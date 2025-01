„Omas gegen Rechts“: Mit der richtigen Haltung in die kuschelige Meinungsdiktatur

“Wir müssen jetzt ein Zeichen setzen” oder “Wir müssen jetzt Haltung zeigen”: Beide Sätze sind seit einigen Jahren dazu angetan, akutes Augenrollen und auch ein gewisses Maß an Aggression auszulösen; da ringt man nicht um Haltung, sondern um Fassung. Meist werden diese Floskeln mit solcher Inbrunst vorgetragen, als habe der “Haltungzeigende” sie gerade erst selbst erdacht und schwebe auf einer Wolke des Glücks angesichts dieser monumentalen Erkenntnis. Fein gemacht! Dafür gibt es vielleicht ein Leckerli von Frank-Walter Steinmeier. Das denken in diesem Moment auch einige hundert weitere “Zeichensetzende”, die sich zum “Haltungzeigen” zusammengefunden haben und stolz darauf sind, ein Teil der “Zivilgesellschaft” zu sein.

Mit dem Messermord von Aschaffenburg gab es gerade einmal wieder einen Anlass dazu (einen von vielen Anlässen in den letzten Jahren) – doch das gibt den Anwesenden nicht zu denken. Unglücklich sehen sie dabei nicht aus; selbst die grüne Prominenz postet lächelnde Selfies von der jüngsten Demo in Berlin. Ist es nicht schön, sich hier zum Gutsein zu treffen? Es sind mal wieder Menschen durch einen Migranten getötet und verletzt worden – aber davon lässt man sich doch die gute Laune nicht verderben! Migration ist in den Augen dieser Demoteilnehmer eine Wundertüte, die neben dem begehrten Inhalt eben auch hin und wieder etwas weniger Schönes enthält, deshalb hört man nicht auf, weitere Tüten zu erwerben. Es ist wie eine Sucht. Nach dem Motto: Wer Döner und Falafel essen will, der muss halt auch den einen oder anderen Mörder akzeptieren. Ein “Dazwischen” gibt es nicht und daher auch keinen Kompromiss in der Migrationsfrage; so ist das eben mit der Vielfalt. Auf Nachfrage hin wird kurz ein betroffener Blick aufgesetzt und man schildert seine Angst vor der “Wiederkehr des Faschismus”. Als Max Tichy von “Tichys Einblick” Teilnehmer nach ihren Motiven befragen wollte, folgten ihm zwei maskierte Ordnerinnen, um jegliches Gespräch zu unterbinden, da man nicht “mit Rechten zusammenarbeiten” wolle.

Ja keine Konfrontation mit der Realität!

Tatsächlich dürfte der Unwille, mit kritischen Journalisten zu reden, wohl eher auf der Inhaltsleere der gegebenen Antworten basieren; denn man weiß selbst nicht so recht, wogegen man eigentlich demonstriert, und kennt die Gründe nur vom Hörensagen. Zu Grenzkontrollen fällt einem Gewerkschafter da als erstes die deutsch-deutsche Grenze ein, die man zum Glück los sei. Die sollte Menschen eigentlich ein- und nicht aussperren… aber wen kümmern schon solche Details? Als besonders naiv und nervig fallen dabei immer wieder die selbsternannten “Omas gegen Rechts” mit ihren einfach gestrickten Aktionen auf: “Rechte grenzen Behinderte aus“ und “Rechte sind gegen Gleichberechtigung”, teilen sie etwa den Fahrgästen einer Tram in einer fremdschamwürdigen Aktion ungefragt mit, nachdem sie sich ordentlich choreografiert über mehrere Waggons verteilt haben. Besonders voll war die Bahn dabei nicht und sie fuhr auch offenbar nicht durch ein Problemviertel, sonst wären die obligat rein “biodeutschen” “Omas” eventuell mit der Realität derselben konfrontiert worden, die sie aus ihren gutbürgerlichen Wohnvierteln nicht kennen.

