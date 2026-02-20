Donald Trump ist am schlimmsten Zerstörungsakt gegen deutsche Infrastruktur seit dem Zweiten Weltkrieg zwar unschuldig; dennoch gerät er jetzt in die Zwickmühle. Wir freidenkende Blogger und Journalisten, auch der überwiegende Teil meiner Freunde und Follower wussten – oder ahnten es zumindest – von Anfang an, aber uns wurde wie immer mal wieder nicht geglaubt; es gibt Sätze, die altern nicht, sie warten nur auf Verifizierung durch die Realität. Joe Biden sprach einen solchen Satz aus – während neben ihm, wie gewohnt sediert grinsend, Olaf Scholz stand. Bei genauerem Hinsehen wirkte der Kanzler angespannt, kontrolliert und sichtbar bemüht, keine Regung zu zeigen. „Wenn Russland einmarschiert, wird es Nord Stream 2 nicht mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen.“ Ein amerikanischer Präsident kündigte damit offen und vor laufenden Kameras das Ende der kritischen Infrastruktur in Form eines zentralen Hubs der Energieversorgung eines souveränen Verbündeten an – während dessen Kanzler daneben und schweigt. Schon in diesem Moment hörte man die Detonation – nicht am Meeresgrund, sondern im Raum selbst.

Was damals wie eine Drohung wirkte, erscheint heute wie das Detail eines minutiösen Protokolls. Nicht die Tat ist das Verstörende, sondern die Selbstverständlichkeit, mit der sie Monate zuvor Aussicht gestellt, ja angekündigt wurde. Und genau hier beginnt das strategische Dilemma Donald Trumps. Er ist nicht der Urheber dieser Vergangenheit, aber er hat sie geerbt und ist zu ihrem unfreiwilliger Verwalter geworden. Er weiß, dass jede ernsthafte Aufklärung nicht nur seinen Vorgänger treffen würde – das würde ihm kaum Zurückhaltung abnötigen –, sondern das gesamte Koordinatensystem westlicher Bündnispolitik erschüttern könnte. Denn nun sollte dem Letzten klar sein, dass hier ein NATO-Partner nicht nur frühzeitig informiert war, sondern selbst eine quasi militärische Operation gegen einen verbündeten und “befreundeten” Staat nicht wissentlich duldete, sondern sie in ihrer Planung begleitet und finanziert hat. Damit wurde mit Nord Stream nicht nur eine Pipeline zerstört, sondern die Grundpfeiler gegenseitiger Sicherheit: Deutschland ist nicht Opfer eines äußeren Feindes gewesen, sondern wurde zum Kollateralschaden einer strategischen Neuordnung gemacht.

Die Logik kippt

Vor diesem Hintergrund gerät das Verhalten der deutschen Bundesregierung zur eigentlichen politischen Kernfrage. Nicht wegen dem, was sie sagt – sondern was sie nicht sagt. Denn die Bundesregierung besitzt Informationen, die sie ganz bewusst unter Verschluss hält – mit der Begründung, eine Veröffentlichung könne diplomatische Beziehungen gefährden. Dieser Satz ist harmlos formuliert, aber seine Bedeutung ist vernichtend. Denn er bedeutet nichts anderes, als dass man den naiven Bürger die Wahrheit nicht zumuten kann und die Wahrheit deshalb kurzerhand zum geopolitischen Risiko eingestuft. Mit anderen Worten: Der deutsche Bürger hat dann kein Recht mehr auf vollständige Aufklärung, wenn diese Aufklärung die Stabilität des westlichen Bündnisses infrage stellen könnte.

Hier kippt dann allerdings nicht nur die Logik hinter der NATO, sondern auch das Fundament jeder demokratischen Ordnung: Nicht mehr der Staat dient der Wahrheit, sondern die Wahrheit dient dem Staat. Diese Entwicklung sehen wir auch auf anderen Ebenen, doch hier berührt sie existenzielle Fragen. Währenddessen fließen weiter Milliarden an Steuergeldern an die ausführenden Täter in die Ukraine – und damit in genau jene geopolitische Konstellation, deren vollständige Hintergründe bewusst nicht offengelegt werden sollen. Waffen, Finanzhilfen, politische Unterstützung “whatever it takes” (F. Merz) – alles wird fortgesetzt, während gleichzeitig zentrale Fragen zur deutschen Sicherheit und Souveränität unbeantwortet bleiben. Und zwar nicht, weil es keine Antworten gäbe – weil deren offene Benennung Konsequenzen hätte.

Schutz der Illusionen

Der Grund liegt auf der Hand: Hier blieb ein NATO-Partner nicht nur untätig, sondern profitierte strategisch – weshalb jede weitere Unterstützung politisch und moralisch sofort eingestellt werden müssen. Es wurde nämlich nicht nur eine Pipeline zerstört, sondern auch jegliches Vertrauen. Und Vertrauen ist die eigentliche Währung internationaler Bündnisse. Deshalb steht Trump heute vor einer Entscheidung, die größer ist als jede innenpolitische Rivalität: Er könnte die Vergangenheit schonungslos offenlegen und damit seinen Vorgänger endgültig politisch vernichten. Doch der Preis wäre höher als jeder parteipolitische Sieg; er würde damit ein System bloßstellen, das auf einem unausgesprochenen Konsens basiert: Dass nämlich bestimmte Wahrheiten nicht ausgesprochen werden dürfen, weil der Schaden dieser Enthüllungen größer wäre als ihr Nutzen.

Deshalb bleibt das Entscheidende nicht die Explosion selbst; das Wesentliche ist vielmehr das Schweigen danach. Denn ein Staat, der beginnt, existenzielle Ereignisse nicht vollständig aufzuklären, um seine Bündnisse zu schützen, schützt am Ende nicht seine Sicherheit. Er schützt seine Illusionen. Und vielleicht ist gerade das die bitterste Erkenntnis dieser neuen Zeit: Nicht, dass Macht mit ihren Fährten und geheimen taktischen Finten existiert. Sondern dass ihr die Wahrheit untergeordnet wird. Demnächst sind Wahlen – zumindest auf Landesebene. Bietet dem Einhalt! Denn so kann es nicht weiter gehen.