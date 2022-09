Oktoberfest – Oktoberfrust

Die Wirte und Budenbetreiber, die sich nach zwei verlorenen Corona-Jahren vom diesjährigen Oktoberfest endlich wieder Einnahmen erhofft hatten, sehen sich nach der ersten Festwoche bitter enttäuscht. Schlechtes Wetter, Inflation, Preissteigerungen, Energiekrise und eine allgemeine Zukunftsangst halten so viele Menschen vom Wiesn-Besuch ab, dass die Umsätze weit hinter den Erwartungen zurückbleiben. Die Ernüchterung greift auch auf das Servicepersonal über. In „Focus“ kam etwa eine Kellnerin zu Wort,

die in der Hoffnung auf einen guten Verdienst und üppige Trinkgelder zum ersten Mal auf dem Oktoberfest im Einsatz war – und nun fast schon resigniert erklärt: „Es ist jetzt schon die schlechteste Wiesn überhaupt“.

Es blieben schlicht die Gäste aus. Dasselbe höre sie auch von Kollegen aus den großen Festzelten. „Am Anfang der Wiesn habe ich gesagt, dass 30 Prozent der Gäste fehlen – mittlerweile würde ich sagen es fehlen 40 Prozent“, so die Servicekraft enttäuscht. Am Montag hatte sie nach zwei Stunden Öffnungszeit noch keinen einzigen Gast. Wenn man morgens über die „Oide Wiesn“ laufe, sei es „wie eine Geisterstadt, wie ausgestorben.“ Die „oide” („alte”) Wiesn sind eine Rekonstruktion des historischen Oktoberfestes. Trotz kostenlosem Eintritt ab 21 Uhr ist das Festzelt mit Tausenden Sitzplätzen, in dem die von „Focus“ zitierte Kellnerin tätig ist, nicht mehr ansatzweise voll besetzt. Selbst bereits reservierte Tische, etwa für Firmen, bleiben leer oder unterbesetzt, weil sich kaum jemand auf die Wiesn traut.

Bonjour Tristesse

Auch ausländische Besucher bleiben fern. „Ich sehe hier kaum asiatische Gruppen. Ich habe ein paar Amerikaner gehabt, aber die ganzen Ferntouristen, die ihre Gruppenreisen ein Jahr im Voraus planen, sind nicht da, weil Ungewissheit bestand, ob die Wiesn stattfindet“, berichtet die junge Frau, die sich in Zweckoptimismus übt und den Zusammenhalt unter den Servicekräften betont, die sich dennoch um ihren erhofften Lohn gebracht sehen. Denn einst galt die Wiesn als Nonplusultra und Spitzenverdienstmöglichkeit. Nur die besten Bedingungen bundesweit heuerten hier an – und kehrten mit einem Vermögen nach Hause zurück. Analog dazu waren die heißbegehrten Schanklizenzen für die Wiesnwirte wie ein Sechster im Lotto.

Davon ist nichts geblieben; auch das größte Volksfest der Welt ist nur noch ein Schatten seiner einstigen Größe – und damit ein Sinnbild für die ganze Republik. Im Deutschland des Jahres 2022 ist angesagt: Bonjour Tristesse! Die Wunden, die eine blindwütige und verantwortungslose Corona-Politik geschlagen hat, waren noch nicht ansatzweise verheilt (und werden gerade wieder neu aufgerissen!), als mit der Energiekrise bereits die nächste, völlig unnötige und rein politisch verursachte Krise über die zermürbten Menschen hereinbrach. Infolgedessen herrscht nun ein allgemeines Unbehagen, die Menschen halten ihr Geld zusammen, weil sie nicht wissen, wie lange sie noch ihre Arbeitsplätze behalten werden und selbst wenn, ob und wie lange sie noch ihre Energie- und Lebenshaltungskosten begleichen können. Die Grünen überbieten sich mit absurden Energiespartipps, während sich ihre heuchlerischen weiblichen Wuchtbrummen von Claudia Roth über Ricarda Lang bis Katha Schulze, denen allen das Corona-Regime noch vor wenigen Wochen gar nicht rigide genug sein konnte, bei vollen Maßkrügen und üppigen Schlachtplatten maskenfrei auf dem Oktoberfest ablichten ließen (und die Bilder instinktloserweise auch noch in den sozialen Netzwerken veröffentlichen). Spätestens da musste dann auch dem letzten die Feierlaune vergangen sein.

Kein Platz für Gelassenheit, Hoffnung, Wärme mehr

In Zeiten, da dem Weihnachtsfest – diesmal nicht nur aus interkulturelle islamophiler Rücksichtnahme, sondern aus Energiegründen – der Garaus gemacht werden soll und nun auch die öffentliche UND private (!) Weihnachtsbeleuchtung – wie zuvor schon die Silvesterfeuerwerke – ausfallen soll, wie es der hauptamtliche Verbots-und Abmahnverein Deutsche Umwelthilfe vehement fordert, um den Deutschen ihre klimaschädlichen „Beleuchtungsorgien“ auszutreiben: Da ist für Gelöst- und Gelassenheit, für Hoffnung, für innere Wärme und unbeschwerte Lebensfreude kein Platz mehr. In einem Klima allgegenwärtiger Heuchelei und Bevormundung, in dem jede gewachsene Tradition, an der verunsicherte Menschen sich festhalten könnten, in Namen ideologischer Wahnsinnsziele ausgemerzt wird, kommt schon gar keine Feierstimmung mehr auf. Das Althergebrachte, Bewährte, das so dringend gebrauchte Brauchtum verarmt immer mehr, wird als „ewiggestrig” oder gar toxisch, unangemessen oder historisch belastet gebrandmarkt und verhöhnt.

Parallel verschwindet alles, was einmal als deutsches Aushängeschild galt – Leistung, Disziplin, technische Innovationskraft, Mittelstand, Wirtschaftskraft. verschwindet. Ein Übriges tut die völlig unberechenbare Corona-Politik der Bundesregierung, die dafür gesorgt hat, dass Deutschland das einzige Land ist, in dem noch Corona-Panik geschürt wird. Der Flickenteppich von für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbaren Beschränkungen, die eine Maskenpflicht in Zügen, nicht aber in Flugzeugen oder Festzelten vorsehen, schrecken viele Besucher aus dem In-und Ausland von vornherein ab – zumal jedes Bundesland ab dem 1. Oktober auch noch nach Belieben eigene Regeln aufstellen kann. Nach alledem zeichnet sich einmal mehr das trostlose Bild eines Landes ab, das allenfalls noch Siedlungsgebiet für illegale Zuwanderer, nicht länger aber Heimat für die eigenen Bürger sein darf – und das lässt es sie täglich spüren. Auch auf der Wiesn.