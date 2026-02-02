Ob Russophobie oder Antisemitismus: Menschenhass kennt keine Rangordnung!

Oskar Lafontaine hat für Furore gesagt. Im unmittelbaren Umfeld zum Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus veröffentlichte der BSW-Politiker eine provokante These auf Social Media: Demnach sei Russenhass nicht weniger verwerflich als der Antisemitismus. Prompt regte sich Widerspruch, vor allem aus der Ukraine zugewandten Kreisen. „Widerlich“, so kommentierte beispielsweise Constanze Stelzenmüller, ihres Zeichens Direktorin des Center on the United States of Europe – mit EU-Flagge im Profil. Zahlreiche Medien wie die „Jüdische Allgemeine“, “Welt” oder auch die „Tagesschau“ berichteten über Lafontaines Äußerung, und der Antisemitismusbeauftragte des Saarlandes nannte sie „völlig inakzeptabel“. Aus den Reihen der CDU kamen Reaktionen wie „geschmacklos“, „beschämend“ und „peinlich“.

Doch wie wahr und vor allem zielführend ist der Vorwurf, hier seien tatsächlich die Opfer des Holocaust relativiert worden? Man scheint in der heutigen Debatte prinzipiell immer zuerst einmal laut zu schreiben oder in die Tasten zu langen, und erst dann – falls überhaupt – zu denken. Hauptsache Empörung und Widerspruch ohne Sinn und Verstand, ohne kurzes Innehalten und Durchatmen!

Falscher Zeitpunkt, richtiger Gedanke

Denn hätte man Lafontaines Gedankengang einen Augenblick lang nüchterne Aufmerksamkeit geschenkt und reflektiert, was die einstige Linken-Ikone zu seiner Aussage veranlasst haben dürfte, hätte sich durchaus plausibel erschlossen, welche wahre Intention hinter der provokanten Stellungnahme steckt: Es gibt keine Opferolympiade bei Entmenschlichung. Verachtung, Missgunst und Argwohn gegen bestimmte Gruppen kennen keine Rangfolge. Wer sein Gegenüber allein aufgrund seiner religiösen, ethnischen, nationalen Identität schmäht, weil er diese mit Bösewichten oder Missetätern der betreffenden Gruppe teilt, der neigt allzu schnell dazu, jeden entsprechend gelabelten Bürger in Sippenhaft zu nehmen. Dabei steht nicht jede Russe für Putin – oder ist jeder Bewohner Russlands etwa ganz allgemein dafür verantwortlich, was sein Militär im Nachbarland treibt? Waren zwischen 1933 und 1945 alle Deutschen Nazis?

Wie es schwierig ist, Gräuel und Verbrechen in eine Relation zu setzen, ohne ihre jeweilige Singularität zu schmälern, so bleibt es auch mit dem demokratischen Gedanken der Unantastbarkeit von Würde unvereinbar, jeden Angehörigen eines Volkes pauschal zum Sündenbock zu erklären. Diese Feststellung impliziert keinesfalls, die damaligen Opfer und Leidtragenden von Hitlers Terror mit den heute Unterdrückten der Despotie Putins gleichzusetzen.

Immer wieder Sündenböcke

Vorurteile gegenüber Juden sind grundsätzlich nicht hinzunehmen – doch ein Generalverdacht gegenüber jedem Russen oder gar Russischstämmigen verbietet sich ebenfalls. Man kann darüber streiten, ob der Augenblick günstig war, auf diese an sich selbstverständliche Tatsache ausgerechnet am Jahrestag der Auschwitz-Befreiung hinzuweisen; in der Sache selbst aber bleibt die angestoßene Diskussion mehr als überfällig: Wer Menschen wegen ihrer Gruppenzugehörigkeit oder Nationalität anfeindet oder ausgrenzt, legt prinzipiell bereits die Saat für das Unrecht, das im Extremfall in Exzessen wie vor 85 Jahren gipfeln kann. Wir sollten unser Verhältnis in Richtung Osten generell neu überdenken und nein, damit ist explizit nicht die Forderung verbunden, dem Machthaber im Kreml seinen Überfall auf Kiew zu “verzeihen”.

Putin hat sich mit der Invasion ins Unrecht gesetzt – wenngleich es eine Vorgeschichte dieses Konflikts gab und es sich der Westen allzu leicht macht, diese einfach auszublenden. Der Ukraine-Konflikt ist nicht zu trennen von der NATO-Osterweiterung und der westlichen Einflussnahme in der Ukraine, die als wesentliche Ursachen für den Krieg anzusehen sind. Dennoch wären ungleich mildere Mittel möglich gewesen, um Autonomie in überwiegend russischsprachigen Regionen der Ukraine zu gewährleisten. Hierüber kann keiner hinwegsehen – aber es heißt nicht, daraus auch unzulässig verkürzte oder voreilige Schlüsse zu ziehen.

Renormalisierung der Beziehungen

Es gilt daher, unbedingt wieder für eine Renormalisierung der Beziehungen zwischen vor allem Deutschland und Russland zu plädieren – was nicht zwangsläufig heißen soll und darf, in blindes Vertrauen zu verfallen, wie Gerhard Schröder dies tat. Dennoch: Es mangelt Deutschland an geopolitischem Pragmatismus, vor allem am Wille zur Völkerverständigung und Aussöhnung. Die Dämonisierung Russlands und stellvertretend aller Russen erinnert an finstere Zeiten unserer Geschichte. Niemand verlangt Sympathie für Schergen, die auf Geheiß ihres Machthabers töten; doch stellvertretende Prügelknaben sollten längst der Vergangenheit angehören. Denn wo Verallgemeinerung beginnt, da hört Gerechtigkeit auf.

Gerade durch das pauschale Russen-Bashing wird völlig ausgeblendet und vergessen, dass etliche Russen – auch im Westen – von der Ukraine-Politik Putins rein gar nichts halten. Zu fragen wäre daher vor jeder Pauschalanfeindung erst einmal, wie viele russische Bürger tatsächlich noch den Kriegskurs und die Bereitschaft der Führung unterstützen, immer weitere Soldaten in den Kampf zu schicken sowie Geld und Material zu verpulvern? Und: Die russische Opposition hat es verdient, nicht mit Putin und seinem Machtapparat in einem Topf geworfen und als Angehörige eines neuen “Feindvolkes” subsumiert zu werden! Zum “nie wieder” unserer Geschichte sollte gerade gehören, dass Diskriminierung und Anfeindungen allein der Herkunft willen ein absolutes Unding sind. Die Frage, warum dies auf einmal nur noch eingeschränkt gelten soll, wenn Betroffenen die (aus transatlantischer Sicht) „falsche“ Identität haben, muss man sich nach vier Jahren Ukraine-Krieg und Distanzierung von Russland durchaus stellen. Wenn auch nicht ausgerechnet am 27. Januar.