Österreich will Orient werden: Erste arabische und türkische Verkehrsschilder

Nicht nur bei den Medien unseres Nachbarlandes Österreich sorgt ein neues Verkehrsschild vor einer Schule im niederösterreichischen Amstetten für Zeter und Mordio; auch vielen Gästen in den Kaffeehäusern dürfte beim Griff zur Tageszeitung an der Holzstange gestern der Kaiserschmarrn im Halse steckengeblieben sein: Auf einem gutmenschlich-moralkonstruierten Verkehrshinweisschild, das zusätzlich neben den regulären deutschsprachigen Hinweisen angebracht wurde, ist der markante Schriftzug „Fahrverbot“ jetzt auch auf Türkisch und Arabisch zu lesen. Manch einer hätte sich da wohl lieber den Hinweis “Einreiseverbot” (allenfalls noch mit dem Zusatz “ohne gültige Papiere und ohne Asylgrund”) gewünscht. Die Austro-Medien, welche noch nicht ganz so gründoktrinär aufgestellt wie unsere hiesigen deutschen Totmedien, berichten flächendeckend von einem “Vorfall”, womit die Schildaufstellung und die Kritik an ihr gemeint ist – was zumindest suggeriert, dass die dortige Bevölkerung noch eine eigene Meinung haben darf, welche in Deutschland ja in allgemeiner Öffentlichkeit schon weitgehend kaltgestellt wurde.

Tatsächlich scheint dieser neuerliche Affront aus dem üblichem rotgrünen Milieu eine Welle der Empörung losgetreten zu haben. Das ist wenig verwunderlich: Der Wahlsieger FPÖ, der nun mit aus Deutschland abgeschauten DDR-Allparteienfront-Taktiken durch ein woke-sozialistisches Netzwerk aller Wahlverlierer von der Macht ferngehalten werden soll, greift beherzt zur Buschtrommel und kontert mit rhythmischem Stakkato: Laut FPÖ-Verlautbarungen handele es sich bei dem arabischen Verkehrsschild – das nicht ganz zufällig unmittelbar nach dem großen Wahlerfolg der migrationskritischen FPÖ aufgestellt wurde – um nicht weniger als einen Angriff auf die deutsche einheimische Sprache und vor allem Deutsch als Amtssprache. Zwar sind zweisprachige Verkehrsschilder in einigen Regionen Österreichs, wie etwa dem Burgenland oder Kärnten, durchaus übliche Praxis; doch nach dem bisherigen allgemeinen Verständnis diente diese Regelung allein dazu, die Identität und Grundrechte angestammter autochthoner Volksgruppen gemäß der Verfassung zu achten.

Klares Politikum

Damit avanciert das dreisprachige Araber- und Türken-Zusatzschild in Amstetten aber klar zum Politikum, zur gewollten Markierung möglichst irreversibler Zustände: Denn die, an die sich Türkisch und Arabisch im öffentlichen Raum richtet, sind weder angestammt noch Teile des österreichischen Volkes; es sind Zugewanderte, oft illegal, oft mit bloßem Schutzstatus und somit eigentlich nur temporär, und sofern sie dauerhaft bleiben, sähen geltende Integrationspflichten das Erlernen der deutschen Sprache vor. Daher geht diese Sprachanbiederung für viele zu weit. Dennoch muss man sich fragen, ob selbst die Gegner dieser neuen Verkehrsbeschilderung (die österreichweit in linksgrün dominierten Landesteilen bald zahlreiche Nachahmer finden dürfte) überhaupt begriffen haben, was sich hinter dieser Aktion als eigentliche Strategie und Zielsetzung verbirgt: Geht es hier wirklich nur um “Rücksichtnahme” auf Zuwanderer aus dem türkisch- und arabischsprachigen Raum? Nein, es geht um weitaus mehr. Gerade der Bezug zur Verfassung und zu autochtohnen Bevölkerungsgruppen ist im Wesenskern integrativ und volksverbindend gemeint; hier aber wird das Signal der kulturellen Unterwerfung an Zuwanderer ausgesendet, die zunehmend auch im öffentlichen Raum sichtbar werden – was aber oft integrationsunwillig wirkt und in der Bevölkerung regelmäßig für emotionale Diskussionen sorgt.

