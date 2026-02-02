Ob Russophobie oder Antisemitismus: Menschenhass kennt keine Rangordnung!

Oskar Lafontaine hat für Furore gesagt. Im unmittelbaren Umfeld zum Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus veröffentlichte der BSW-Politiker eine provokante These auf Social Media: Demnach sei Russenhass nicht weniger verwerflich als der Antisemitismus. Prompt regte sich Widerspruch, vor allem aus der Ukraine zugewandten Kreisen. „Widerlich“, so kommentierte beispielsweise Constanze Stelzenmüller, ihres Zeichens Direktorin des Center on the United States of Europe – mit EU-Flagge im Profil. Zahlreiche Medien wie die „Jüdische Allgemeine“, “Welt” oder auch die „Tagesschau“ berichteten über Lafontaines Äußerung, und der Antisemitismusbeauftragte des Saarlandes nannte sie „völlig inakzeptabel“. Aus den Reihen der CDU kamen Reaktionen wie „geschmacklos“, „beschämend“ und „peinlich“.
Doch wie wahr und vor allem zielführend ist der Vorwurf, hier seien tatsächlich die Opfer des Holocaust relativiert worden? Man scheint in der heutigen Debatte prinzipiell immer zuerst einmal laut zu schreiben oder in die Tasten zu langen, und erst dann – falls überhaupt – zu denken. Hauptsache Empörung und Widerspruch ohne Sinn und Verstand, ohne kurzes Innehalten und Durchatmen!
Falscher Zeitpunkt, richtiger Gedanke
Denn hätte man Lafontaines Gedankengang einen Augenblick lang nüchterne Aufmerksamkeit geschenkt und reflektiert, was die einstige Linken-Ikone zu seiner Aussage veranlasst haben dürfte, hätte sich durchaus plausibel erschlossen, welche wahre Intention hinter der provokanten Stellungnahme steckt: Es gibt keine Opferolympiade bei Entmenschlichung. Verachtung, Missgunst und Argwohn gegen bestimmte Gruppen kennen keine Rangfolge. Wer sein Gegenüber allein aufgrund seiner religiösen, ethnischen, nationalen Identität schmäht, weil er diese mit Bösewichten oder Missetätern der betreffenden Gruppe teilt, der neigt allzu schnell dazu, jeden entsprechend gelabelten Bürger in Sippenhaft zu nehmen. Dabei steht nicht jede Russe für Putin – oder ist jeder Bewohner Russlands etwa ganz allgemein dafür verantwortlich, was sein Militär im Nachbarland treibt? Waren zwischen 1933 und 1945 alle Deutschen Nazis?
Wie es schwierig ist, Gräuel und Verbrechen in eine Relation zu setzen, ohne ihre jeweilige Singularität zu schmälern, so bleibt es auch mit dem demokratischen Gedanken der Unantastbarkeit von Würde unvereinbar, jeden Angehörigen eines Volkes pauschal zum Sündenbock zu erklären. Diese Feststellung impliziert keinesfalls, die damaligen Opfer und Leidtragenden von Hitlers Terror mit den heute Unterdrückten der Despotie Putins gleichzusetzen.
Immer wieder Sündenböcke
Vorurteile gegenüber Juden sind grundsätzlich nicht hinzunehmen – doch ein Generalverdacht gegenüber jedem Russen oder gar Russischstämmigen verbietet sich ebenfalls. Man kann darüber streiten, ob der Augenblick günstig war, auf diese an sich selbstverständliche Tatsache ausgerechnet am Jahrestag der Auschwitz-Befreiung hinzuweisen; in der Sache selbst aber bleibt die angestoßene Diskussion mehr als überfällig: Wer Menschen wegen ihrer Gruppenzugehörigkeit oder Nationalität anfeindet oder ausgrenzt, legt prinzipiell bereits die Saat für das Unrecht, das im Extremfall in Exzessen wie vor 85 Jahren gipfeln kann. Wir sollten unser Verhältnis in Richtung Osten generell neu überdenken und nein, damit ist explizit nicht die Forderung verbunden, dem Machthaber im Kreml seinen Überfall auf Kiew zu “verzeihen”.
Putin hat sich mit der Invasion ins Unrecht gesetzt – wenngleich es eine Vorgeschichte dieses Konflikts gab und es sich der Westen allzu leicht macht, diese einfach auszublenden. Der Ukraine-Konflikt ist nicht zu trennen von der NATO-Osterweiterung und der westlichen Einflussnahme in der Ukraine, die als wesentliche Ursachen für den Krieg anzusehen sind. Dennoch wären ungleich mildere Mittel möglich gewesen, um Autonomie in überwiegend russischsprachigen Regionen der Ukraine zu gewährleisten. Hierüber kann keiner hinwegsehen – aber es heißt nicht, daraus auch unzulässig verkürzte oder voreilige Schlüsse zu ziehen.
