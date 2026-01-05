Notenabschaffung: Auf dem Weg in die Schonpädagogik

Es ist eine leise, aber symbolträchtige Revolution: Sachsen, lange Zeit das pädagogische Leistungsland unter den Bundesländern, verabschiedet sich schrittweise von der Ziffernnote. Elf öffentliche Schulen wurden bereits in einen Schulversuch „Schule ohne Noten“ geschickt; dort werden in den meisten Fächern “alternative Bewertungsformen” erprobt; dies bedeutet die Umsetzung von Experten des Projekts „Bildungsland Sachsen 2030“, die Ziffernnoten bis zur Klassenstufe 8 ganz abzuschaffen. Was als pädagogische Innovation verkauft wird, ist in Wahrheit ein bildungspolitisches Offenbarungseid: Weg von der Leistung, hin zur Schonpädagogik der folgenlosen Rückmeldung. Diese Expertenempfehlung griffen an den letzten Tagen des Jahres 2025 sowohl der Landeseltern- als auch der Landesschülerrat (LSR) dankbar auf und forderten ebenfalls die Abschaffung von Schulnoten zugunsten schriftlicher Leistungsrückmeldungen. „Ziffernnoten und Tests in aktueller Form halten lediglich einen bestimmten Moment fest: Was in 90 Minuten abgeliefert wurde“, behauptet LSR-Vorsitzende Lina Zeeh in den “Dresdner Neuesten Nachrichten” (DNN). Sie vertritt rund 430.000 Schülerinnen und Schüler in Sachsen. Noten sagten wenig darüber aus, wie sich Kinder entwickeln, wo ihre Stärken liegen oder woran sie arbeiten müssten. Daher meint Zeeh: „Es würde viel mehr bringen, wenn aufgeschrieben wird, was gut und was weniger gut ist.“ In einem Forderungskatalog betont der LSR zudem: „Wir müssen Leistungsbewertung neu denken. Ziffernnoten haben ausgedient und sind ein Relikt der Vergangenheit.“

Die Questenberg-Grundschule in Meißen könnte hierbei ein Vorreiter sein: In den Fächern Musik, Kunst, Sport und Ethik gibt es dort keine Zensuren mehr, sondern sogenannte “alternative Formen der Leistungsbewertung. „Die Kinder sollen lernen, sich auszuprobieren, Neugier entdecken und Freude am Fach haben“, sagt Schulleiterin Antje Buschmann ebenfalls den DNN – „aber nur in dem Rahmen, wie die Bewertungsmaßstäbe aufgestellt sind. Das ist aus meiner Sicht ein totaler Widerspruch“. Deshalb erhielten die Kinder zum Ende des Schuljahres individuell formulierte Briefe, in denen ihre Stärken und Schwächen aufgezeigt wurden. Außerdem sind Zielvereinbarungsgespräche eingeführt worden: Auf diese Weise sollen die Erst- bis Viertklässler wissen, woran sie arbeiten und was sie erreichen wollen. Zu den individuellen Lernwegen gehört auch mehr fächerübergreifender Unterricht. Für ihren Ansatz erhielt die Schule 2025 den Deutschen Schulpreis.

Die Ideologie hinter der Abschaffung

Auch der Landeselternrat unterstützt diesen Kurs. Dessen Vorsitzender Ronald Lindecke spricht in den DNN von einem System, dessen Aussagekraft deutlich nachgelassen habe. Lehrermangel, Unterrichtsausfall, unterschiedliche Ausstattung der Schulen, mangelnde Ganztagsangebote und Förderung – all das wirke sich auf Bewertungen aus. „Unternehmen reagieren längst darauf“, sagt Lindecke. Praktika, persönliche Gespräche und Eignungstests hätten Noten vielfach verdrängt. Gerade an Schulen in freier Trägerschaft seien alternative Rückmeldungen längst Alltag: „Ich bin auch dafür, das System der Noten zu überdenken.“ Die Zensur – die klassische Note von 1 bis 6 – ist aber mehr als eine Zahl auf Papier. Sie ist die verdichtete Form eines Urteils: Du kannst das (noch) nicht! Oder: Du beherrschst es gut! Sie gibt Orientierung und zwingt das Bildungssystem, sich zur Wirklichkeit zu verhalten. Eine Schule ohne Noten ist zunächst eine Schule ohne klare Rückmeldung. Natürlich kann man differenzierte Berichte schreiben, Portfolios basteln, „Kompetenzraster“ ausfüllen. Aber all diese Formen leiden an einem strukturellen Defekt: Sie vermeiden Zuspitzung. Der Schüler soll erfahren, „wo er steht“, ohne je wirklich zu hören, dass er hinten steht.

