Österreichs Linke flippen aus: AUF1 darf bei Nationalratswahlen aus dem Wiener Parlament berichten

Auch in Österreich liegen beim herrschenden Parteienkartell wenige Tage vor den Parlamentswahlen die Nerven blank; das bisherige Live-Berichterstattungsmonopol der auch dort linksgrün verfilzten Staatsmedien gerät ins Wanken gerät, und das schmeckt letzteren ebenso wenig wie ihren dauerprotegierten politischen Schützlingen. Dass der alternative Sender AUF1 für die österreichische Nationalratswahl am kommenden Sonntag einen Platz im Medienzentrum des Parlaments erhalten hat, löst bei den Linksparteien und ihren Medien blankes Entsetzen aus und offenbart ihren zutiefst undemokratischen Charakter. Der linke “Standard” schwafelte von einem „weiteren Schritt in Richtung Normalisierung von Extrempositionen“ und erklärte es zum Skandal, dass “das rechtsextreme Medium AUF 1 wird am Tag der Nationalratswahl im Medienzentrum des Parlaments über den Ausgang des Urnengangs berichten“ dürfe.

Journalisten, die zu solchen Entgleisungen und Etikettierungen greifen müssen, richten sich selbst – denn was man hier natürlich in Wahrheit fürchtet, ist, dass auf einmal kritische, offene und nicht linientreue Alternativmedien die eigene Mittelmäßigkeit der angestammten Hofmedien entlarven könnten. Tatschlich belebt Konkurrenz das Geschäft und die Bürger können von einer Verbreiterung des Medienpools endlich auch einmal auf einen Sender der kritischen Gegenöffentlichkeit nur profitieren. Möglich wird der Coup durch die Kooperation von AUF1 mit dem Lokalsender RTV aus Steyr. So wird der Onlinesender nun also neben jenen Medien berichten, die er „gerne als ‘Systemmedien’ zu diskreditieren“ versuche, kommentiert der “Standard”.

Immer dasselbe verlogene Geschwätz

Die Zeitung ätzt weiter: Angeblich gelte AUF1 „als Sprachrohr der rechtsextremen Szene in Österreich, aber auch in Deutschland, und als Verbreiter von Verschwörungstheorien aller Art“. Die „Lieblingsthemen“ dort seien Migration, Corona und der Klimawandel, außerdem unterhalte der Sender enge Verbindungen zur FPÖ. Hier irrt der “Standard” gleich doppelt: Zum einen werden die besagten Medien von AUF1 nicht als Systemmedien diskreditiert, sondern als solche treffend beschrieben. Zum anderen haben sich fast alle sogenannten “Verschwörungstheorien” längt als wahr erwiesen, von Migrationsagenda über Coronaschwindel bis Klima-Notstandspolitik.

Auch Österreichs Grüne schreien natürlich Zeter und Mordio: „Rechtsextreme Sender und Journalist:innen für die NR-Wahl oder jede andere Wahl zu akkreditieren geht gar nicht, nein hier geht es nicht um Pressefreiheit, weil die wollen diese rechten Recken ja abschaffen zugunsten von Propaganda“, fabulierte deren Mediensprecherin Eva Blimlinger auf Twitter. Es ist immer dasselbe verlogene Geschwätz, wie an es auch von den deutschen Genossen kennt, und abermals zeigt sich: Es gibt keine größeren Bedrohung der Meinungs- und Pressefreiheit als die Grünen. Doch auch Blimlingers Kollegin Henrike Brandstötter von den vermeintlich gemäßigteren Neos sprach von einer „klaren Fehlentscheidung des Parlaments“; AUF1 arbeite mit „gefährlicher Schwurbelei“, und mit der Entscheidung, den Sender zu akkreditieren, legitimiere man „diesen widerlichen Unfug“.

Magnet: “Erbitterter Abwehrkampf für die Systemmedien”

Das Einzige, was hier wirklich widerlich ist, ist die militante Diskursverweigerung des politmedialen Kartells, das in trautem Inzest weiter unter sich bleiben will, seine eigenen Prawda-Wahrheiten unters Volk bringen und keine kritischen und unabhängigen Stimmen dulden will. Lieber verleumdet man sie, wie üblich als „rechtsextrem“. Wenn „Standard“-Journalist Markus Sulzbacher allen Ernstes auf Twitter/X schreibt, AUF1 sei „eine Propagandaplattform, kein Medium wie der ORF“, beweist dies das Ausmaß der Selbstradikalisierung und -gleichschaltung einer schreibenden Zunft, die mit Objektivität und Aufklärung rein nichts mehr am Hut hat. Wenn, dann ist der ORF – genau wie ARD und ZDF in Deutschland – nichts anderes als ein durch Zwangsgebühren fettgemästetes Verlautbarungsorgan linker Politik. „Wenn Verschwörungsmedien und rechtsextreme Propagandamedien in Parlament gelassen werden, ist das ein Skandal. Passt aber zu deren Narrenfreiheit“, hetzte Sulzbacher weiter.

Mit seiner ganzen Verachtung für Meinungsfreiheit und Medienpluralismus hielt auch der ehemalige SPÖ-Abgeordnete Hannes Jarolim nicht hinterm Berg: Er sprach von einem „rechtsradikalen abstoßenden ‘Sender’”, verlangte eine “Begründung” für die Sendeerlaubnis und faselte ungelenk von einem „neuen Gipfel des völlig Unverständlichen“. Exakt dies sind die Methoden und Worte der selbsternannten „Demokratieretter“: Genau wie in Deutschland versuchen sie – zunehmend erfolgloser –, das freie Wort zu unterdrücken und meinen, wenn sie in ihrer kleiner werdenden Blase noch enger zusammenrücken und immer aggressivere Lügen ausstoßen, könnten sie die lästige Realität aussperren. AUF1-Chef Stefan Magnet bringt es auf den Punkt: „Für die Grünen und die Systemmedien ist es ein erbitterter Abwehrkampf. Die Grünen könnten am Wahlsonntag halbiert werden und die Systemmedien verlieren täglich ihre Glaubwürdigkeit und ihre Leser. Jetzt bleibt ihnen nur noch eines: ‘Rechtsextremismus’-Geschrei, feiste Lügen und der Ruf nach Verboten.“