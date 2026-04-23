ÖRR-Verleugnung der Ausländerkriminalität: Die Illusion der Neutralität

Ein aktueller Online-Beitrag des “Südwestrundfunks” (SWR) versucht sich auf eigene Weise an dem, was auch ARD und ZDF seit Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) krampfhaft und mit allen Verrenkungen betreiben: Die Verleugnung der evidenten und klar belegten Zusammenhänge zwischen Migration und Kriminalität. Beim SWR geht es konkret um die PKS für Baden-Württemberg. Der Sender will mit vermeintlich wissenschaftlicher Nüchternheit Erklärungsversuche liefern, warum Ausländer – bei einem Bevölkerungsanteil von rund 17 Prozent im Südwesten – mit dennoch 43,1 Prozent der Tatverdächtigen so stark überrepräsentiert sind. Die zentrale These der zitierten Soziologen Gina Wollinger und Susann Prätor lautet: „Es gibt für das Konstrukt ‚Ausländer‘ kein gemeinsames Merkmal, das relevant wäre für die Kriminalität.“

Stattdessen schüre die Statistik nur „ein gewisses Bild von Menschen, die sich auf Grund ihres Status anders verhalten würden“, und suggeriere damit fälschlich, „dass Kriminalität und Herkunft etwas miteinander zu tun haben“. Das ist nicht nur eine akademische Spitzfindigkeit – es ist die klassische linke Verharmlosungsstrategie, die Realität durch Begriffsakrobatik zu leugnen. Wer die Augen vor den harten Zahlen verschließt, verrät nicht nur die Opfer, sondern auch ein Grundprinzip einer konservativen Politik: die ungeschminkte Verteidigung von Sicherheit, Ordnung und kultureller Identität.

Wer hier von „Konstrukten“ spricht, versucht nicht zu erklären, sondern zu entwerten. Die Kategorie „Ausländer“ mag heterogen sein – aber sie ist keineswegs bedeutungslos. Sie fungiert als empirischer Indikator für unterschiedliche soziale, kulturelle und migrationsbedingte Lebenslagen. Genau deshalb wird sie in der Kriminalstatistik erhoben.

Keine Einzelfälle

Zunächst die Fakten, die der SWR-Artikel geschickt relativiert. In Baden-Württemberg machen Ausländer 2025 rund 43 Prozent der Tatverdächtigen aus – bei Gewalttaten und Messerdelikten sogar noch höher (über 52 Prozent bei Messerangriffen im öffentlichen Raum). Bundesweit liegt der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger ohne ausländerrechtliche Verstöße bei etwa 35–40 Prozent, während ihr Bevölkerungsanteil bei 15 Prozent liegt. Zu berücksichtigen ist bei alledem noch, dass eingebürgerte Migranten und Doppelstaatsbürger hierin gar nicht (mehr) enthalten sind, denn die gelten ja schon als “Deutsche”.

Die Tatverdächtigenbelastungszahl (TVBZ) zeigt: Auf 100.000 Ausländer kommen 4.788 Tatverdächtige, bei Deutschen sind es nur 1.813 – also mehr als das Zweieinhalbfache. Besonders alarmierend: Gruppen wie Syrer, Afghanen oder Nordafrikaner sind bei Gewaltkriminalität bis zu zehnmal stärker vertreten als Deutsche. Das sind keine „Einzelfälle“, wie viele Medien gerne bagatellisieren, sondern ein systematisches Muster, das sich seit Jahren durch die PKS zieht – unabhängig von Konjunktur oder Pandemie. Doch genau hier muss die Kritik ansetzen: Die Behauptung, das „Konstrukt Ausländer“ habe kein einheitliches Merkmal, das Kriminalität erklären könnte, steht für einen intellektuellen Bankrott: Natürlich ist „Ausländer“ keine biologische Kategorie – aber sie ist ein valider für kulturelle, religiöse und sozialisatorische Prägungen, die sehr wohl relevant sind.

Empirisch messbare kulturelle Distanz

Herkunft ist nicht nur ein Pass oder „Status“. Sie steht für Werte, Normen und Lebensrealitäten: In vielen Herkunftsländern Nordafrikas, des Nahen Ostens oder des Balkans dominieren patriarchalische Ehrenkodizes, niedrige Impulskontrolle, Clankulturen und eine vergleichsweise geringe Internalisierung westlicher Rechtsstaatlichkeit.

Studien und PKS-Daten nach Nationalitäten (die das BKA durchaus differenziert erhebt) zeigen klare Unterschiede: Italiener oder Spanier liegen nah am deutschen Niveau, während Algerier, Marokkaner oder Afghanen massiv überrepräsentiert sind. Das hat nichts mit „Rassismus“ zu tun, sondern mit empirisch messbarer kultureller Distanz.

Wer das leugnet, ignoriert, dass Integration nicht automatisch gelingt, wenn man Menschen aus Gesellschaften mit hoher Gewaltkriminalität und islamischer Prägung (wo beispielsweise die Akzeptanz von Gewalt gegen „Ungläubige“ oder Frauen kulturell verankert sein kann) in eine säkulare, individualistische Ordnung verpflanzt.

Der SWR-Artikel schiebt stattdessen „Lebenserfahrungen“, Armut, Bildungsmangel und demographische Faktoren – Stichwort “junge Männer” – vor. Sicher, junge Männer sind generell krimineller – aber warum sind dann ausländische junge Männer deutlich krimineller als deutsche? Und warum halten sich diese Muster auch bei der zweiten Generation oder nach Korrektur für Alter und Geschlecht in vielen Analysen?

