Null Lernprozess in elf Jahren: All das Geschreibe und Gelaber ist nur Blasenfutter

Peter Lancaster, Schriftsteller und Facebook-Blogger, hat sich in einem lesenswerten Post über Harald Martensteins Rede im Thalia-Theater und die große öffentliche Resonanz darauf geäußert. Er beschreibt seine gemischten Gefühle, weil Martenstein im Grunde inhaltlich im Kern dasselbe sage, was er selbst schon lange sagt und schreibt. Lancesters Autorenneid kann ich nachvollziehen wie viele andere, die sich seit spätestens 2015 mit Analysen und Handlungsaufforderungen an Politik, Multiplikatoren und Wähler richteten.

Abgehakt; es kommt seit Jahren nix wirklich Neues, warum auch, die rational-logische Bewertung des Irrsinns hat sich ja nicht verändert.

Bloß ist es erschütternd, nach mindestens elf Jahren Statements und Appelle zu lesen, die sich noch immer an den gesunden Menschenverstand und dessen Analysefähigkeit wenden, mit der Hoffnung, daraus möge sich ein Handeln ableiten. Und jetzt kommt mein Punkt, auf den ich seit all diesen Jahren immer wieder hinweise, der aber in all diesen Texten nie eine Rolle spielt: Wir haben es mit Irrationalität, mit tief verankerter Ideologie, mit kollektiver Neurose, ja mit Massenpsychose zu tun – die kann man nicht mit Argumenten und logisch hergeleiteten Worten aufbrechen.

Festgefahren in starren Denkmustern

Ein Psychopath backt sich ein Ei drauf, wenn ihm ein „Normaler“ erklärt, seine Realität sei falsch – für den Irren ist sie eben doch wahr. Man kann mit Irren, Geisteskranken, mit Verstrahlten und auch mit den Nutznießern dieser Situation nicht verhandeln, in der Hoffnung, sie zu überzeugen… fuck it! Das beste Argument gewinnt schon lange nicht mehr. Aus und vorbei.

Dass in all den Jahren seit 2015 überhaupt kein Lernprozess stattgefunden hat, ist das Erschütternde an der Opposition: Sie ist in ihren Denkmustern ähnlich festgefahren wie jene, die sie mit all ihren Texten bekämpfen wollen. Texte interessieren doch keine Sau mehr. All das Geschreibe und Gelaber dient nur noch als Blasenfutter, zur Selbstbestätigung. Und solange noch ein paar Rubel dafür rollen, geht das Spiel weiter.

Der einzige Ausweg aus der Situation ist der, den die Trump-Administration grade zeigt: ICE massiv aufstocken und dann rein ins Gewühl – und raus mit denen die nicht hergehören, ohne Rücksicht auf Verluste und “Safe Spaces”.

Trump hat das Psycho-Nudging verstanden

Das aggressive Geschrei der Woken wirkt auf Menschen abstoßend, denn es offenbart die psychische Deformation: Kein normaler Mensch will als Internet-Meme enden, kreischend, mit weit aufgerissenen Augen und blauen Haaren. Die “toxische Männlichkeit” der ICE-Beamten, wie auch deren Fitness, der Zusammenhalt und die bewusst offen zur Schau getragene martialische Power der von Border Patrol und US Army entfalten hingegen eine positive Sogwirkung. Als Identifikationsmodell taugt ein gut gestählter Marine in Uniform halt mehr als ein blauhaariger, Transaktivist mit Zahnstocher-Armen und im Tüllröckchen.

Die knallharte Homeland-Barbie Kristi Noem wie auch die “Queen of Rap” Nicki Minaj und natürlich Melania dienen ebenfalls als role models – aber für Frauen, die lieber schön, schlank, cool und erfolgreich sein wollen, als für ein fettes, aufgeschwemmtes, hasserfüllt schreiendes Ens mit grünen Haaren. Die Trump-Administration hat Psycho-Nudging verstanden. Sie wendet es virtuos an – und gewinnt. Nur die Europäer raffen das nicht. Sie meinen immer noch den Kant der reinen Vernunft mimen zu müssen und fuchteln mit ihren langweiligen, sich ewig wiederholenden Worten herum. Mark my words: Europa wird an Hybris und Narzissmus krepieren. Und die Rechten wie auch die Libertären haben dazu massiv beigetragen; sie haben die systemische Situation sogar verstärkt, indem sie mitgespielt und mitgelabert haben. Just my two cents…