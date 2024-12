Nouripour als Experte für Dingsbums bei Eintracht Frankfurt: Anschlussverwendung für grüne Zivilversager

Obwohl die unsägliche Präsidentschaft des Anti-AfD-Hetzers Peter Fischer beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt in diesem Jahr nach 24 Jahren endete, schwebt sein linker Ungeist offenbar noch immer über dem Verein: Der Frankfurter Traditionsclub verkündete bei der Hauptversammlung der Fußball AG am Montag, dass der letzten Monat zurückgetretene Grünen-Co-Vorsitzende Omid Nouripour den Aufsichtsrat von nun an als “Experte für gesellschaftliche und politische Zusammenarbeit in allen Nachhaltigkeitsfragen“ beraten wird. In dieser Rolle werde er nicht nur als Gast an den Sitzungen des Aufsichtsrats teilnehmen, sondern darüber hinaus auch Vorsitzender des vom Vorstand eingesetzten Nachhaltigkeitsbeirats der Eintracht Frankfurt Fußball AG bleiben, eine Funktion, die er bereits seit zwei Jahren ausübt.

Die Personalien mag nicht nur als mustergültiges Beispiel für die Kungeleien gelten, durch die abgehalfterte Politiker in diesem Land immer wieder weich fallen und von einem Versorgungsposten in den nächsten fallen; auch das ideologietriefende Aufgabenprofil selbst spricht Bände. Denn Nouripours Pseudojob bei der Eintracht ist eine typische Anschlussverwendung für grüne Zivilversager: Berufe, die es früher nicht gab und die keiner brauchte, für Figuren, die ebenfalls keiner braucht. Damit wird es inkompetenten, in der Politik gescheiterten Pfündnern ermöglicht, weiterhin ein mehr als auskömmliches Gehalt beziehen zu können, ohne dass dies plausibel zu rechtfertigen wäre.

Irgendwelches Klimagedöns zusammenschwadronieren

„Experte für Nachhaltigkeitsfragen“ ist ein reiner Gummibegriff, der recht nahe an der scherzhaften Berufsbezeichnung “Staatssekretärin für Dingsbums” angesiedelt ist, mit welcher einst der Alibiposten des einstigen SPD-Quotenwunders Sawsan Chebli persifliert wurde. Während Chebli jedoch mit ihrer Anti-Israel-Hetze, ihrem pathologischen Herumopfern, krampfhafter Strafanzeigenwut und einem fremdschamwürdig präpotenten Buchversuch am Ende sogar für ihre eigenen Parteifreunde so unerträglich wurde, dass ihr auch ihr dauerzelebrierter palästinensischer Migrationshintergrund nichts mehr half, und endlich in der verdienten Versenkung verschwand, könnte sich Nouripour durchaus noch länger in der Öffentlichkeit halten. Denn immerhin verfügt er über kommunikative Fähigkeiten und ist verglichen mit anderen Grünen ein ausgesprochener Sympathieträger.

Freilich kann dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass Nouripours neuer Job so überflüssig ist wie ein Kropf. Bei Gremiumssitzungen wird er vermutlich irgendwelches Klimagedöns zusammenschwadronieren und überflüssige Maßnahmen vorschlagen, die nirgendwo hinführen. Dafür kann er sich als vermeintlicher Experte aufspielen – obwohl er weder über eine Ausbildung, noch über ein Studium, noch über relevante Berufserfahrung außerhalb der grünen Politblase verfügt. Aus Sicht jedes zahlenden Eintracht-Mitglieds ist dieser ganz und gar überflüssige Versorgungsposten nichts als ein Ärgernis, weil pure Geldverschwendung ohne jede valide Gegenleistung.