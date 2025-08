Am 14. September sind in Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen. Grund genug, das mit Abstand bevölkerungsreichte Bundesland einmal genauer zu betrachten. Nordrhein-Westfalen besteht, wie das Landeswappen bis heute verrät, eigentlich aus drei historischen Ländern: Dem (nördlichen) Rheinland, Westfalen und Lippe. Bis heute haben sich alle drei Landesteile gewisse Eigenheiten bewahrt. Die Rheinländer gelten als frohsinnig; so wird im Rheinland bekanntlich ein sehr ausgelassener Karneval gefeiert. In Westfalen geht es – abgesehen von Schützenfesten und gewissen Formen der kulturellen Bereicherung in jüngerer Zeit – deutlich ruhiger zu; der Westfale gilt als bodenständig und zuweilen stur. Und Lippe schließlich ist, für NRW eher untypisch, evangelisch-reformiert geprägt. Die Regoion beherbergt die berühmten Externsteine und – seit 1875 – mit dem Hermannsdenkmal eine der wichtigsten nationalen Gedenkstätten der Deutschen.

Seit der Industrialisierung hat sich faktisch ein “viertes” Land im heutigen NRW gebildet: Das Ruhrgebiet. Es ist der größte Ballungsraum Deutschlands. Insbesondere durch die Zuwanderung aus den ehemaligen Ostgebieten hat sich de facto eine eigene Ruhrgebietsidentität herausgebildet. Hier verläuft die Grenze zwischen Westfalen und dem Rheinland mitten durch dicht bebaute Wohngebiete – mit der Folge, dass sich heute selten ein Essener noch primär als Rheinländer oder ein Gelsenkirchener als Westfale sieht. Immerhin ist für Dortmund die Bezeichnung “Westfalenmetropole” nach wie vor gebräuchlich. Als eigentliche Hauptstadt Westfalens gilt jedoch Münster, wo auch der Sitz des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe beheimatet ist.

Extrem ungleiche Bevölkerungsverteilung

Nordrhein-Westfalen ist im allerbesten Sinne des Worten vielfältig – landschaftlich und kulturell. Das Münsterland, der Niederrhein und die Kölner Bucht liegen als typisches Flachland in der niederdeutschen Tiefebene, die sich im benachbarten Königreich der Niederlande fortsetzt. Das Bergische Land (das seinen Namen nicht der Landschaft, sondern dem früheren Herzogtum Berg verdankt) ist überwiegend Hügelland. Mit der Eifel und dem Rothaargebirge liegen aber auch beeindruckende Mittelgebirge in beiden Landesteilen. Das Rothaargebirge erreicht an der westfälisch-hessischen Grenze immerhin 843 Meter über Normalnull; der Langenberg ist zugleich die höchste Erhebung im nordwestlichen Quadranten der Bundesrepublik.

Landschaftlich sehenswert sind beispielsweise die engen Flusstäler im Süden des Landes, beeindruckende Felslandschaften wie die Bruchhauser Steine im Hochsauerland, die vielen Stauseen, die Porta Westfalica (Westfälische Pforte), das Rheintal südlich von Bonn und das Hohe Venn südlich von Aachen. Bizarre Orte sind unter anderem die verlassenen Orte des Braunkohlereviers, das Hemer Felsenmeer, das (mittlere) Hönnetal bei Balve und der einsame Bergsee bei Winterberg-Siedlinghausen.

Die Bevölkerung von sagenhaften 18 Millionen Menschen verteilt sich sehr ungleich. Extrem dicht besiedelt sind die Großstädte an Rhein und Ruhr. Herne ist beispielsweise nach München, Berlin und Frankfurt am Main die viertdichteste besiedelte Stadt Deutschlands – mit über 3.000 Einwohnern pro Quadratkilometer. Hingegen kommt der ostwestfälische Kreis Höxter auf weniger 120 Einwohner pro Quadratkilometer. Er ist mit dem Hochsauerlandkreis einer der am dünnsten besiedelten Landkreise im westlichen Deutschland.

