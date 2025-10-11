NRW-Schulhandbuch zur „sexuellen Vielfalt“: Wenn aus Bildung Haltung wird

Das jetzt erschienene NRW-Schulhandbuch zur „sexuellen Vielfalt“ verwandelt Pädagogik in Politik: Aus Bildung wird Haltung, aus Sprache Zwang, aus Neutralität ein Regenbogen-Dogma. Das Ministerium spricht von “Schutz”, doch es meint Steuerung. Die Broschüre, die als Handreichung für Lehrkräfte firmiert, ist kein pädagogischer Leitfaden, sondern ein politisches Programm zur Umerziehung. Wo früher Wissen, Urteilskraft und Sprache den Bildungsauftrag prägten, herrscht nun die Parole der „Haltung“. Schulen sollen „Orte gelebter Vielfalt“ werden – eine Phrase, die wie aus einem PR-Katalog der NGO-Landschaft klingt. Der Staat delegiert den moralischen Kompass an Aktivisten, die als „Kooperationspartner“ hofiert werden. Was wir hier sehen, ist nicht mehr Pädagogik, sondern die Verstaatlichung des Privaten: Der Schülerkörper wird zum Austragungsort gesellschaftlicher Experimente, die Schulflure werden zu Laboren identitätspolitischer Sozialtechnik.

In der Sprache zeigt sich die neue Herrschaft am reinsten. Die Broschüre verlangt geschlechtsneutrale Formulierungen „gemäß Paragraph 4 Landesgleichstellungsgesetz“, empfiehlt vier Geschlechtskategorien und „möglichst inklusive“ Anreden. Damit wird das grammatische Gefüge der deutschen Sprache zur Verformungsmasse bürokratischer Ideologie. Das Wort verliert seine natürliche Ordnung, um der moralischen zu dienen. Was wie Respekt klingt, ist sprachliche Entmündigung: Die Schule redet nicht mehr über die Wirklichkeit, sie schafft die neu – per Erlass. Der Schüler lernt nicht mehr, die Welt zu verstehen, sondern sie umzubenennen.

Verlust der Neutralität

Symbolisch wird diese Haltung am Ort des Körperlichen: Die Broschüre preist „geschlechtsunspezifische Toiletten“ als Zeichen der Offenheit. Die letzten Rückzugsräume, die Schutz und Intimität gewähren sollten, werden ebenfalls zum Experimentierfeld. Niemand fragt, was das für Mädchen in der Pubertät bedeutet, welche Folgen dies für Aufsicht, Sicherheit oder Schamgefühl hat. Der Fortschritt kennt kein Sensorium für Verletzlichkeit. Was als Inklusion verkauft wird, ist ein Angriff auf das Anthropologische – die Differenz von Mann und Frau als Grundlage sozialer Ordnung. Hier endet jeder Liberalismus und beginnt der pädagogische Sozialkonstruktivismus im Vollzug.

Auch wenn Ministerien den Schulen empfehlen, die Regenbogenflagge zu hissen, verlassen sie den Boden staatlicher Neutralität. Die Flagge ist kein Symbol der Freiheit, sondern der Gesinnungspflicht. Sie teilt die Welt in Zustimmende und Abweichler, in die „Offenen“ und die „Rückständigen“, vulgo “Ewiggestrigen”. So entsteht eine neue, defekte Schulästhetik: Transparente, Workshops, Projekttage als Ritualsystem der guten Haltung. Mitmachen erwünscht bis alternativlos, wer sich verweigert, macht sich schon verdächtig. Der Schüler soll nicht mehr verstehen – er soll bekennen. Zwar wird betont, Eltern seien über Teilnahmen zu informieren, doch ihr Einverständnis ist ausdrücklich nicht erforderlich. Das klingt harmlos, ist aber eine pädagogische Machterklärung: Der Staat “informiert”, die Schule vollzieht. Wer über die Intimität und Identität von Kindern im Rahmen politischer Indoktrination ohne Widerspruchsmöglichkeit entscheidet, hat den liberalen Gesellschaftsvertrag bereits gekündigt.

Bildung statt Bekenntnis

Hinter all dem wirkt eine neue Allianz aus Ministerialbürokratie und angeblichem “Aktivismus”: Projekte wie „Schule der Vielfalt“ oder „SCHLAU NRW“ sind keine neutralen Bildungsinitiativen, sondern Lobbyinstitutionen mit Weltanschauungsauftrag, die in den staatlichen Schulauftrag hineinwirken: Sie liefern Unterrichtsmaterialien, führen Workshops durch, “zertifizieren” Schulen. Die Republik wird zum Regenbogenreich mit Prüfsiegel. Hier ersetzt der moralische Apparat den wissenschaftlichen Diskurs. Wo man einst Biologie, Psychologie, Recht und Pädagogik verband, herrscht nun das Erfahrungszeugnis des „Betroffenen“. Das Ergebnis dieser Umstrukturierung ist eine neue Form der Gesinnungspädagogik, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Der Schüler soll nicht mehr denken lernen, sondern fühlen. Er soll nicht mehr kritisch urteilen, sondern applaudieren und zustimmen. So wird Bildung zur Haltungsproduktion, der Lehrer wird zum Moderator von Emotionen und die Schule zum Tempel einer postbiologischen Moral und Hort eines weltanschaulichen Gouvernantentums.

Wer Freiheit, Wissenschaft und Sprache bewahren will und die ideale der Aufklärung würdigt, muss diese Moralerziehung zwingend zurückweisen. Schulen brauchen Neutralität, nicht Parteilichkeit; sie brauchen Sprache, nicht Signale; Bildung, nicht Bekenntnis. Das bedeutet: keine politischen Flaggen an staatlichen Gebäuden, keine verpflichtende Gendersprache, keine moralisch überhöhten Sanitärsymbole! Stattdessen: Klare Rechtsnormen, offene Debatten, wissenschaftliche Pluralität. Eine Gesellschaft, die ihre Kinder ideologisch umschult, zieht keine mündigen Bürger heran. Sie formatiert ihre Untertanen. Der Regenbogenstaat mag bunt erscheinen, doch sein Inneres ist grau vor Konformität.