Norwegens Kulturministerin zieht blank: Wenn die “Schwulenmutti 24” die Titten rausholt…

Der völlige Verfall der politischen Kultur ist nicht auf Deutschland beschränkt. In welche Untiefen der Würdelosigkeit man sich als Ministerin begeben kann, bewies nun auch die norwegische Kultur- und Gleichstellungsministerin Lubna Jaffery. Die Auszeichnung mit dem an sich schon fragwürdigen Titel „Schwulenmutti 2024“ veranlasste die 44-jährige Sozialistin, im Rahmen der Preisverleihung in Oslo ihre mit silbernen Quasten behängten Brüste zu präsentieren. Die obszöne wie alles andere als appetitliche Darbietung löste – konform zum auch in Skandinavien durchgeknallten Zeit(un)geist – nicht nur frenetischen Applaus bei den Anwesenden aus, sondern bescherte Jaffery auch das einhellige Lob der Medien und des norwegischen Regierungschefs Jonas Gahr Støre. „Lubna ist eine sichere, freie und wunderbare Person, die bei kulturellen Veranstaltungen im ganzen Land herzlich präsent ist. Dies habe sie auch in Oslo gezeigt, „und das finde ich auch gut so“, teilte er mit.

Die laut “Bild” – als sei dies etwas Unerhörtes – “mit einem Mann verheiratete” Jaffery selbst ließ verlauten, als große “Förderin von Queers” sei es ihr wichtig, dass diese sich “sicher und frei” fühlen. Und wohl weil diese Freiheit heute anscheinend vom Blankziehen vorgealterter Polit-Schabracken mit Profilneurose abhängt, sei dies ihr “kleiner Beitrag” dazu. „Wer einen solchen Preis verdienen will, darf sich nicht so ernst nehmen“, meinte sie. In Bezug auf diese verliehene “Auszeichnung” trifft diese Feststellung sogar zu. Dennoch bleibt der Fall eine unglaubliche Grenzüberschreitung. Dass eine Ministerin, und sei ihr Ressort auch noch so überflüssig, überhaupt auf die Idee kommt, sich derart vor aller Öffentlichkeit zu präsentieren und in einer an Primitivität und Würdelosigkeit nicht zu überbietenden Geste das eigene Amt entweiht, und ihr eigener Regierungschef diesem Treiben auch noch begeistert zustimmt, kann man nur als politische Dekadenz im Endstadium werten.

Lustvoll auf die Spitze getriebene Dekadenz

Jegliches Gespür für Dezenz und Anstand, für Ehre und Würde des Landes, das man repräsentiert, sind hier offensichtlich auf der Strecke geblieben. Die von der woken Ideologie betriebene Ästhetisierung des Hässlichen, Gewöhnlichen und Abnormalen setzt sich nahtlos fort. Ein früher völlig selbstverständliches Gefühl für Stil und Selbstachtung ist einer Huldigung des Obszönen und Vulgären gewichen, das dann auch noch als Lockerheit und Weltoffenheit verkauft wird – obwohl es einfach nur plump und geschmacklos ist. Und wer das Kind beim Namen nennt, gerade bei sexuellen Entgrenzungen und voyeuristischen Eitelkeitsexzessen, darf sich dafür noch als zurückgebliebener Spießer, Ewiggestriger und Rückwärtsgewandter beschimpfen lassen, nicht selten ironischerweise von just Frauen, die einst im Namen der Gleichberechtigung gegen die Zurschaustellung und Objektivierung des weiblichen Körpers und die Reduktion auf Äußerlichkeiten zu Felde gezogen sind.

Auch hier frisst die Revolution ihre Kinder und der Niedergang von Anstand und Kultur im Westen wird lustvoll auf die Spitze getrieben von denen, die ihn eigentlich zu einem besseren Ort für alle machen wollten. In Asien und natürlich erst recht in der islamischen Welt wäre ein solcher Auftritt absolut unvorstellbar, wenn man nicht sein Gesicht (oder gleich buchstäblich den Kopf) verlieren will.

Hoffentlich keine Nachahmung durch Roth oder Lang

Wenn in der deutschen Politik auch noch niemand so weit gegangen ist, die blanke Brust zu entblößen, sind ähnliche Darbietungen auch hierzulande nichts Ungewöhnliches mehr – und das nicht nur bei grenzdebilen Jung-Grünen wie der Bundestagsabgeordneten Emilia Fester mit ihren zum Fremdschämen peinlichen Tanzvideos, sondern etwa auch bei der wesentlich älteren SPD-Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. Letztere hielt es nicht für unter ihrer Würde und der ihres Amtes als nach dem Bundespräsidenten protokollarisch immerhin zweithöchsten Repräsentantin der Bundesrepublik, sich aus der Corona-Quarantäne mit einem unerträglich peinlichen Video zu melden, indem sie ein Kinderlied zum Besten gab. Auch sonst sind alberne Videos von Abgeordneten, die im Bundestag herumtanzen oder sich ähnlich unangemessen präsentieren, längst gang und gäbe und auch keine reine Domäne linker Politiker, wenn solche Idiotien dort, wenig überraschend, auch stärker ausgeprägt sind.

Man kann nur inständig hoffen, dass sich nicht demnächst auch Claudia Roth oder Ricarda Lang bemüßigt fühlen, dem Vorbild ihrer norwegischen Gesinnungsgenossin zu folgen und einem arglosen Publikum ebenfalls den Anblick ihres unverhüllten Vorbaus zuzumuten. Andererseits könnte die aus diesem Anblick vermutlich zwingend resultierende posttraumatische Belastungsstörer den deutschen Schlafschafen vielleicht den endgültigen Anstoß für einen revolutionären Umsturz liefern, da die Leidensfähigkeit selbst der Deutschen mit einer solchen Aktion wohl endgültig erschöpft wäre…