Doch gerade darin liegt der zivilisatorische Wert der Note: Sie ist unhöflich, aber ehrlich. Sie diszipliniert, spornt an und setzt einen Punkt, der nicht beliebig ausgedeutet werden kann – und erinnert daran, dass die Welt außerhalb der Schule ebenfalls mit knappen Urteilen arbeitet: Auswahltests, Einstellungsgespräche, Prüfungen, berufliche Bewährung. Das Leben ist kein Ponyhof. Indem man versucht, Kinder vor dieser Realität zu schützen, dressiert man sie für eine Welt, die es nicht gibt. Das ist kontraproduktiv und sogar schädlich. Warum also der Drang, die Note abzuschaffen? Die offiziellen Begründungen sind bekannt: Noten seien „demotivierend“, zu „subjektiv“, förderten „Vergleichsdruck“ und „soziale Spaltung“. Man wolle „individuelle Lernwege“ anerkennen, „Kompetenzen“ statt Wissensbestände bewerten.

“Pädagogisch fragwürdige” Noten?

Noten, heißt es, seien zudem pädagogisch fragwürdig. Sie suggerierten Objektivität, wo es sie oft nicht gebe, und förderten Konkurrenz statt Lernfreude. Diese überwiegend psychologischen und soziologischen Klischees sind nichts Neues; sind entspringen letztlich der Reformpädagogik und sind kaum verbrämter Bildungssozialismus. In Sachsen kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu: Die Expertenräte zum Projekt „Bildungsland Sachsen 2030“ betrachten die Abschaffung der Ziffernnoten als Baustein einer „moderneren Lernkultur“. Der Sächsische Lehrerverband hat diesen Plänen ausdrücklich widersprochen und fordert, an Ziffernnoten mindestens bis Klasse 8 festzuhalten. Dass man trotzdem ernsthaft an der Notenabschaffung arbeitet, zeigt: Die Entscheidung ist weniger Ergebnis empirischer Einsicht als Ausdruck eines politischen Selbstbildes.

Die dahinterstehende Ideologie lässt sich in drei Punkten zusammenfassen. Der erste lautet: Gleichheitsversprechen statt Leistungsprinzip. Unterschiedliche Leistungen gelten nicht mehr als selbstverständlich, sondern als Skandal. Wo alle formal „mitgenommen“ werden sollen, stört jede Skala, die Abstufungen sichtbar macht. Zweitens muss man von einer “Therapeutisierung des Lernens” sprechen: Schule wird nicht mehr als Ort der Anstrengung, sondern als Schonraum verstanden. Die negative Rückmeldung, die Kinder frustrieren könnte, gilt als pädagogische Ungezogenheit. Und drittens offenbart die Causa ein zunehmendes Misstrauen gegen Lehrerurteil und Elternverantwortung: Statt die Professionalität der Lehrkräfte zu stärken und Eltern ehrlich zu beraten, versteckt man sich hinter weichgespülten Formulierungen und Kompetenztabellen. Die Note, die beide Seiten zu Klarheit zwingt, soll verschwinden. So entsteht eine paradoxale Situation: Das System, das reale soziale Ungleichheit angeblich mildern will, schafft ausgerechnet jene Instrumente ab, die den Blick auf Defizite erzwingen – und damit echte Förderung erst ermöglichen – würden.

Die Schule als Ort der entwirklichten Rückmeldung

Wer glaubt, Sachsen sei ein exotischer Sonderweg, irrt: Ähnliche Tendenzen finden sich in mehreren anderen Bundesländern. In Baden-Württemberg etwa wird seit Jahren an der Zurückdrängung klassischer Ziffernnoten gearbeitet: In der Grundschule wurden vielerorts ausführliche Berichtszeugnisse und sogenannte „Kompetenzraster“ etabliert, die nur noch in Teilen durch Noten ergänzt werden; zugleich wird der Druck erhöht, Schulkarrieren stärker an weichen Kriterien wie „Lernentwicklung“ und „Selbstkompetenz“ auszurichten statt an klaren Leistungsständen. In anderen Ländern werden Versuche mit „Lernentwicklungsberichten“ bis in die Sekundarstufe hinein als Modell der Zukunft gefeiert. Der rote Faden ist überall derselbe: Man ersetzt klare, vergleichbare Rückmeldungen durch pädagogisch aufgeladene Textwolken, die vor allem eines vermeiden: Die offene Benennung von Überforderung, Defizit und falscher Schulwahl. Sachsen ist damit nicht Vorreiter eines mutigen Experiments, sondern Teil einer bundesweiten Bewegung zur Entschärfung des Leistungsbegriffs und -prinzips.

Der Schulversuch „ohne Noten“ wirkt vor diesem Hintergrund wie ein Labor für pädagogische Realitätsverdrängung. Man wird dort nicht weniger selektieren, nur anders. Denn eines ist sicher: Selektion verschwindet nicht, wenn man sie sprachlich verschleiert. Sie verlagert sich bloß. Wo keine klaren Noten mehr existieren, gewinnen informelle Signale an Gewicht: Andeutungen im Elterngespräch, Ranglisten in Förderempfehlungen, das heimliche Wissen der Bildungsbürger, wie man ein Berichtszeugnis „richtig“ liest. Das Ergebnis ist sozial brutal: Bildungsnahe Familien können aus schwammigen Formulierungen oder zwischen den Zeilen am Ende doch noch herauslesen, ob das Kind gymnasialtauglich ist – doch bildungsferne Familien bleiben zurück mit dem wohlklingenden Satz, ihr Kind sei „auf einem guten Weg“ – ohne zu merken, dass dieser Weg in die Sackgasse führt. Die vermeintlich watteweiche, in Text verpackte Chiffrierung verschärft so die soziale Spaltung. Hingegen ist die Note, bei allem Mangel an Differenzierung, erbarmungslos demokratisch: Jeder versteht sie. Der Verzicht auf Noten ersetzt eine „harte“, weil zumindest dem Anspruch nach objektive und für alle nachvollziehbare Selektion durch eine „weiche“, intransparent-elitäre.