So übt die FPÖ genau deshalb nun auch scharfe Kritik: Alexander Schnabel, ihr niederösterreichischer Bezirksparteiobmann und Landtagsabgeordneter, nahm sich das neue Schild vor und schlug zurück: „Amstetten ist mittlerweile mehrsprachig, wie man sieht. Die Islamisierung ist bereits voll im Gange. Nur eine starke FPÖ kann diese Zustände noch stoppen.“ Dabei ging er in seiner Kritik ausführlich darauf ein, dass “solche Maßnahmen die Motivation, Deutsch zu lernen, untergraben”. So sehen sich Sprecher des Wahlsiegers FPÖ allgemein darin bestätigt, dass die eher kuriose Einführung solch exotischer Schilder ein Schritt in eine politisch gewollt falsche Richtung sind und eine Art “Flaggehissen” für den zunehmenden Einfluss fremder Kulturen in Österreich darstellen. Es geht um Zersetzung. Die Vokabel “Überfremdung” ist in der österreichischen Öffentlichkeit zwar durchaus umstritten, dennoch darf dieses Wort – im Gegensatz zur weithin gleichgeschalteten Merkel-Ampel-Republik, dort noch verwendet werden.

Systematische Unterwanderung

Dabei geht es hüben wie drüben um die gleichen Parameter einer bizarren Debatte: Fortschreitenden Masseneinwanderung, unbegrenzt und politisch devot flankiert, fördert den kulturellen Einfluss der Zuwanderergruppierungen. Vom Straßenbild im öffentlichen Raum bis hin zur Architektur verwandeln sich (nicht nur in Österreich) ganze Areale in orientalisch anmutende Stadtviertel. Insofern ist daher die provokante Einführung derartiger Verkehrsschilder auf Arabisch und Türkisch für viele Österreicher nun ein weiteres, deutliches Zeichen einer schleichenden Veränderung. Das Stadtbild wird letztlich symbolisch islamisiert, denn die Verkehrssprache der systematischen Unterwanderung war nie und ist natürlich nicht deutsch. Die Alteingesessenen des Landes mögen sich bitte zum Sprachunterricht bei den neuen autochthonen Mächten anmelden – Konvertierungshilfe für die “ungläubigen Hunde” des immer weniger freien Westens inklusive! “Heute” fasst die bedrückende Lage der massiv bedrängten Bevölkerung so zusammen: “Die Besorgnis, dass diese Entwicklung langfristig die deutsche Sprache und Kultur verdrängen könnte, ist weit verbreitet.”

Aus FPÖ-Kreisen werden nun kampflustige Rufe laut, wird die Wahlkampfmunition wieder hervorgeholt: “Es braucht die Migrationswende!”, wie es auch auf Wahlplakaten der FPÖ unlängst noch überall hieß. Denn die Zustände sind für viele Bürger längst untragbar und wie überall in in den zunehmend geschredderten Nationalstaaten Europas fordern inzwischen Mehrheiten (!) freier Bürger eine echte Migrationswende, einen realen Stopp der Zuwanderung und konsequente Remigrationsmaßnahmen. Die langfristigen politischen Strategen hinter der toxischen Überflutung westlicher Zivilisationen durch maximal kulturfremde Asylanten (Hinweis: Auch diese Menschen werden lediglich wie Schachfiguren eingesetzt und missbraucht!) sträuben sich freilich mit aller ihrer Macht gegen jedwede Einschränkung des inzwischen mitunter barbarischen Zuzugs, der jede Menge Kriminalität in die Länder befördert und die Einheimischen inzwischen vieltausendfach an Leib und Leben bedroht. Nicht nur Angela Merkel, auch die deutschen Grünen gehören zu den geistigen Wegbegleitern dieser kriminellen Politik. Leichen pflastern ihren Weg. Doch statt eines von immer mehr Bürgern geforderten Politikwechsels darf es lediglich Scheinlösungen geben, die das Problem nur verschleiern; zumindest muss doch der bösartige “Gutmensch” seinen Heiligenschein wahren – und sei es auf den Gräbern des jüdisch-christlichen Abendlandes – ob in Österreich, bei uns oder sonst wo in der Brüsseler Monsterbehörden-EU. Gott zum Gruße? Nein: Salam aleikum, ihr Bleichgesichter!