Vielerorts migrantisch und links geprägt

Dass die Großstädte des Ruhrgebiets und der Rheinschiene nicht an der bundesweite Spitze der Rangliste der Bevölkerungsdichte stehen, hat mit der Eingemeindungspolitik der 1970er-Jahre zu tun. In keinem anderem Bundesland ist man dabei derartig radikal vorgegangen wie in Nordrhein-Westfalen: Viele Städte und Gemeinden wurden 1975, teilweise schon davor, ihrer Selbstverwaltung beraubt und in andere Gebietskörperschaften eingemeindet. Das traf kleine Dörfer von paar Hundert Seelen, ebenso wie große Mittelstädte. Beispiele sind Wattenscheid und Wanne-Eickel im Ruhrgebiet. Wattenscheid wäre mit seinen über 73.000 Einwohnern in jedem anderen Bundesland weiterhin eine eigene (kreisfreie) Stadt, die jedoch von der Düsseldorfer Landesregierung – gegen ihren Willen – nach Bochum eingemeindet wurde.

Wie überall in Deutschland sind die großen Städte heute in weiten Teilen migrantisch und teils durch ein sehr linkes Milieu geprägt. Vor allem architektonisch unterscheiden sich die einzelnen Regionen: Die norddeutschen Backsteinbauten sind typisch für das Münsterland. Hingegen ist das Bergische Land bekannt für seine schwarzen Schieferplatten-Fachwerkbauten. In den Großstädten sind zuweilen noch die Gründerzeitbauten des Kaiserreichs zu bewundern. Ganz im Osten des Landes kann man die Weser-Renaissance bewundern.

Reiches, wenn auch gefährdetes kulturelles Erbe

Als Vertreter des kulturellen Erbes sind unter anderem die Dichterin Annette Freiin von Droste zu Hülshoff erwähnenswert, aber auch legendäre Vertreter des rheinischen Karnevals wie Willi Ostermann. Mit Ludwig van Beethoven wurde 1770 in Bonn ein Komponist von Weltrang geboren. Heinrich Heine (“Deutschland. Ein Wintermärchen”) ist der wohl berühmteste Sohn der Stadt Düsseldorf. Mit Max von der Grün nahm ein Schriftsteller der (Post-)Moderne seine Wahlheimat in Dortmund. Hagen galt in den 1980er-Jahren als Hauptstadt der Neuen Deutschen Welle.

Kulinarisch bekannt sind der Rheinische Sauerbraten, der Westfälische Pfefferpotthast und Pumpernickel. Leider kennen insbesondere die letzten beiden Speisen auch viele Westfalen nicht (mehr). Die berühmte Currywurst ist wahrscheinlich berlinerisch, aber im Ruhrgebiet ebenfalls ein Standardgericht. Zum rheinischen Karneval gehören Berliner. Die berühmten Aachener Printen, eine Sonderform des Lebkuchens, gibt es in Aachen ganzjährig und im Rest des Landes in der (Vor-)Adventszeit. In rheinländischen Gaststätten gibt es „Himmel un Ääd„, und im Bergischen Land werden gerne Waffeln gebacken.

Weitreichende Veränderungen

Vom fortlaufenden Islamimport seit 1961 abgesehen, ist respektive war Nordrhein-Westfalen ein katholisch geprägtes Bundesland. Insbesondere das Münsterland, das kurkölnische Sauerland, das ehemalige Hochstift Paderborn, das die heutigen Kreise Paderborn und Höxter umfasst, der Niederrhein und die Eifel waren bis ins ausgehende vergangene Jahrhundert stark durch die Kirche und ihre Riten geprägt. Weite Teile des Bergischen Landes (heute insbesondere der Oberbergische Kreis, Wuppertal, Remscheid, Solingen und der Rheinisch-Bergische Kreis), der Norden Ostwestfalens (Bielefeld, Minden-Lübbecke), die ehemalige Grafschaft Mark (heutiger Ennepe-Ruhr-Kreis, weite Teile des östlichen und südöstlichen Ruhrgebiets und das märkische Sauerland) sind historisch evangelisch geprägt. Der meistbesuchte Kirchenbau ist mit Abstand der Kölner Dom. Ebenso sehenswert ist der Aachener Dom, der einstige Krönungsort der römisch-deutschen Kaiser.