Wollinger behauptet, die Kategorie schüre nur ein „Bild“ von Andersverhalten aufgrund des Status. Doch es ist genau umgekehrt: Die Statistik spiegelt kein Vorurteil, sondern die Realität wider, dass Massenzuwanderung aus kulturell inkompatiblen Regionen seit 2015 zu Parallelgesellschaften, No-Go-Areas und importierter Gewalt geführt hat. Berichte aus dem BKA-Lagebild „Kriminalität im Kontext von Zuwanderung“ und Polizeigewerkschaften sprechen eine klare Sprache: Clankriminalität, sexualisierte Gewalt und Messerattentate tragen unverhältnismäßig oft nichtdeutsche Handschriften. Die höhere Anzeigequote bei „deutsch-ausländischen“ Konflikten (22,4 Prozent versus 7,9 Prozent) mag existieren; bei schweren Delikten wie Mord, Vergewaltigung oder Raub ist sie jedoch irrelevant, weil diese fast immer angezeigt werden.

Ideologischer Nebel statt Journalismus

Wer ernsthaft konservativ denkt, sieht hier keine „Diskriminierung“, sondern eine Pflicht zum Schutz der eigenen Gesellschaft. Kriminalität hat sehr wohl mit Herkunft zu tun – nicht genetisch, sondern kulturell und zivilisatorisch. Die linke Deutungshoheit, die jede Statistik mit „sozioökonomischen Faktoren“ relativiert, dient nur einem Zweck: die eigene migrationspolitische Hybris zu kaschieren. Statt ehrlicher Ursachenforschung (fehlende kulturelle Kompatibilität, fehlende Abschiebung straffälliger Ausländer, fehlende Grenzsicherung) wird der Bürger mit nebulösen „Lebenserfahrungen“ abgespeist.

Der eigentliche argumentative Trick besteht darin, aus der berechtigten Feststellung der Heterogenität eine völlige Bedeutungslosigkeit abzuleiten. Natürlich gibt es „den Ausländer“ nicht als homogenen Typus. Doch das gilt für nahezu alle statistischen Kategorien. Auch „Jugendliche“, „Männer“ oder „Großstädter“ sind keine einheitlichen Gruppen – und dennoch zeigen sie belastbare Muster. Die implizite Unterstellung, mit dem Befund sei zudem die Feststellung verbunden, Ausländer seien per se krimineller, ist perfide: Es geht nicht um “die Ausländer” oder “die Migranten”, sondern um die prekäre Auswahl an Migranten, die nach Deutschland eingewandert sind. Mit echten, gebildeten Fachkräften oder etwa Zuwanderern aus China oder Japan wäre die statistische Belastung vermutlich marginal.

Niemand käme außerdem auf die Idee, Alters- oder Geschlechterunterschiede zu leugnen, nur weil innerhalb der Gruppen Vielfalt herrscht. Die Aussagen, es gebe „kein gemeinsames Merkmal“ und Herkunft habe „nichts mit Kriminalität zu tun“, ist daher kein analytisches Argument, sondern eine normative Setzung. Sie soll verhindern, dass aus beobachtbaren Mustern politische Konsequenzen gezogen werden. Die vollständige Entkopplung dient dazu, migrationspolitische Entscheidungen von ihren Folgen zu trennen. Wenn Herkunft als irrelevant gilt, kann Zuwanderung nicht mehr als Faktor in der Sicherheitsdebatte erscheinen. So entsteht ein paradoxer Diskurs: Auf der einen Seite werden statistische Auffälligkeiten eingeräumt, auf der anderen Seite wird ihre Bedeutung bestritten. Die Zahlen dürfen existieren – aber sie dürfen nichts bedeuten. Das ist keine Aufklärung, sondern eine Form der semantischen Neutralisierung.

Ideologischer Nebel

Konservative Politik muss hier dagegenhalten. Die Gebot der Stunde wären: Grenzen schließen für unkontrollierte Zuwanderung aus Risikoländern! Konsequente Abschiebung krimineller Ausländer (auch bei doppelter Staatsbürgerschaft)! Priorität für Integration statt Multikulti-Illusion und eine Rückbesinnung auf nationale Souveränität! Nur wer die kulturelle Substanz des eigenen Landes schützt, bewahrt Freiheit und Sicherheit.

Dieser SWR-Beitrag ist kein neutraler Journalismus, sondern ideologischer Nebel. Er suggeriert: We Herkunft und Kriminalität verbindet, schüre Vorurteile. In Wahrheit schützt nur die Anerkennung dieser Verbindung die Opfer – und diese sind eben die Deutschen, die in ihrem eigenen Land nicht mehr sicher sind. Die „Illusion der Neutralität“ liegt darin zu glauben, man könne durch sprachliche Entschärfung reale Probleme auflösen, Analyse durch Moral ersetzen. Das Gegenteil ist der Fall: Nur wer die Wirklichkeit beschreibt, wie sie ist – auch wenn sie unbequem ist! –, schafft die Grundlage für echte Sicherheitspolitik. Es ist höchste Zeit, die rosarote Brille abzusetzen und die Realität beim Namen zu nennen: Ohne kulturelle und zahlenmäßige Begrenzung der Zuwanderung wird Deutschland unsicherer, nicht „vielfältiger“. Das ist kein “Hass”; das ist Verantwortung.