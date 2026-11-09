Öffentlich-rechtliche Zumutung: Unsere GEZ-Gebühren fließen nach China zu TikTok

Dem öffentlichen Rundfunk laufen – oder sterben – die Zuschauer weg. Das klassische Fernsehen ist längst zum Rentnerfernsehen geworden: Rund 80 Prozent des Publikums sind über 50, die jungen Leute schauen kaum noch zu. Die 14- bis 29-Jährigen verbringen nur noch einen Bruchteil ihrer Videozeit mit ARD und ZDF im klassischen TV.

Deshalb versuchen ARD, ZDF und vor allem das Jugendformat “Funk” mit aller Kraft, die jungen Menschen dort zu erreichen, wo sie stattdessen medial unterwegs sind: auf TikTok. Das Short-Video-Portal hat in Deutschland monatlich 28 Millionen Zuschauer. Dafür werden eigene Formate produziert, Serien gedreht, Nachrichten-Accounts betrieben und Videos im Hochformat geschnitten. All das wird mit Rundfunkbeiträgen bezahlt. ”Funk” erhält hat 2026 ein Budget von 45,8 Millionen Euro (!) aus GEZ-Geldern.

Deutschlands ÖRR und China: Hand in Hand

Das Problem: Diese Inhalte landen auf einer Plattform, die dem chinesischen Konzern ByteDance gehört. Der chinesische Staat – und damit die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) – verfügt dort über unbegrenzte Einflussmöglichkeiten und verdient am Erfolg der Plattform mit. Je mehr deutsche öffentlich-rechtliche Inhalte dort laufen und Nutzer binden, desto mehr profitiert das Geschäftsmodell von TikTok.

Die deutschen Gebührensender haben hier keinen Berührungsängste. Sie selbst behaupten, man müsse dort unbedingt präsent sein; es gelte eben, die jungen Deutschen über TikTok zu erreichten – sprich: via China. Dass sie dadurch die Kontrolle über Reichweite und Sichtbarkeit ihrer Inhalte an einen Algorithmus abtreten, den sie nicht kennen und erst recht nicht steuern können, scheint sie nicht weiter zu kümmern.

Die Deutschen wollen nicht mehr Fernsehgucken

Der eigentliche Skandal liegt darin, dass direkt Millionensummen an TikTok, einem Social-Media-Player im Geflecht der KPCh, überwiesen werden. Die GEZ-Zwangsfinanzierung durch alle Haushalte generiert für die Staatssender jährliche Einnahmen von 8 Milliarden Euro; damit ist eine massive Produktion von Videos möglich. Abgesehen von der faktischen Veruntreuung der Gebührengelder ins Ausland stellt sich hier die Frage, inwiefern eine Präsenz auf TikTok wirklich den Einschaltquoten in Deutschland hilft.

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Fakt bleibt: Fernsehgucken wollen die Deutschen immer weniger. Die Antwort des ÖRR darauf – per Datenleitung nach China, gegen deutsche GEZ-Gelder, hin zu TikTok mit staatlichem Einfluss – ist ein Unding. Der ÖRR verliert dabei die Kontrolle über die eigenen Inhalte, ein Algorithmus entscheidet, was gesehen wird, und das Ganze läuft auf Kosten der Beitragszahler.