NS-Rhetorik der Superdemokraten: „Die AfD kann zufrieden sein, wenn sie überhaupt einen Raum hat“

Es läuft einem inzwischen nur noch kalt den Rücken herunter, mit welcher Sprache die selbsternannten Musterdemokraten der “etablierten” Parteien über die Opposition herziehen und wie sich hinter ihrer Larve der “Demokratierettung” immer deutlicher die totalitäre Fratze zum Vorschein kommt. In die skandalöse Posse um die Verweigerung eines für die parlamentarische Arbeit adäquaten und funktionalen Sitzungssaales im Bundestag, der der Größe der fast aufs Doppelte angewachsenen AfD-Fraktion angemessen ist, meinte sich am Wochenende auch der thüringische CDU-Ministerpräsident Mario Voigt einschalten zu müssen.

Im Interview mit “Welt TV” verkündete “Mettbrötchen-Mario” in Gutsherrenart wörtlich dies: „Die AfD kann zufrieden sein, wenn sie einen Raum hat und soll sich nicht aufpusten.“ Wenn “unsere wichtigste Frage” die sei, „in welchen Räumen welche Parteien reüssieren können, dann haben wir nicht verstanden, was die Alltagssorgen der Deutschen sind“. Mit dieser Rhetorik, die an die drohend-unverschämten und demokratieverachtenden Äußerungen von NSDAP-Abgeordneten in den Reichstagen der späten Weimarer Republik erinnern, beweist der Apparatschik Voigt wieder einmal die ganze Arroganz des wankenden Parteienkartells gegenüber einem Viertel der deutschen Wähler.

Machtmissbräuchliches Lager der Einheitsparteien

Nicht genug damit, dass der AfD aus reiner Niedertracht ein Fraktionsaal vorenthalten wird, in dem ihre parlamentarische Fraktionsarbeit ungehindert erledigen kann – nun verhöhnt das machtmissbräuchliche Lager der Einheitsparteien auch noch die berechtigten Klagen und gibt sich gönnerhaft, dass man der AfD überhaupt einen Fraktionssaal zugesteht.

Während die schwindsüchtige Kleinpartei SPD darauf beharrt, ihren größeren Saal aus der letzten Legislaturperiode zu behalten, obwohl sie 31 Abgeordnete weniger als die AfD hat, soll die AfD weiter in dem winzigen Saal eingepfercht bleiben, den bislang die FDP genutzt hatte – obwohl offensichtlich ist, dass dieser nicht annähernd die Erfordernisse einer Fraktion dieser Größe erfüllt. Das zuständige Gremium des Ältestenrates des Bundestages beschloss dies am Donnerstag mit seiner Mehrheit der Kartellparteien, so wie zuvor schon unter Bruch aller Gepflogenheiten, Traditionen und Geschäftsordnung der AfD nicht nur Bundestags-Vizepräsidenten und Ausschussvorsitzende, sondern auch deren Stellvertreter verweigert wurden und weiterhin werden.

Beispiellose Dreistigkeit

Dass die SPD ihren Saal behalten darf, wofür sie die idiotische Begründung anführte, sie könne nicht auf ihn verzichten, weil sie Mitarbeiter empfangen müsse und ihr Raum direkt neben dem der Union liege (obwohl auch die anderen Säle nur wenige Meter entfernt sind), zeigt die ganze Niedertracht dieser absichtlichen Provokation und Farce. „Hier wird mit primitivsten Mitteln versucht, die stärkste Partei und größte Opposition zu schikanieren“, kritisierte Stephan Brandner, der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD, der völlig zu Recht von einer „Schande für den Parlamentarismus“ sprach.

Und nun maßt sich eine mit Kommunisten regierende Witzfigur wie Voigt, der sich mit Hilfe des Linksblocks und am Wählerwillen vorbei die Macht in Thüringen ergaunert hat, auch noch an, den Repräsentanten von 10 Millionen Wählern höhnisch entgegenzuschleudern, dass sie froh sein könnten, wenn die anderen Parteien ihnen überhaupt einen Raum gewähren, um ihrer parlamentarischen Arbeit als Volksvertreter nachzukommen.

Dies ist in seiner Dreistigkeit einerseits beispiellos, andererseits muss man Voigt jedoch geradezu dankbar dafür sein – weil damit deutlich wird, wie weit es mit Respekt vor dem Wählerwillen und Demokratie in diesem Land her ist. Wer so redet, hat nichts als Verachtung für den Willen der Bürger übrig und beweist, dass er Demokratie nicht im Ansatz begriffen hat.