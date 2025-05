Ob Messermigranten, Terroristen oder psychisch Kranke: Tickende Zeitbomben werden auf die Bevölkerung losgelassen

Die blutigen Festspiele in Deutschland sind weiter in vollem Gange: Auch das vergangene Wochenende stand – wie die gesamte Woche – wieder ganz im Zeichen der immer weiter eskalierenden Gewaltspirale in Deutschland. Bunte Vielfalt herrscht überall in diesem Land, auch bei der Wahl der Waffen; es müssen nicht immer Messer sein: Am Freitag schoss ein Rumäne auf einem Supermarktparkplatz in Bochum um sich. Zeugen riefen die Polizei, die den Mann umstellte, woraufhin dieser seine Waffe auf die Polizisten richtete, die ihn daraufhin niederschossen. Der Mann überlebte und befindet sich im Krankenhaus. Am Sonntagnachmittag fand die Hamburger Polizei nach dem Anruf einer Anwohnerin einen nach mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzten Mann auf der Straße. Nach bewährtem “Brauch” war das Opfer zuvor offenbar in einen Streit mit einem anderen Mann verwickelt, der dann irgendwann zum Messer griff. Bislang konnte der Täter nicht gefasst werden. Der Geschädigte wurde vor Ort versorgt, kam dann in ein Krankenhaus und befindet sich laut Polizei nicht mehr in Lebensgefahr. Zu seiner Nationalität machte man keine Angaben, was in aller Regel zuverlässiger Indikator dafür ist, dass er der üblichen migrantischen Problemklientel entstammt. Damit düfte es es sich hier um einen weiteren Fall von “interkulturellen Dialog” im besten Deutschland aller Zeiten gehandelt haben – und nicht um das Resultat einer psychischen Extremsituation.

Eine solche hatte offenbar 36 Stunden zuvor, ebenfalls in Hamburg, die Messerattacke mit 18 teils lebensgefährlich Verletzten bedingt. Mittlerweile ist bekannt, dass die Täterin Lydia S. erst am Tag vor der Tat (!) aus einer Psychiatrie in Bremerhaven entlassen worden war, in der sie ganze vier Tage lang untergebracht war. S. wurde auf die Öffentlichkeit losgelassen, obwohl sie an paranoider Schizophrenie leidet und bereits einige Polizeieinsätze in mehreren Bundesländern verursacht hat: Im Februar hatte sie am Hamburger Flughafen ein fünfjähriges Mädchen angegriffen und verletzt, und wurde anschließend während eines Aufenthalts im psychiatrischen Krankenhaus Ochsenzoll in Hamburg übergriffig. Deshalb laufen Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen sie; die Einstufung als unberechenbar und gemeingefährlich war in ihrem Fall wohl noch untertrieben. Trotzdem wurde die Frau aus der Bremerhavener Klinik entlassen – und das, obwohl es sogar dort kurz zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll.

“Outsourcing” von tickenden Zeitbomben

Abgesehen von der systemischen Feststellung, dass dieser Staat und seine zuständigen Fachinstitutionen das Leben der eigenen Bevölkerung in keiner Weise mehr zu schützen vermag, zeigt sich hier ein verhängnisvolles Muster: Migrantische Straftäter werden aufgrund äußerst fragwürdiger Blitzdiagnosen für psychisch krank und schuldunfähig erklärt werden, selbst wenn alle Indizien auf islamistisch motivierte Taten oder Hassverbrechen hindeuten, um sie so entweder gar nicht erst verurteilen zu müssen oder dem heillos überforderten Maßregelvollzug zu überantworten (aus dem sie dann bald wieder entlassen werden). Bei “schon länger hier lebenden”, indigenen tickende Zeitbomben hingegen, auf die Diagnose einer psychischen Störung real zutrifft (und auch ganz ohne die bemühte Expertise ideologisch voreingenommener Gefälligkeitsgutachter der Asyllobby medizinisch-psychiatrisch außer Frage steht) geht man den umgekehrten Weg: Sie behandelt man gar nicht oder nur oberflächlich, um sie dann sogleich wieder auf die Bevölkerung loszulassen.

Insider machen auch dafür die Massenmigration verantwortlich: Da fast alle Psychiatrien, psychiatrischen und forensischen Einrichtungen und überhaupt das gesamte Gesundheitssystem durch die Vielzahl an “traumatisierten” oder fehlsozialisierten Neubürger völlig überfordert ist, bleibt die Versorgung einheimischer Notfälle auf der Strecke, weshalb man diese sich selbst überlässt – unter bewusster Inkaufnahme von katastrophalen Folgen für beliebige Zufallsopfer in der Öffentlichkeit. Um ein Haar hätte dies am Freitag auf dem Hamburger Hauptbahnhof mehrere Menschen das Leben gekostet. Dieses Funktionsversagen kommt noch zu der – infolge untätiger und überforderter Ordnungskräfte und einer zahnlosen Kuscheljustiz grassierenden – Alltagsanarchie als weiterer Risikofaktor hinzu. Mit der Gewalt wächst indes auch die natürliche Abstumpfung der Bevölkerung: Schießereien, Messerstechereien, Vergewaltigungen und Schlägereien sind längst an der Tagesordnung und bringen es nur noch zu größerer medialer Aufmerksamkeit, wenn es eine hohe Opferzahl und/oder Tote gibt. Ansonsten hat man sich damit abgefunden, dass der öffentliche Raum überall zum Hochrisikogebiet geworden ist, dessen Sicherheit der Staat nicht mehr gewährleisten kann.