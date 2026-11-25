Klimafanatikerin Luisa Neubauer plant offenbar den schon lange zu befürchtenden nächsten Schritt, und denkt über einen Wechsel in die Politik nach. Im Podcast von Paul Ronzheimer sagte sie auf die Frage, ob sie aktiver in der Politik werden könnte: „Ich denke nicht darüber nach, aber ich halte es mir zumindest offen, weil alles andere fände ich irgendwie ein bisschen unehrlich“. Da der durch “Fridays for Future” entstandene politische „Handlungsdruck“ und die dahinterstehende Überzeugung „ein bisschen ins Wanken gekommen“ sei und weil man sehe, „dass viele gute Leute nicht mehr in den politischen Machtpositionen sind“, müsse sie sich „natürlich an der Stelle befragen“, so Neubauer. Bereits vor der letzten Bundestagswahl sei sie gefragt worden, ob sie kandidieren wolle, habe aber abgelehnt. Im Aktivismus bleiben will sie so lange, „wie ich denke, das ist der wirksamste Ort für mich“. Auf die Grünen wollte sich sie sich nicht festlegen. Für sie sei „Parteizugehörigkeit nicht eine Ehe, sondern so ein grobes Einverständnis“.

Einer links-linken Antisemiten-Koalition in Berlin erteilte sie ihren Segen: Grüne und SPD hätten Bedingungen gestellt. „Jetzt werden die ausgehandelt und wenn die das gut hinkriegen, dann denke ich: Let’s go“. Auf ihre frühere Weggefährtin Greta Thunberg und deren Verbindungen zu Hamas-Fans angesprochen, vermied Neubauer eine klare Distanzierung. „Natürlich muss man sich von Terroristen oder von den Freunden von den Terroristen im besten Falle fernhalten“, was alles, was sie sich dazu abringen konnte. Ansonsten faselte sie von „Nuancen“ und „Tonlagen“, die man kritisieren könne und erinnerte daran, dass Thunberg doch einen „sehr, sehr hohen Preis“ dafür bezahlt habe, auf „Ungerechtigkeiten“ gegen Palästinenser aufmerksam gemacht zu haben.

Günstigste Voraussetzungen für Grünen-Karriere

Lieber warf sie den Medien vor, Anti-Israel-Aktivisten auf „einseitige“ Weise „ins Kreuzfeuer“ zu nehmen, wodurch angesichts der angeblich „schrecklichen Verbrechen“ Israels die „Proportionen“ durcheinandergerieten. Natürlich inszenierte sie sich dabei auch selbst als Opfer, da sie auch Vorwürfen wegen der Flugreisen ausgesetzt sei, die sie bei ihrem Klimaaktivismus unternehme. Den deutschen Medien warf sie wiederum vor, von Thunberg „enttäuscht“ zu sein, weil diese „ein eigenständiger Mensch“ sei. Außerdem verwies sie auf Kritik der UNO am deutschen Umgang mit Anti-Israel-Aktivisten und an der angeblichen Einschränkung von deren Demonstrationsfreiheit. Zugleich warf sie der deutschen Öffentlichkeit vor, zu wenig gegen Antisemitismus zu unternehmen und übermäßig kritisch mit Thunberg umzugehen. „Mittlerweile grassiert ja auch der Antisemitismus wieder, was ein totales Armutszeugnis ist. Ich fand es gleichzeitig unerträglich, wie in vielen Medien mit Greta umgegangen wurde“. Gerade die deutsche Klimabewegung habe sich zu wenig für die „Ungerechtigkeit in Palästina“ interessiert, schwadronierte Neubauer völlig sinnfrei.

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Mit ihrem hanebüchenen Geschwurbel bewies sie wieder einmal, was für ein geistiges Leichtgewicht sie ist. Zuerst verweigert sie eine klare Distanzierung von Thunberg, deren „Aktivismus“ nur noch aus Judenhass besteht und die längst verächtlich über deutsche Klima-Demonstranten lacht, beklagt, dass angeblich zu hart gegen Anti-Israel-Demonstranten vorgegangen wird und kritisiert im gleichen Atemzug, dass nicht genug gegen Antisemitismus getan werde, der gerade in ihren Kreisen längst zum Allgemeingut geworden ist. Es ist lächerlicher denn je, was “Langstrecken-Luisa”, die gerade von der gefloppten COP31 in Antalya zurückkehrte, hier von sich gibt. Man muss leider davon ausgehen, dass sie dies über kurz oder lang auch am Rednerpult des Bundestages tun wird, da sie mit ihrer Präpotenz die günstigsten Voraussetzungen und Schlüsselqualifikationen für eine grüne Apparatschika mitbringt. Ihr alberner „Aktivismus“ hat sich längst totgelaufen – doch ein sicherer Listenplatz bei den Grünen ist ihr allemal sicher, und damit auch der Einzug ins Parlament. Dieses Angebot wird Neubauer vermutlich kein zweites Mal ablehnen, denn ansonsten kriegt sie kein Bein mehr auf den Boden und hätte auch noch den Vorteil, dass sie im Bundestag für ihr albernes Geschwätz bejubelt und bestens bezahlt wird.