“Multikulti” ist dort höchstens der syrische Arzt, der es in den Mittelstand geschafft hat und nun repräsentativ für alle Migranten steht. Ausblendung der Realität gehört zum guten Ton. Eine andere “Oma” erklärt, die in Deutschland so häufig stattfindenden Gruppenvergewaltigungen seien nur ein Gerücht, da sie keine Opfer dieser Verbrechen kenne. Nach dieser Logik gibt es auch die Antarktis nicht, aus meinem Bekanntenkreis war jedenfalls noch keiner da. Ein Blick in die Statistik könnte helfen – aber dazu liefert irgendeine NGO-Broschüre mit Sicherheit eine passende “Einordnung”.

Ein bisschen totalitär geht immer

Eine andere befragte Dame will es besser machen als ihre Eltern, die im Nationalsozialismus nichts unternommen hätten. Im Nationalsozialismus gab es fürs Dagegensein zwar keine Fleißkärtchen des Bundespräsidenten, sondern KZ-Haft oder die Todesstrafe – dennoch fühlt sich unsere Dame, als träte sie Hitler persönlich entgegen, wenn sie in der breiten Masse gegen die AfD protestiert. Wie viele andere ist sie gut zivilgesellschaftlich dressiert, wahrscheinlich ist sie in der Lage, Hitlergrüße in Teekannen zu erkennen und weiß, dass Kritik am “Globalismus” ein antisemitisch ist – weil Luisa Neubauer das gesagt und viel Unterstützung von der Presse dafür erhalten hat. Was man ihr nicht beigebracht hat, ist das Misstrauen gegen konforme Massen mit ebenso konformen Meinungen, welche die Grundlage des echten Faschismus gebildet haben. Denn die linksdominierte Gedenkkultur ermutigt nicht zu selbstständigem Denken, sondern konditioniert auf Wortkombinationen und Haltung. Gesellschaftliche Ächtung Andersdenkender, Zensur und Kontaktverbote (“Juden grüßt man nicht”) gehörten zwar auch zum Standardrepertoire der Nationalsozialisten; aber wehe dem, der das anspricht! Denn mit der richtigen Haltung darf man ruhig auch ein bisschen totalitär sein.

So wie die Leipziger “Hammerbande”, die Bürgern mit der falschen Kleidung selbige auch schon einmal einprügelte. Als vor ein paar Tagen Mitglieder derselben festgenommen wurden, brannten in Connewitz die Barrikaden, aber es blieb “weitgehend friedlich”, erklärte die Presse. Zu dieser Presse gehört auch Nikolaus Blome, der zu Alice Weidels Einordnung Hitlers als Kommunisten anmerkte, dies sei nicht statthaft, weil hinter Hitlers und Stalins Massenmorden unterschiedliche Haltungen gestanden hätten.

Egal, ob man Hitler nun für rechts, links oder einen “Copy&Paste-Ideologen” hält: Man wird für jede Position Argumente finden können – so ist das schon ein starkes Stück. Es geht dabei längst nicht mehr darum, die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Verbrechen herauszustreichen, wie gern behauptet wird, sondern um die Legitimation von Gewalt, wenn sie mit den vermeintlich richtigen Motiven einhergeht. Umgekehrt existiert in dieser Gedankenwelt auch das Dogma, es gäbe “falsche Haltungen”, um sich gegen Gewalt zu wehren, wenn sie etwa von Personen ausgeht, die von den Leitideologen als Opfer eingestuft werden. Da wird jetzt sogar der wankelmütige Friedrich Merz in den Augen der “Omas gegen Rechts” zum Nazi, obwohl man bei ihm meist nur einmal pusten muss, damit er einen Rückzieher macht. Sie kommen einfach aus ihrer Programmierung nicht heraus –auch wenn sie ganz tief in sich vielleicht sogar spüren, dass etwas daran nicht stimmig ist. Das allerdings macht sie höchstens noch aggressiver, um den letzten Rest Bauchverstand um jeden Preis zum Verstummen zu bringen.