Renormalisierung der Beziehungen
Es gilt daher, unbedingt wieder für eine Renormalisierung der Beziehungen zwischen vor allem Deutschland und Russland zu plädieren – was nicht zwangsläufig heißen soll und darf, in blindes Vertrauen zu verfallen, wie Gerhard Schröder dies tat. Dennoch: Es mangelt Deutschland an geopolitischem Pragmatismus, vor allem am Wille zur Völkerverständigung und Aussöhnung. Die Dämonisierung Russlands und stellvertretend aller Russen erinnert an finstere Zeiten unserer Geschichte. Niemand verlangt Sympathie für Schergen, die auf Geheiß ihres Machthabers töten; doch stellvertretende Prügelknaben sollten längst der Vergangenheit angehören. Denn wo Verallgemeinerung beginnt, da hört Gerechtigkeit auf.
Gerade durch das pauschale Russen-Bashing wird völlig ausgeblendet und vergessen, dass etliche Russen – auch im Westen – von der Ukraine-Politik Putins rein gar nichts halten. Zu fragen wäre daher vor jeder Pauschalanfeindung erst einmal, wie viele russische Bürger tatsächlich noch den Kriegskurs und die Bereitschaft der Führung unterstützen, immer weitere Soldaten in den Kampf zu schicken sowie Geld und Material zu verpulvern? Und: Die russische Opposition hat es verdient, nicht mit Putin und seinem Machtapparat in einem Topf geworfen und als Angehörige eines neuen “Feindvolkes” subsumiert zu werden! Zum “nie wieder” unserer Geschichte sollte gerade gehören, dass Diskriminierung und Anfeindungen allein der Herkunft willen ein absolutes Unding sind. Die Frage, warum dies auf einmal nur noch eingeschränkt gelten soll, wenn Betroffenen die (aus transatlantischer Sicht) „falsche“ Identität haben, muss man sich nach vier Jahren Ukraine-Krieg und Distanzierung von Russland durchaus stellen. Wenn auch nicht ausgerechnet am 27. Januar.
Ja. Der Rote Oskar. Hat seine Sahra da nachgeholfen damit er noch mal ran kann? Meine Fresse, wo und wie kommen die aus ihren Löchern wieder hervorgekrochen? Es gibt doch genug dummdähmlichen Nachwuchs. Man brauch sich nur in sogenannten „Universitätstädten“ mit seinen vollkommen Verblödeten Studenten und Mitläufern umschauen und umhören. Die Häuser beschmiert und die Gestalten die dort rumgeistern sind völlig abartig. Genau so wie das „wahlberechtigte“ Dummvolk.
Moralische Empörung ist der Heiligenschein des Scheinheiligen – was für widerliche Gestalten
Jede „freie“ Meinungsäußerung,
die nicht durch die Gehirnkontrolle
der Gedankenpolizei gelaufen war,
ist aufrüherisch.
Wie blöd muss man eigentlich sein, wenn man aufgrund eigener Denkschwäche ganze Gruppen nur pauschal diffamieren und verleumden kann?
…
Ob sich diese Pauschaldiffamierung, Pauschalverleumdung oder dieser Pauschalhass gegen Menschen einer Religion, einer Hautfarbe, einer Herkunft, einer Sportart, eines Wohnorts oder einer Nationalität richtet, ist vollkommen gleichgültig. Überall gibt es immer solche und solche. Nicht einmal in Extremfällen lässt sich ein gesichertes Zahlverhältnis dabei feststellen.
…
Das der Islam ein gewisses Frauenbild hat, dass Folgen zeigt, lässt sich wohl kaum abstreiten; dass die meisten Migranten ungebildet sind wohl auch. Aber niemand sollte so weit gehen und unterstellen, dass immer alle dieser Gruppe (!) voll den Vorurteilen, Schlussfolgerungen und Mutmaßungen entsprechen.
…
Wer pauschal verurteilt, zeigt, dass er nicht einmal rudimentär differenzieren und analysieren kann. Er erweist sich nur als primitiver Zeitgenosse, dem offenbar jegliches Maß und Menschlichkeit abhanden gekommen ist.
Ich sage: WEG MIT ALLEN KRIEGSGEILEN LÜGNERN AUS POLITIK UND PRESSEN !!
Die Wohlstandsphase hat offenbar keine besseren Menschen hervorgebracht, es wurde alles nur unter den Teppich gekehrt oder mit dem Scheckbuch gelöst. Der Hass ist so alt wie die Menschheit selbst und wird wohl nie aussterben. Komisch nur, wie es in Zeiten der „Völkerverständigung“, der „Buntheit“ und der „Toleranz“ wieder richtig schlimm wurde..!
Keine Rangfolge in der Opferolympiade – ein wahrer Satz – ca. 30 Mio Opfer in RU u. Osteuropa gegenüber 6Mio Juden
Andere Opfer Weltweit nicht zu vergessen. Despot Putin??? Was sind dann die Ukranazis??? die den Mund aufmachen
Wobei die 6Mio Opfer sicherlich nicht Putin oder RU zugeschrieben werden können. Also geht es auch den Juden nur ums Geld/wirtschaftliche Interessen. Das auch Adolf getrieben hat. Die russische wie auch ungarische, serbische u.a.
