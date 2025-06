Ökosozialismus in Berlin: Wer nicht genug Klimaschutz betreibt, wird verstaatlicht

Ausgerechnet unter dem Regierenden CDU-Bürgermeister Kai Wegner wird in Berlin nun die endgültige Wiedereinführung des Sozialismus vollendet: Union und SPD der Hauptstadt haben sich auf die Eckpunkte für ein „Vergesellschaftungsrahmengesetz“ geeinigt, das es dem Senat ermöglichen soll, Verstaatlichungen von Unternehmen durchzuführen – und zwar dann, wenn diese dauerhaft gesetzliche Regeln missachten, über längere Zeit zu wenig investieren, die Eigentümer aber zugleich Gewinne aus dem Unternehmen abziehen und zu wenig tun, um die Klimaziele von EU, Bund und Land zu erreichen. Dieser Vorwand lässt sich natürlich immer anwenden. Im Klartext bedeutet dies, dass völlig inkompetente Politiker Unternehmen daraufhin überwachen, ob sie die völlig irren, unrealistischen und vor allem völlig unbegründeten Klimadiktate anderer unfähiger Politiker einhalten. Wenn nicht, werden sie dann komplett von wieder anderen, aber ebenso unfähigen Politikern übernommen.

Bis Jahresende wollen die beiden Regierungsfraktionen einen entsprechenden Gesetzentwurf ins Abgeordnetenhaus einbringen. CDU-Fraktionschef Dirk Stettner brachte es ernsthaft fertig zu behaupten: „Wir reden hier nicht von Enteignungen.“ Es gehe darum, dass die Politik und damit der Staat eingreifen könnten, „wenn es offensichtliche, manipulative Fehlentwicklungen gibt“. Dabei enthält der Vorentwurf ausdrücklich die Bestimmung, dass geprüft werden soll, wann Enteignungen im Bereich der sogenannten „Daseinsvorsorge“ möglich sein können, beispielsweise bei Wohneigentum, Wasser- oder Energieversorgung. Stettners SPD-Kollege Raed Saleh faselte, das Gesetz habe vor allem einen „regulierenden Charakter“. Es müsse nicht zwangsläufig zu Verstaatlichungen kommen, was -in typisch sozialistischer Rabulistik- als „Vergesellschaftung“ verbrämt wird. Die Politik habe sich damit einen „ganzen Instrumentenkasten“ geschaffen, um in wirtschaftliche Prozesse einzugreifen zu können, die aus ihrer Sicht schief liefen, etwa bei der Preisregulierung, so Saleh weiter.

Grundgesetzwidrigkeit offen eingepreist

Verstaatlichungen sollen nur das letzte Mittel sein, zuvor will man das jeweils mildeste geeignete Mittel einzusetzen, etwa „andere Formen der Gemeinwirtschaft“, gesetzliche Preisregulierungen, das Verbot der Gewinnmaximierung per Gesetz oder eine anderweitige marktorientierte Eigentumsnutzung, hieß es weiter. Wenn die Politik je etwas bewiesen hat, dann, dass sie nicht fähig ist, zu beurteilen, ob wirtschaftliche Prozesse schieflaufen und dass sie ein miserabler Unternehmer ist. Es geht auch nicht um wirtschaftliche Prozesse, sondern um die Durchsetzung idiotischer und wirtschaftlich selbstmörderischer politischer Vorgaben, die hier erzwungen werden soll – und das mit den zigtausendfach gescheiterten Instrumenten aus der sozialistischen Mottenkiste.

Dass ein solches Gesetz gegen das Grundgesetz verstößt, ist den Verantwortlichen offenbar klar. Deshalb soll es erst frühestens zwei Jahre nach seiner Verkündung in Kraft treten, damit das Bundesverfassungsgericht noch einschreiten kann. Nötig wurde es, weil sich bei einem Volksentscheid vor vier Jahren 58 Prozent der Teilnehmer für die Enteignung großer Wohnungsunternehmen ausgesprochen hatten. Das Gesetz, das man deswegen zusammenbastelt, beschränkt sich jedoch nicht auf die Immobilienwirtschaft. Wenn das Bundesverfassungsgericht es nicht verhindert, taumelt Berlin also erneut in den Sozialismus – und wird damit eine Signalwirkung für andere Bundesländer haben, wo man ebenfalls nur zu gern Enteignungen durchführen würde. Es wird aber auch eine Wirkung in die andere Richtung haben und dazu führen, dass noch mehr Menschen erkennen, auf welchen Abgrund dieses Land zusteuert und es so schnell wie möglich verlassen.