Durch die Massenmigration weisen weite Teile des Ruhrgebiets und der Rheinschiene inzwischen jedoch ein zunehmend morgenländisches “Flair” auf. Nicht nu die kulturelle regionale Identität, sondern die abendländische Prägung insgesamt geht – wie unweigerlich und anhaltend in ganz Westeuropa – vielerorts verloren. Das scheint viele nicht zu stören: Politisch sind die Menschen an Rhein und Ruhr stark links orientiert. In den ländlichen Gebieten überwiegt die Treue zur CDU. Lediglich in den stark verfallenen Gebieten des Ruhrgebietes, des Oberbergischen und des märkischen Sauerlandes, ist die AfD dabei, die Altparteien langsam zu überholen. Gelsenkirchen ist eine der wenige AfD-Hochburgen im alten Bundesgebiet. Hingegen liegt mit dem studentisch geprägten Münster auch jene Stadt in NRW, die deutschlandweit – mit dem wohlhabenden München) – das wohl schwierigste Pflaster für die AfD ist.

Unweigerliche Zerfallsprozesse

Seit Jahrzehnten ist Nordrhein-Westfalen ein Nehmerland im Länderfinanzausgleich. Das war mal ganz anders: Bis in die 1970er Jahre war Nordrhein-Westfalen ein starkes Geberland. Dann kam der Niedergang von Bergbau und Industrie. Durch die geschichtliche Verwurzelung vieler heimischer Familien mit der SPD als (damaliger) Arbeiterpartei und der CDU als (damaliger Partei der Katholiken ist die faktische Parteibindung in NRW insbesondere bei den älteren Jahrgängen nach wie vor höher als in anderen Bundesländern – mit fatalen Folgen.

Landeshauptstadt ist Düsseldorf (nicht das wesentlich größere Köln), das lange Jahre als beste Stube des Rheinlandes galt, inzwischen aber ebenso den unweigerlichen Zerfallsprozessen anheimfällt. In der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn gehören Kopftuch und Vollverschleierung in weiten Teilen zum Straßenbild. Die innere Sicherheit in NRW erodiert so stark, dass sich selbst die links ausgerichtete schwarz-grüne Landesregierung unter Ministerpräsident Hendrik Wüst genötigt sah, das Problem anzugehen – mit allerdings sehr mäßigem Erfolg. Noch immer gilt NRW, ebenso wie Berlin, als Hochburg der Banden- und Clankriminalität.

Zahlreiche Sehenswürdigkeiten

Wirtschaftlich war NRW stets stark durch die Industrialisierung geprägt. Insbesondere im Südwestfalen gibt es nach wie vor etwas Industrie. Im Münsterland ist auch die Landwirtschaft noch von Bedeutung. In den Städten überwiegt aber ganz eindeutig der Dienstleistungssektor. Insgesamt ist die wirtschaftliche Entwicklung hier im Westen allerdings alles andere als rosig: Insbesondere das Ruhrgebiet ist seit Jahrzehnten sind ein bundesdeutsches Sorgenkind und längst zu einem Armenhaus Deutschlands geworden. Besuchermagnete wie Köln, Bonn und Düsseldorf profitieren noch in einem gewissen Rahmen vom innerdeutschen und internationalen Fremdenverkehr. Die Hochlagen des Rothaargebirges werden – insbesondere im Winter – gerne von Niederländern aufgesucht. Mit Bayern und den Küstenländern kann Nordrhein-Westfalen touristisch nicht mithalten, doch hier tut man diesem wunderschönen Landstrich jedoch auch ein wenig Unrecht: Fast nirgendwo gibt es auf so engem Raum so viele beeindruckende Sehenswürdigkeiten zu besuchen.

Die Kommunalwahlen im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland kommenden Monat werden politisch wohl nicht das Ruder rumreißen. Dennoch werden viele wichtige Entscheidungen (Bauprojekte, Gewerbesteuer, Grundsteuer, Wirtschaftsförderung, Kulturpolitik) vor Ort getroffen. Und deswegen sollte man auch hier ein Zeichen setzen – und den Kartellparteien, die dieses wunderschöne Bundesland immer schneller vor die Wand fahren, die rote Karte zeigen! Sowohl das Rheinland als auch Westfalen und Lippe hätten es verdient.