Ablenkungsmanöver vom eigentlichen Problem

Über allem steht die Frage: Warum jetzt? Ausgerechnet in einem Bundesland, das mit Lehrermangel, Unterrichtsausfall und zunehmender Heterogenität der Schülerschaft kämpft? Das Kultusministerium spricht von einer „Trendwende“ beim Unterrichtsausfall, während Lehrergewerkschaften von statistischer Schönfärberei und realem Qualitätsverlust berichten. In dieser Lage wirkt die Notenabschaffung wie ein klassisches politisches Ablenkungsmanöver: Man kann die Realität sinkender Leistungen pädagogisch „entschärfen“, indem man die Messinstrumente entschärft. Man kann Überforderung von Lehrern und Schülern kaschieren, indem man das Urteil über Leistung immer weiter in verbale Watte packt. Eine Schule ohne Noten ist für die Bildungsbürokratie attraktiv, weil sie den öffentlichen Druck mindert. Wo keine klaren Zahlen mehr stehen, gibt es weniger Vergleichbarkeit – zwischen Klassen, Schulen, Regionen. Damit sinkt auch die Möglichkeit, das System an messbaren Ergebnissen zu kritisieren.

Ein konservativer Blick auf Bildung erinnert daran, dass Lernen immer auch Bewährung ist und keine sentimentale Reise. Ein Kind, das nicht scheitern darf, lernt nicht, mit Scheitern umzugehen. Eine Schule, die negative Rückmeldungen moralisch problematisiert, erzieht zur Vulnerabilität und Kränkbarkeit – nicht zur Stärke. Daraus folgt keineswegs der Ruf, stattdessen zur brutalen Auslese zurückzukehren; aber es folgt die Einsicht, dass Humanität und Klarheit keine Gegensätze sind. Wer ernsthaft erziehen will, muss sagen dürfen: „Das reicht nicht. Du musst mehr tun.“ Und er muss es so sagen, dass es nicht im pädagogischen Nebel verschwindet. Die Ziffernnote ist in ihrer Schlichtheit ein Bollwerk gegen Sentimentalisierung. Sie zwingt den Staat, eine Rangordnung von Leistungen anzuerkennen – und damit auch anzuerkennen, dass nicht jede „Lernbiographie“ gleich erfolgreich ist. Das ist schmerzhaft, aber ehrlich.

Sachsen auf dem Weg in die pädagogische Vollnarkose

Eine konservative Bildungspolitik würde nicht am Thermometer herumschrauben, sondern am Fieber arbeiten. Das hieße erstens: Leistungsorientierung stärken, nicht tarnen; klare Noten, zentrale Vergleichsarbeiten, transparente Standards – und erst dann die Frage stellen, wie man schwächere Schüler gezielt fördert! Das hieße zweitens: Lehrerautorität aufwerten! Noten sind immer auch Ausdruck eines professionellen Urteils. Wer sie abschafft, nimmt Lehrern ein wichtiges Instrument aus der Hand – und ersetzt es durch bürokratische Raster, die am Ende noch mehr Zeit kosten und noch weniger aussagen. Und es hieße drittens: Soziale Ehrlichkeit wagen! Nicht jeder Schüler wird Abitur machen, nicht jeder akademische Wege gehen – und muss es auch nicht!

Ein Schulsystem, das diese Wahrheit nicht aussprechen darf, produziert Enttäuschung am Fließband. Die schleichende Abschaffung der Zensuren in Sachsen markiert hier einen mentalen Wendepunkt. Aus dem einstigen Leistungsland droht ein Bildungswesen zu werden, das die eigenen Erkenntnisinstrumente abstumpft, um die eigenen Defizite weniger deutlich zu sehen. Noten sind nicht perfekt. Aber sie sind immerhin ein Bekenntnis zur Wirklichkeit. Wer sie beseitigt, entscheidet sich für eine Schule, in der das Urteil über Leistung in wohlmeinende Formulierungen ausweicht. Das mag kurzfristig entspannen; langfristig aber führt es zu genau jener Bildungsfragilität, die man angeblich überwinden will. In einer Zeit, in der Deutschland international bildungspolitisch immer mehr zurückfällt, ist die Abschaffung der Zensuren ganz bestimmt kein Fortschritt, sondern ein Symptom der Kapitulation: Man schaut dem Niedergang nicht mehr ins Auge – man schreibt ihn in Schönschrift.