„Nordstream – Die Sprengung“: Neuer Dokumentarfilm hinterfragt die offizielle Version zur Pipeline-Sabotage

Am 2. Juli 2026 um 19:30 Uhr feiert der per Crowdfunding finanzierte Dokumentarfilm „Nordstream – Die Sprengung“ von Moritz Enders und Gunther Merz Premiere im Babylon Kino in Berlin. Der 121 Minuten lange Film wurde von Ronald Thoden produziert und vom Nachrichtenmagazin “Hintergrund” präsentiert. Er nimmt sich der Sprengung der Nord Stream-Pipelines im September 2022 an und stellt dabei das bisherige offizielle Narrativ auf den Prüfstand. Die Pipelines waren eine wichtige Lebensader der deutschen und westeuropäischen Energieversorgung; ihre Zerstörung unterbrach zentrale Verbindungen der europäischen Energieinfrastruktur. Die Folgen sind bis heute spürbar: Stark steigende Energiepreise, Unternehmen unter enormem Druck, Produktionsstandorte verlagert – und die Auswirkungen werden mit der Zeit noch deutlicher werden. Der Film geht der Frage nach, wer genau für die Sabotage verantwortlich ist und welche Interessen dahinterstehen.

Die Verantwortlichkeiten der Ukraine und involvierter internationaler Drahtzieher weden dabei akribisch nachgezeichnet; das Werk dekonstruiert die offiziellen Behauptungen, geht den wahren Spuren der Tatortmanipulation nach und entlarvt in bisher unveröffentlichten Exklusivinterviews mit internationalen Top-Experten den geopolitischen Masterplan hinter der Sabotage, also das, worum es bei alldem eigentlich geht: Um die Deindustrialisierung Europas im Zuge von Klimaagenda und “Dekarbonisierung” – und um den Umbau in eine Kriegswirtschaft. Um diese These zu untermauern, kommen renommierte Stimmen und Insider zu Wort. So erklärt der Investigativjournalist Dirk Pohlmann, der vor dem UN-Sicherheitsrat zur Nord-Stream-Sprengung aussagte, warum offizielle Stellen „genug wissen, um zu wissen, dass sie nicht noch mehr wissen wollen“.

Wer profitierte wirklich?

Professor Theodore Postol, Physiker am weltrenommierten Massachusetts Institute for Technology (MIT) und ehemaliger Pentagon-Berater, verifizierte die technischen Details der Whistleblower-Quelle von Seymour Hersh und bestätigte deren Machbarkeit. Ray McGovern, ehemaliger ranghoher CIA-Analyst, der die täglichen Geheimdienst-Briefings für die US-Präsidenten Ronald Reagan und George H.W. Bush persönlich vorbereitete, teilt seine Einschätzungen. Der schwedische Ingenieur Erik Andersson analysierte den Tatort auf dem Meeresgrund mit einer eigenen Unterwasserdrohne und deckt erhebliche logische Lücken in den offiziellen Ermittlungen rund um die Segeljacht “Andromeda” auf. Der Film beleuchtet nicht nur die technischen und logistischen Voraussetzungen des Anschlags, sondern ordnet ihn in einen größeren geopolitischen Kontext ein. Warum folgten die Ermittler der “Andromeda”-Hypothese, ohne die entscheidende Frage zu stellen, wer am meisten von der Zerstörung profitiert? Warum zieht niemand in der EU die Inbetriebnahme des noch intakten Pipeline-Strangs ernsthaft in Betracht? Diese Fragen stellt unter anderem der Amerikanist und Propagandaforscher Dr. Jonas Tögel.

Weitere Experten wie der Friedensforscher Prof. Ola Tunander vom Peace Research Institute Oslo, der Energie- und Geopolitikexperte Demostenes Floros, der Publizist Dr. Werner Rügemer sowie der ehemalige General und NATO-Militärausschuss-Vorsitzende Harald Kujat lassen keinen Zweifel daran, dass die Sprengung Teil eines globalen Machtkampfes ist, in dem es um Energieabhängigkeiten, staatliche Souveränität und letztlich um Krieg und Frieden auf dem Kontinent geht.„Nordstream – Die Sprengung“ ist ein fesselnder Dokumentarfilm, der zum kritischen Nachdenken anregt und alternative Perspektiven auf eines der rätselhaftesten Ereignisse der jüngeren europäischen Geschichte bietet.