Nützliche Idioten: Deutschlands ewige Gutmenschen auf Tuchfühlung mit Hamas-Fans und Extremisten

Katja Müller-Fahlbusch darf man offensichtlich ebenfalls zur Kategorie der nützlichen Idioten der gerade stattfindenden islamischen Revolution in Germanistan zählen: Bei einer der sogenannten “Palästinenser-Solidaritätsdemos“ in Berlin entstand das obige Beitragsfoto, das die Nahost-Referentin von Amnesty International Deutschland neben Ibrahim Ibrahim zeigt, dem antisemitischen Freund der Terrororganisation PFLP. Ibrahim ist übrigens der Mann, wegen dem sogar die Linkspartei-Chefin und künftige Regierende Bürgermeisterin Elif Eralp samt ihrer Familie inzwischen unter Angstattacken leidet. Die “Menschenrechtlerin” und der Yalla-Yalla-Intifada-Extremist in trauter Pose: Auf dem obigen Bild ist jedenfalls so gar keine Angst zu sehen, nur kokettes Lächeln für den Hamas-Fan, der unter anderem den Urheber des 7. Oktober verherrlicht.

Der Islam selbst ist für den dekadenten, verqueerten und schwer narzisstischen Westen Europas nicht so wirklich das zündende sexy Gesellschaftsmodell; man möchte sich ja schließlich weiter silikonisiert, gefillert und leicht bekleidet in Pornstar-Pose auf Insta und TikTok räkelnd den stündlichen Dopamin-Kick abholen. Also haben die brillanten Strategen der Muslimbruderschaft nach einem passenden Trojanischen Pferd gesucht, einer Ideologie, die so verführerisch ist, dass sie den neurotischen Westeuropäer und insbesondere den hochneurotischen und mit Kollektivschuld belasteten “GenZ”-Deutschen schwerst triggert und daraufhin er/sie/ens sich ohne nachzudenken freiwillig unterwirft.

Narzissmus und Geltungsdrang

Diese Ideologie speist sich aus total verkorkster Fremdenliebe, verbunden mit sozialistischer Gleichmacherei und Guttuerei – dem berüchtigten, typisch deutschen Betreuungswahn (übrigens eng verwandt ist mit dem deutschen Moralherrenmenschentum). Alles Dinge, die nur vordergründig dem „Opfer“ gelten; tatsächlich dienen sie nur dem eigenen Narzissmus und der Befriedigung der ständigen Bedürftigkeit nach Aufmerksamkeit und Bestätigung. JEDER innerhalb dieser “Wohltätigkeits”-Industrie ist ein Täter – und jene, die sie unterstützen, sind ALLE Mittäter und -schuldige. Das gilt für Mitglieder von NGOs, Parteimitglieder, Minister und einfach für jeden, der sich dem Islam anbiedert und ihm Tür und Tor öffnet für die von ihm immer ungenierter angestrebte kommende Machtübernahme.

Werbung

Nur einen ausgleichenden, fast schon gerechten Gedanken gibt es: Im Iran lief die islamische Revolution nach genau dem gleichen Schema ab – und die ersten, die über die Hochhauskante flogen oder am Kran baumelten, waren eben diese nützlichen Idioten. Dann warten wir mal auf die unschönen Bilder.