Notwehr gegen linke Zensur: Neue Buchmesse „Seitenwende“ in Halle

Die neue Buchmesse „Seitenwechsel“, die am 8. und 9. November 2025 in Halle an der Saale stattfinden soll, soll Verlagen eine Plattform bieten, die auf den etablierten Buchmessen in Leipzig und Frankfurt ausgeschlossen oder marginalisiert werden. Organisiert wird sie von der Dresdner Verlegerin, Buchhändlerin und Kommunalpolitikerin Susanne Dagen. In einem Klima fortgesetzter Unterdrückung der Kunst- Meinungsfreiheit durch eine woke Verbotsgesellschaft und ein zunehmend intolerantes, die stetige Verengung des Overton-Fensters vorantreibendes Juste Milieu gleicht das Vorhaben, neben den etablierten Branchenhighlights in Frankfurt und Leipzig eine neue Buchmesse in Deutschland ins Leben zu rufen, die dezidiert auch kritischen Buchverlagen eine Präsentationsform bieten will, einem Himmelfahrtskommando; denn dass sich die dort vertretenen Verleger, Händler und Autoren nicht nur zur Zielscheibe eines linken Kulturbetriebs und freiwillig gleichgeschalteter Systemmedien machen, sondern auch militanter Antifa- und sonstiger “Protest”-Gruppen, ist so sicher wie das Amen in der Kirche.

Dennoch – oder gerade deshalb – verdient das Vorhaben größten Respekt und Anerkennung. Was die Motivlage zur Etablierung einer solchen neuen Messe anbelangt, so liegt diese auf der Hand – und fast müsste man dabei gar von intellektueller Notwehr sprechen: Eine zunehmende Unkultur der Meinungsunterdrückung, die alles ablehnt, was nicht dem links-woken Mainstream entspricht, nebst Stummschaltung, Einschüchterung und Unterdrückung aller oppositionellen oder dem Mainstream abholden nicht nur journalistischen, sondern auch literarischen Stimmen, hat Vernetzungs- und Präsentationsmöglichkeiten freiheitlicher Publizisten schon seit Jahren immer mehr beschnitten.

Kalte Zensur durch ideologischen Druck

Dies um so mehr, seit die klassischen Buchmessen dafür zunehmend nicht mehr in Betracht kommen und/oder die betreffenden Verlage in diskriminierender Weise in unattraktive, kaum besuchte Randbereiche der Ausstellungshallen verdrängt oder komplett ausgeschlossen wurden – nicht selten auf politischen und mainstreammedialen Druck hin. Dass eine solche Ausgrenzung von bestimmten Inhalten und Sichtweisen auf den traditionsreichen, großen deutschsprachigen Messen überhaupt Einzug halten konnte und die stigmatisierten Opfer dieser Unterdrückung nun gezwungen sind, sich selbst Alternativen zu schaffen, sagt alles aus über die wachsende Unfreiheit und Spaltung in diesem Land.

Namhafte freie Formate der Gegenöffentlichkeit, vor allem „Tichys Einblick“ (TE), unterstützen “Seitenwechsel” als Medienpartner. Auf TE moniert Alexander Heiden denn auch in einem lesenswerten aktuellen Beitrag, dass die etablierten Buchmessen – insbesondere die in Leipzig – längst aufgehört haben, Meinungsvielfalt zu fördern: Verlage, die irgendwie als „rechts“ gelten oder auch nur in diese Richtung gedrängt werden, werden hier systematisch ausgeladen oder in abgelegene Ecken verbannt. Buchhändler entfernen aus Angst vor linken Boykotten sogar Titel aus ihren Regalen, obwohl diese eine zahlende Leserschaft finden würden; eine klassische Erscheinungsform von kalter Zensur, die nicht durch Gesetze, sondern durch ideologischen Druck funktioniert.

Denunziation und Ausgrenzung statt Bücherverbrennung

Susanne Dagen will mit „Seitenwechsel“ ein Gegengewicht schaffen und die schwindende Meinungsfreiheit in Deutschland stärken. Sie kritisiert den immer enger werdenden Meinungskorridor, der auf eine Gesinnungsdiktatur zuläuft, wie sie unumwunden konstatiert. Getroffene Hunde bellen: Bereits die Ankündigung der neuen Messe löst bei linken Akteuren regelrechte Panik aus. Linke Systemvertreter und Mietmäuler des staatlich gemästeten Kulturbetriebs denunzieren die in Halle antretenden Verlage vorab pauschal als völkisch-rechtsextreme Schmutzfinken, und Medien wie die „Mitteldeutsche Zeitung“ diffamieren die Veranstaltung mal eben ins Blaue hinein als Treffpunkt der „neurechten Szene“. Schlimmer noch: Sie werfen der Messegesellschaft Halle GmbH vor, ihre “gesellschaftliche Verantwortung” zu vernachlässigen, sollte sie die Messe stattfinden lassen; eine kaum verhohlene Drohung mit der linksradikalen, staatlich finanzierten und NGO-gestützten “Zivilgesellschaft”. Man muss inständig hoffen, dass die Hallenser Messeverantwortlichen hier standhaft bleiben.

Heiden schreibt in TE, dass diese erwartbaren Reaktionen die Angst vor echter Meinungsfreiheit offenbaren. Statt Bücher zu verbrennen, wie es früher geschah, verhindert man heute durch Ausgrenzung und Denunziation den Zugang zu unliebsamen Inhalten. Umso mutiger ist die Initiative für „Seitenwechsel“: Intellektuelle Dissidenten und couragierte Publizisten verteidigen hier die wahre kulturelle Vielfalt gegen eine bleierne linke Intoleranz. Dabei ist Ihnen jeder erdenkliche Erfolg zu wünschen.