Oppositionsparteien werden mit ausl.-Geld finanziert NGOs reicher Juden in den USA. Ganz zu vergessen, das eben
diese Länder ermöglicht haben das überhaupt irgend jemand die Hölle in Polen u.a. überleben konnte. Auf aggressive
Markteroberung folgt der Krieg. Wollte man doch einfach die Krim einverleiben – nicht nur wegen dem Sekt !!
Es wird auch mit unterschiedlichem Maß gemessen, was der eine oder andere darf !! Der eine ALLES – der andere NICHTS.
Das einzige was garantiert in Deutschland wächst ist die Dummheit.
Immerhin ein Bereich wo es steil nach Oben geht.
Auf dieser Grundlage kann bedenkenlos aufgebaut werden.
“ Und: Die russische Opposition hat es verdient, nicht mit Putin und seinem Machtapparat in einem Topf geworfen und als Angehörige eines neuen “Feindvolkes” subsumiert zu werden! “
Erzählen Sie das bitte mal den westlichen Mainstream Medien, die den guten russ. Oppositionellen Nawalnyj immer wie einen Heiligen verehrt haben, obwohl er ein Rassist und ein Faschist war. Und ich erinnere außerdem daran, dass er auch bei einer fairen demokratischen Wahl in Russland nie und nimmer auch nur den Hauch einer Chance gehabt hätte, gegen Putin die Wahlen in Russland zu gewinnen. Haben Sie sich nie gefragt, warum die deutschen Mainstream Medien beispielsweise nie über die vielen ANti-Nawalnyj Massendemos in Russland gegen den Faschisten Nawalnyj berichtet hatten, als er noch am Leben war?
Und warum wurde im Westen immer wieder die Lüge verbreitet, dass Putin angeblich Angst vor Nawalnyj gehabt hätte, weil der Nawalnyj eine echte polit. Konkurrenz für Putin dargestellt bzw. eine Gefahr für Putin’s Machterhalt gewesen sein soll?
Das ist doch wirklich einfach nur lächerlich!
Nawalnyj lag bei Umfragen, auch bei unabhängigen westlichen Umfragen, nie bei über 5%, sondern immer nur unter 5%!
Über die echte politische Opposition in Russland haben die westlichen Medien in all den Jahren als Nawalnyj noch am Leben war eigentlich nie berichtet, sondern immer nur über den Faschisten und Rassisten Nawalnyj, der nie eine Chance gegen Putin gehabt hätte. So sehen die Tatsachen aus, welche die westlichen Mainstream Medien bis heute verleugnen und einfach nicht wahrhaben wollen!
Das Ganze passiert nicht, weil Deutschland das wirklich will.
Es passiert aus global-imperialistischen Gründen und dem gekauften, korrumpierten Politapparat in BRD.
Washington hat schon immer angestrebt, dass zwischen BRD und Russland keine Freundschaft entstehen soll und die Deutschen sind so dumm, dass die das auch noch machen.
https://www.youtube.com/results?search_query=george+friedman+us+strategie+deutsch
Zum Schaden des eigenen Volkes.
Der korrumpierte BRD-Macht-Apparat MUSS weg!
BRD fährt immer besser MIT Russland und OHNE Washington!!
Ein Anfang wären Friedensverträge mit Frankreich, Großbritannien (die UNS den Krieg erklärt haben), den USA, Polen und Russland.
Das wird nur nie passieren.
Der erste Weltkrieg hat die Monarchien entmachtet.
Der zweite Weltkrieg hat die Nationalstaaten beseitigt.
Der dritte Weltkrieg bringt eine neue Weltordnung. Und der ist schon im Gange.
Deutschland will wachsen ? – Europa kann nur mit Russland wachsen !
Und besser ohne Kriegstreiber Selenskyj !!
Beendet endlich den von der Ex US Regierung Biden & seiner ukrainischen Marionette Elendskyj angezettelten Krieg in der Ukraine!
Verhandelt, baut eine neutrale Ukraine „ohne“ Kriegstreiber Selenskyj auf!
Normalisiert die Beziehungen zu Russland und stärkt damit nachhaltig ganz Europa!!
Die Linken- also Nachfolge SED, B90, BSW, SÜD, sind wie Die linksextremistische NSDAP – Antisemiten- das waren, das bleiben sie- sie sind immer Hand-in-Hand mit den Islamisten gewesen- wie AH – sie wurden sogar zum 40 Jahrestag der islamischen Revolution von BP gratuliert, die Parteien lassen die Islamisten hier rein spazieren, fliegen sie sogar von Afghanistan auf Steuerzahlerkosten hier rein- und wir sehen das Ergebnis tagtäglich