Nun auch noch Buchplagiator? Wolfram Weimer – Ruf im Eimer

Die Endlosreihe an Skandalen um Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ist um ein weiteres Kapitel reicher – und wieder ist die Aufdeckung dem österreichischen “Plagiatsjäger” Stefan Weber zu verdanken. Diesmal geht es um Weimers Buch „Das konservative Manifest“ von 2018, das sich als eine Ansammlung dreister Plagiate erweist, wie Weber eindrucksvoll belegt. Damit zerbröseln auch die letzten Reste eines pseudointellektuellen Blenders, der sich als weltmännischer Salonphilosoph und Medienkoryphäe inszeniert und doch mehr von einem falschen Fuffziger hat. Im Kapitel über “Menschenwürde” hat Weimer offenbar eine dreiviertel Buchseite aus einem Text abgeschrieben, den der Journalist und Philosoph Michael Conradt 2013 in der Sender “Bayernradio-Radiowissen” veröffentlichte. Zum Thema „Heimat“ übernahm er wörtlich Passagen aus einem Text der „Welt“-Journalistin“ Caroline Bock von 2010. Weimers Ausführungen über “Familie” sind wörtlich aus einer Rede des 2024 verstorbenen CSU-Politikers Alois Glück aus dem Jahr 2013 geklaut. Und zum Thema „deutsche Nation“ plagiierte er fast über eine ganze Seite lang eine Passage des Historikers Thomas Brechenmacher von 2012 – ohne all dies als Zitat zu kennzeichnen oder sich wenigstens die Mühe einer Umformulierung zu machen.

Und so geht es weiter und weiter. Weimers Betrug wird offenkundig, wenn man die entsprechenden Textstellen vergleicht. Diese Enthüllungen deuten darauf hin, dass es sich bei ihm um einen geradezu pathologischen Hochstapler handelt, dessen gesamtes öffentliches Wirken auf Betrug und Selbstanmaßung beruht – denn letztlich wird nun deutlich, dass der Skandal von “The European“ mit unautorisierten “Autoren” auf ein wohl schon länger bestehendes Muster bei Weimer hindeutet.

Publizistischer Großschwindel

Von seiner Behauptung, er sei der „beste Abiturient Hessens“ gewesen, obwohl es seinerzeit darüber gar keine Listen gab, über die Auszeichnung als „Journalist des Jahres“ 2004, die er sich fälschlicherweise zuschrieb, und weitere aufgebauschte Preise, die er erhalten haben will, bis zu dem Eindruck, er sei mit seiner Weimer Media Group ein Medienmogul, der mit seinem Online-Magazin „The European“ ein international renommiertes Debattenmedium im Portfolio habe: An diesem Mann ist offenbar einfach alles Fake. Entweder lügt Weimer notorisch oder er lässt es aus Eitelkeit zu, dass absurde Fremdzuschreibungen unwidersprochen bleiben. In Wahrheit ist “The European“ dermaßen irrelevant, dass der erwähnte publizistische Großschwindel, den Weimer mit der beeindruckenden Liste von angeblichen Autoren betrieb, jahrelang gar nicht auffiel.

Weimer spricht absurderweise von neun Millionen Lesern die das Portal haben soll. Tatsächlich dürfte es monatlich bestenfalls 22.000 Aufrufe gegeben haben. Dass er sein Amt missbraucht, damit das von ihm gegründete und bis heute seinen Namen tragende Medienunternehmen Kontakte zu Bundesministern verkaufen kann, ist das i-Tüpfelchen auf einer Karriere, die an politische Scharlatanerie grenzt. All das passt allerdings perfekt in das Bild, das auch sein Duzfreund, Lügenkanzler Friedrich Merz, abgibt, der ihn – vermutlich deshalb – um jeden Preis stützt. Hier haben sich wahrlich zwei verwandte Seelen gefunden, die ihre Unredlichkeit und Unehrlichkeit verbindet.