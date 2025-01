Notfalls nicht nur Wahlen rückgängig machen, sondern X und AfD verbieten: EU-Breton lässt die letzten Masken fallen

Dass der französische Professor, Multimillionär und Fanboy faschistoider Freiheitsunterdrückung Thierry Breton gegen seinen Willen nicht mehr der aktuellen EU-Kommission angehört, hat seine notorische Lust am Autoritarismus nicht abgemildert; im Gegenteil. In einem Interview mit dem französischen Fernsehsender RMC vom Donnerstag kündigte der frühere Binnenmarktkommissar ganz offen an, dass man die Ergebnisse der deutschen Bundestagswahl annullieren könnte, wie man es bereits in Rumänien getan habe. „Bewahren wir einen kühlen Kopf und setzen wir die Gesetze in Europa durch. Wenn die Gefahr besteht, dass sie umgangen werden, und wenn sie nicht durchgesetzt werden, könnte dies zu Einmischung führen.“ Und weiter: „Wir haben es in Rumänien getan und wir werden es offensichtlich, falls nötig, auch in Deutschland tun müssen.“

Damit räumte er ein, dass die EU in die skandalöse Annullierung der rumänischen Präsidentschaftswahl letzten Monat involviert war. Weil der rechte und NATO-kritische Kandidat Călin Georgescu völlig unerwartet den ersten Wahlgang gewonnen hatte, konstruierte man eine hanebüchene Geschichte über eine russisch gesteuerte TikTok-Kampagne, die zu Georgescus Sieg geführt habe. Das Verfassungsgericht nahm dies zum Vorwand, um die Wahl für ungültig zu erklären.

Die Bande ungewählter machtbesessener Bürokraten dreht frei

Breton äußerte sich auch zu dem zum Zeitpunkt des Interviews noch bevorstehenden Gespräch zwischen Twitter-Chef Elon Musk und der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel. „Von dem Moment an, in dem die Sendung in Europa über eine regulierte Plattform ausgestrahlt wird, muss Elon Musk die europäischen Regeln befolgen. Bei der AfD müssen wir uns daran orientieren. Es ist selbstverständlich, dass wir alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen werden, um sicherzustellen, dass er sich an die Gesetze hält. Wenn er sich nicht daran hält, drohen ihm Geldstrafen und möglicherweise ein Verbot“, drohte er. Mit unerträglicher Arroganz gestand er zu, Musk habe „grundsätzlich das Recht zu denken und zu sagen, was er will, auch wenn er es auf schockierende Weise tut“, betonte aber, dass das, was er in sozialen Netzwerken tue, die auch in Europa aktiv seien, reguliert werden müsse.

So unverhüllt hat sich die totalitäre Fratze der EU noch nie gezeigt. Eine Bande ungewählter, machtbesessener Bürokraten, maßt sich inzwischen nicht mehr nur an, die Meinungs- und Redefreiheit zu regulieren und Europa mit irren Klimavorgaben in den wirtschaftlichen Ruin zu treiben, sie schafft sogar ganze Wahlen ab, wenn ihr deren Ergebnisse nicht zusagen. Es sind ungeheuerliche, nicht für möglich gehaltene Entwicklungen, die sich hier vollziehen. Im Grunde muss man Breton für seine Offenheit sogar dankbar sein, denn nun weiß wirklich jeder, was in Europa vor sich geht und wozu die EU geworden ist.