  Oliver Pocher hat die Doppelbödigkeit satt   – und redet Klartext auf YouTube

Man mag von Oliver Pocher, seiner Comedian-Begabung und seinem Niveau halten, was man will – doch immerhin hat er hat keine Scheu, das auszusprechen, was Millionen denken, aber nicht mehr zu sagen wagen. In einem Gespräch mit dem Youtube-Kanal „ungeskriptet“ (Gastgeber; Ben Berndt, 500.000 Abonnenten) zog er frank und frei vom Leder und hielt der Medienzunft den Spiegel vor. Tenor: In Deutschland ist Humor kein Ausdruck von Freiheit mehr, sondern ein Fall für den Verhörraum. Wer lacht, riskiert seine Existenz. Nicht wegen des Publikums (dieses hat durchaus noch gesunden Menschenverstand), sondern die Gefahr kommt von oben: Von den Mainstreammedien und Haltungsjournalisten des üblichen Empöriums, die sich zu moralischen Richtern aufgeschwungen haben. Diese steuern, wer existieren darf, wer weiter seine Bühne, seine Aufträge und seine Position im Club der Geduldeten behält – und wer in Ungnade gefallen und ab sofort persona non grata ist, wer also geopfert wird.

ARD, ZDF, “Spiegel”, “Süddeutsche Zeitung”, “Zeit” und andere bilden das Milieu, in dem die moralischen Scherbengerichte gedeihen. Sie entscheiden, wer „mutig“ ist und wer als „Nazi“ ist. So darf ein Comedian mit Migrationshintergrund Deutsche nach Belieben rassistisch verhetzen und sie beispielsweise „Kartoffeln“ nennen – großer Jubel! Ein Deutscher jedoch, der über Döner-Türken oder von Japan als “Land der Sushis” spricht, wird weggecancelt. Das ist keine Sensibilität, das ist Heuchelei mit Presseausweis. Shitstorms entstehen nicht spontan. Sie werden von Redaktionen gezielt hochgezogen, aufgeblasen und als Waffe eingesetzt. Nicht gegen Hass. Gegen Abweichung.

Echter Journalismus überlebt nur außerhalb des Systems

Pocher lässt sich nicht beirren. Er kennt das System – und zerlegt es von innen. Seit 25 Jahren macht er Fernsehen und war überall dabei: “Viva”, “TV total”, “Wetten, dass..?” Er kennt das Damals und das Heute, er hat die schleichende negative Entwicklung und den Verlust der Freiheit und Gelassenheit hin zum neuen Gesinnungspuritanismus miterlebt. Früher lebte Comedy von Risiko, heute von Angst. Jeder Satz kann zur Hinrichtung führen. Pocher bringt es auf den Punkt: „Es sind Worte. Keine Taten.“ Doch in Deutschland sind Worte inzwischen schlimmer als Taten. Die Medien behaupten, sie würden die Demokratie schützen – in Wahrheit ersticken sie jede echte Debatte. Wer nicht pariert, wird aussortiert. Ohne Urteil. Ohne Verteidigung.

Es ist bezeichnend, dass die Bühne für diese klaren Worte Pochers ein YouTube-Format ist. Keine Zwangsgebühren. Keine Ideologie. Er lässt seinen Gast reden. Er fragt, ohne zu belehren. Er beweist: Zuhören ist stärker als Zensur. Während Staatsfunk-Moderatoren ihre Gäste wie Angeklagte behandeln, führt Berndt ein Gespräch auf Augenhöhe. Deshalb folgen ihm, wie vielen anderen Youtubern auch, Hunderttausende; freiwillig – nicht gezwungen. Echter Journalismus überlebt nur außerhalb des Systems.

Genug von Umerziehung

Das Volk hat genug von Umerziehung. Die Menschen wollen keine Regenbogen-Pädagogik mehr im Supermarkt. Sie wollen kein betreutes Denken, keine Gefühlsanleitungen für Buntheit und Toleranz. Keine Sprachpolizei. Keine Gender-Toiletten. Sie wollen Normalität und gesunden Menschenverstand zurück. Sie wollen wieder lachen dürfen, ohne Angst vor Rufmord. Sie wollen, dass sich der Staats aus ihrem Privatleben raushält und endlich wieder seine Kernaufgaben wahrnimmt.

Die Medien nennen das, was Pocher hier betreibt, „Rechtspopulismus“. Ich nenne es Realität. Nicht die Bürger sind radikal – die Medien sind es. Sie bekämpfen nicht Hass, sondern jede Form von Wahrheit, die ihnen gefährlich wird. Pocher spricht. Berndt lässt ihn gewähren. Die Medien zucken – doch ihre Macht bröckelt. Der Staatsfunk glaubt immer noch, er könne das Land erziehen. Der “Spiegel” glaubt immer noch, man könne mit Nazi-Stempeln jede Diskussion beerdigen. Doch die Einschüchterungstaktik, die inflationäre Hetze, das Etikettieren und verbale Niederknüppeln Andersdenkender verliert stetig an Wirkung. Die Menschen weichen ins freie Netz aus. Sie hören lieber einem Comedian zu als den linken „Haltungsjournalisten“. Doch das wirklich Bemerkenswerte (um nicht zu sagen Undenkbare): Oliver Pocher arbeitet immer noch beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen! Noch hat man ihn nicht entfernt. Dass er trotzdem so klar spricht, ist eine Sensation. Oder ein Test. Vielleicht will er nur wissen, wie weit er gehen darf – oder er will seinen eigenen Rauswurf provozieren.