitung beträgt 1,20 Meter. Wurde diese total zerstört, konnte sich eine komplette Blase von 0,9 Kubikmeter durch die vielfache Druckabnahme nach oben auf maximal 7 bis 8 Kubikmeter ausdehnen – also auf zweieinhalb Meter Durchmesser. Theoretisch aber auch das nicht, weil sich Gasblasen im Wasser auf dem Weg zur Wasseroberfläche teilen und wieder teilen. Sie sehen beim Aufsteigen wie Fallschirme aus – unten ganz glatt. Was in der Ostsee zu sehen war oder ist, das ist ein Gasteppich; allerdings ein gewaltiger. So oberflächlich die Medienberichte sind, so fragwürdig sind auch die darin mit dem Brustton der Überzeugung verbreiteten Thesen, dass dies nach allen Erwägungen nur die Russen gewesen sein konnten (wer auch sonst?).

Was man nicht sucht, findet man nicht

In Wahrheit aber ist jede maritim operierende Gruppe zu einem solchen Anschlag in der Lage – wenn dieser theoretisch schon für erfahrene Sporttaucher möglich wäre; Kampftaucher könnten das erst recht. Deutsche oder englische Taucher, und die der US-Navy oder der US-Geheimdienste erst recht. Aber auch die würden dann kaum selbst in Aktion getreten sein – die Ostsee ist schließlich zu gut überwacht. Wahrscheinlicher ist, dass hier eine dieser sehr erfahrenen Wracktauchergruppen der Ostsee angeheuert wurde, um eben das zu vollenden, was seitens der US-Regierung ja angedroht wurde. Mal sehen, ob das hervorragende Überwachungssystem der USA bei den Geldströmen im Ostseeraum fündig wird! Aber es gilt: Was man nicht sucht, findet man nicht. Hätten Brüssel und das grüne Deutschland in Lubmin das Ventil der neuen Pipeline einfach nur geöffnet, würde das Gas bei uns seinem eigentlichen Verwendungszweck zugeführt – und Strom und Wärme wären zu erschwinglichen Preisen abgegeben worden. Jetzt blubbert es stattdessen ungenutzt in die Ostsee, gefährdet die Schifffahrt und die Atmosphäre. Und die USA und Gas-/Ölstaaten reiben sich die Hände, weil nun endgültig nicht einmal mehr hypothetisch russisches Gas dem Verkauf des eigenen überteurten Gases im Wege steht.

Die Kommissionsvorsitzende von der Leyen kündigte übrigens „harte Sanktionen“ gegen die Schuldigen an – was verwundert: Denn wenn es die Russen waren, hätte sich durch die Sabotage rein nichts geändert; deren Gas will man im Westen doch ohnehin nicht mehr! Wären hingegen Polen oder die Ukraine verantwortlich, wie sollten in dem Fall dann Sanktionen aussehen? Stecken aber wiederum die USA oder Kanada dahinter, will die EU dann ernsthaft auch diese boykottieren? Es gäbe übrigens noch eine weitere hypothetische Erklärung: Nicht auszuschließen ist auch, dass die Auftraggeber radikale Umweltorganisationen waren, etwa die „Letzte Generation”, für die eine solche Gasleitung, wie jeder fossile Energieträger, „Wahnsinn“ ist. Doch auch den „gemäßigten” Klima-Freaks und Umweltorganisationen ist so etwas zuzutrauen: Selbst die deutsche Nachwuchsgrüne und „Fridays for Future“-Galionsfigur Luisa Neubauer bekannte einst freimütig, eine Pipeline in die Luft sprengen zu wollen. Jedenfalls trauert Neubauer der zerstörten Gasleitung garantiert nicht nach; im Gegenteil: Hier werden nach dem Explosionsknall eher die Sektkorken geknallt haben.

