OB-Wahl in Ludwigshafen: „Unsere Demokratie“ funktioniert nur ohne Wähler

Gestern fand in Ludwigshafen die größte Skandalwahl der deutschen Nachkriegsgeschichte statt. Dem aussichtsreichen AfD-Kandidaten Joachim Paul war zuvor eigens für diese für die Oberbürgermeisterwahl in einem beispiellosen und putschartigen Manöver das passive Wahlrecht entzogen worden, indem ein linker Filz aus Kommunalpolitik und rotgrün dominierter Landesregierung beim politisch weisungsgebundenen rheinland-pfälzischen Verfassungsschutz ein „Gutachten“ bestellt hatte, das ihm mit hanebüchenen Vorwänden angebliche Verfassungsfeindlichkeit unterstellte – und das, obwohl Paul Beamter auf Lebenszeit und seit über neun Jahren Abgeordneter im rheinland-pfälzischen Landtag ist. Willfährige Richter beteiligten sich an dieser Farce, indem sie seine Eilanträge auf Wahlzulassung abwiesen.

Die Wähler von Ludwigshafen haben dieses üble Spiel jedoch durchschaut – und durch demonstrativen Wahlboykott weit mehrheitlich ein Zeichen gesetzt, was sie von diesen realsozialistisch-antidemokratischen Manövern halten: Die Wahlbeteiligung lag bei historisch niedrigen 29,3 Prozent – 2017 waren es noch 60,2 Prozent gewesen. Hinzu kam, dass 9,2 Prozent der Stimmen auch noch ungültig waren, was die Zahl der gültigen Stimmen auf 26,6 Prozent reduziert. Doch diese ungültigen Stimmen waren nicht etwa auf das Unvermögen der Menschen zurückzuführen, ihre Stimmzettel korrekt auszufüllen, sondern überwiegend ein Akt des vorsätzlichen Protestes und Widerstands: Die aufgeführte Kandidatenliste war auf den Zetteln durchgestrichen und um den den Namen Pauls ergänzt worden, bei dem die Bürger ihr Kreuz machten. Zum Vergleich: Vor acht Jahren hatte die Zahl der ungültigen Stimmen noch bei 2,6 Prozent gelegen.

Das Resultat sieht nun so aus, dass der gemeinsame Kandidat von CDU und Freien Wähler mit jämmerlichen 12.943 Stimmen vorne liegt, gefolgt vom Kandidaten der SPD mit 11.160 Stimmen – und das in einer Stadt mit rund 122.000 Wahlberechtigten. Zwei Kandidaten werden damit nun in die Stichwahl gehen, die insgesamt knapp 25.000 Stimmen erhalten haben Von einer demokratischen Legitimation kann unter solch grotesken Bedingungen natürlich überhaupt keine Rede mehr sein. Die scheidende Amtsinhaberin Jutta Steinruck, einst SPD, inzwischen parteilos, auf die die Intrige gegen Paul maßgeblich zurückging, besaß anschließend gestern auch noch die Unverschämtheit, dreist zu erklären: „Wahlbeteiligungen sind in Deutschland seit vielen Jahren ein Problem. Da muss tatsächlich ein bisschen mehr Verantwortung für die eigene Stadt übernommen werden.“ Steinruck verhöhnt also nicht nur die Demokratie, sondern erdreistet sich auch noch, die Bürger zu kritisieren, die es völlig zu Recht für unter ihrer Würde erachteten, sich an einer derart vorab manipulierten Demokratiesimulation zu beteiligen.

Die Ludwigshafener wissen ganz genau, warum Paul – der in allen Umfragen bis zu seinem willkürlichen Ausschluss führende OB-Bewerber mit allen Mitteln vom Altparteienkartell verhindert wurde: Seine Partei ist die einzige, die die von eben diesem Kartell herbeigeführten katastrophalen Zustände offen benennt und konsequent an den Wurzeln anzupacken gedenkt. Gerade in der migrantisch bis auf Slumniveau “bereicherten” Industriestadt am Rhein, wo soziale Probleme und Gewalt durch Problemzuwanderung seit Jahren überhand nehmen, wäre dies mehr als überfällig gewesen. Und gleichsam wie zur Unterstreichung der desolaten Zustände im “pfälzischen Shithole” Ludwigshafen sorgte just kurz vor der Wahl, in der Nacht zum Samstag, die Ermordung eines 26-Jährigen mit mehreren Schüssen auf offener Straße für bundesweites Aufsehen.

Bodenlose Demokratieverhöhnung wie in dunklen Zeiten

Anderswo, wo aufgrund noch intakter sozialer Verhältnisse der große Selbstbetrug noch funktioniert und ein starkes Abschneiden der AfD eher nicht zu erwarten war, durften deren Kandidaten antreten – weil sie keine Gefahr für Amtsinhaber oder Herausforderer der Blockparteien darstellten. So wird es etwa in Koblenz keine Stichwahl geben, weil dort Oberbürgermeister David Langner (der zwar in der SPD ist, es aber vorzog, als Parteiloser anzutreten) mit 67,1 Prozent im Amt bestätigt wurde; der örtlicheAfD-Kandidat Markus Meixner landete mit 7,6 Prozent auf Platz drei. In Potsdam kommt es zur Stichwahl zwischen der Parteilosen Noosha Aubel und dem SPD-Kandidaten Severin Fischer, doch auch hier, im grünen Wohlstandsspeckgürtel um die Hauptstadt, landete der AfD-Kandidat Chaled-Uwe Said mit 13 Prozent auf Platz drei. In Frankfurt/Oder hingegen schaffte es AfD-Mann Wilko Möller mit 30,2 Prozent in die Stichwahl am 12. Oktober, wo er gegen den Parteilosen Axel Strasser antreten wird, der ihn mit 32,4 Prozent nur knapp überrundete. Dort besteht also immerhin noch die Chance auf einen AfD-Bürgermeister.

Überschattet wird der gesamte gestrige Wahltag jedoch durch die Schande von Ludwigshafen, gerade nach dem weltweit mit Besorgnis zur Kenntnis genommenen Ausschluss Pauls. Diesem hatten die über seinen Einspruch entscheidenden zynischen Richter immerhin empfohlen, er könne sich ja nach der Wahl über die Behandlung beschweren, die ihm zuteil wurde; eine weitere bodenlose Demokratieverhöhnung wie in dunklen Zeiten. Ob Paul das nun tun wird oder in fünf Jahren einen neuen Anlauf startet, wenn dann wirklich alles in Scherben liegen wird, ist noch nicht bekannt. Die Bürger von Ludwigshafen haben jedenfalls begriffen, was die Stunde geschlagen hat. Für das angehalfterte Altparteien-Kartell wird sich diese Wahl, die keine war, noch als Pyrrhussieg erweisen, denn vielen Menschen, weit über Ludwigshafen hinaus, sind nun endgültig die Augen aufgegangen. Eine gelenkte Demokratie, der die eigenen Wähler die Teilnahme versagen, ist keine Demokratie. (TPL)