Offene Diskriminierung politisch Andersdenkender in Thüringen: Keine Einstellung im öffentlichen Dienst trotz Top-Eignung für AfD-Kreisrat

Die Schikanen gegen unbescholtene AfD-Mitglieder nehmen kein Ende. Gestern fand vor dem Erfurter Arbeitsgericht der erste Verhandlungstag im Verfahren des AfD-Kreistagsabgeordneten Christian Ende gegen den Freistaat Thüringen statt. Ende strengt eine Klage an, weil man ihm eine bereits zugesagte Stelle als Sachbearbeiter im Landesverwaltungsamt verweigert hatte, weil er sich für die AfD engagiert. Der Krankenpfleger mit 26 Jahren Berufserfahrung hätte in seiner neuen Position die Aufsicht über Pflegeeinrichtungen führen sollen. Obwohl er im Bewerbungsgespräch selbst von seiner AfD-Mitgliedschaft berichtet hatte, gab man ihm zunächst zu verstehen, diese sei kein Problem. Doch dann intervenierte das Innenministerium kurz vor der Vertragsunterschrift, sodass das Arbeitsverhältnis nicht zustande kam. Ende hat sich nicht das Geringste zuschulden kommen lassen; in seinem Strafregister findet sich kein Eintrag.

Dennoch wird ihm vor Gericht wohl kein Recht widerfahren. Zwar wollen beiden Parteien bis Mitte Dezember versuchen, zu einer Übereinkunft zu gelangen, sollte diese aber scheitern und die Entscheidung beim zuständigen Richter liegen, dürfte das Urteil bereits feststehen. Dieser hat nämlich bereits festgestellt: „Durch die Mitgliedschaft eines Bewerbers in einer Partei, die vom Landesverfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft wird, darf ein Arbeitgeber berechtigte Zweifel an der Eignung des Bewerbers haben. Denn dann ist man nicht mehr der Beste, sondern ungeeignet.“ Zudem seien Endes Chancen, doch noch eingestellt zu werden, äußerst gering, da kein Arbeitsvertrag unterschrieben worden sei. Weil das Land ihm jedoch keine Stellungnahme ermöglicht habe, um die Zweifel an seiner Verfassungstreue auszuräumen, bestehe Anspruch auf Schadensersatz.

…und immer wieder Georg Maier

Sollte das Land Thüringen mit diesem willkürlichen Gebaren durchkommen, wäre dies ein Sieg für SPD-Innenminister Georg Maier, der erst zuletzt die absurde Falschbehauptung in die Welt gesetzt hat, die AfD missbrauche ihr Recht auf parlamentarische Anfragen, um dadurch Informationen über kritische Infrastruktur zu erlangen und sie dann an die russische Regierung weiterzugeben. Was die Einstellungspraxis im thüringischen Staatsdienst betrifft, erklärte er gegenüber „Bild“: „Unsere Beamten wurden zweimal schriftlich belehrt. Wer einen Eid geschworen hat, muss aufpassen, wenn er sich bei verfassungsfeindlichen Organisationen engagiert. Es gab zwar noch keinen Rauswurf, aber ein Disziplinarverfahren wegen Verbreitung rechtsextremer Inhalte unter anderem in den sozialen Medien“. In einigen Fällen habe es Verweise gegeben, in anderen Geldstrafen bis zu 2.000 Euro. „Wir wollen nicht, dass bespitzelt wird“, behauptet Maier allen Ernstes. Die Parteizugehörigkeit werde nicht abgefragt, sondern werde „erst im Einzelfall relevant, wenn sich jemand aktiv hervortut – zum Beispiel durch Verschwörungserzählungen oder Lügen“. Mit solchen Willkürkriterien kann man natürlich jedem die Einstellung verweigern. Er schlägt einen konkreten Kriterienkatalog vor, „um bundeseinheitlich zu regeln, wann die Schmerzgrenze erreicht ist“.

Die Pseudo-Gutachten der den jeweiligen Innenministerien unterstehenden Verfassungsschutzämter dienen also weiterhin als Vorwand, um AfD-Mitglieder überall zu benachteiligen. Persönliche Verfehlungen spielen keine Rolle mehr, über ein Vierteljahrhundert Berufserfahrung und ein tadelloses polizeiliches Führungszeugnis reichen nicht, um in Thüringen – und natürlich auch in anderen Bundesländern- eine Beamtenposition bekleiden zu dürfen, wenn man sich in einer legalen Partei engagiert, die, wie in Thüringen, auch noch den größten Wählerzuspruch hat, nur weil sie auf politischen Wunsch als angeblich „gesichert rechtsextrem“ eingestuft wurde. Dann werden sämtliche rechtstaatlichen Kriterien außer Kraft gesetzt.