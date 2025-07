„One Big Beautiful Bill“: Trumps Steuergesetz soll heute durchgedrückt werden

Die idiotische Unart, für Gesetze blumige Phantasienamen zu erfinden, beschränkt sich nicht auf Deutschland, wo offizielle Normenbezeichnungen wie “Gute-Kita-Gesetz” oder “Starke-Familien-Gesetz” mittlerweile zum Alltag gehören; auch in den USA – und ausgerechnet unter Trump – wird diese reißt diese Sitte ein. So wie beim als „One Big Beautiful Bill“ bekannten großen Steuergesetz, das gestern nach einer dramatischen Marathonsitzung und einem Patt von 50 zu 50 Stimmen im Senat durch das entscheidende Votum von Vizepräsident J.D. Vance gebilligt wurde.

Wegen Änderungen in der Vorlage steht heute jedoch noch eine erneute Abstimmung im Repräsentantenhaus an. Geht diese durch, könnte das Ziel der Republikaner, das Gesetz bis zum amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli Trumps zur Unterzeichnung vorzulegen, erreicht werden. Das Gesetzespaket umfasst zentrale Wahlversprechen Trumps, darunter die dauerhafte Verlängerung von Steuererleichterungen aus seiner ersten Amtszeit im Umfang von rund 3,8 Billionen Euro sowie zusätzliche Mittel für Grenzschutz und Verteidigung.

“Größte Umverteilung”?

Das Gesetz steht für eine solide Finanzierung der wichtigsten Projekte Trumps, auch wenn innerhalb der Republikanischen Partei einzelne Stimmen dagegen votierten; die Senatoren Thom Tillis, Susan Collins und Rand Paul äußerten Bedenken wegen der Auswirkungen auf die Staatsfinanzen. Linke Haushaltsexperten befürchten, dass der US-Schuldenberg durch das Gesetz innerhalb von zehn Jahren um zusätzliche 3,3 Billionen Dollar wachsen könnte.

Die Demokraten lehnen das Gesetz natürlich geschlossen ab – weil es angeblich Reiche auf Kosten ärmerer Bevölkerungsgruppen bevorzuge und Sozialleistungen drastisch kürze. Sie sprechen von der „größten Umverteilung von unten nach oben in der Geschichte“. Auch Tech-Milliardär Elon Musk, einst ein enger Berater Trumps, attackierte das Gesetz scharf. In sozialen Medien forderte er stärkere Ausgabenkürzungen und drohte, republikanische Unterstützer bei den Midterm-Wahlen 2026 politisch anzugreifen. Trump wiederum wirft Musk vor, dessen erklärte sich wegen der vorgesehenen Streichungen von Subventionen für die Elektroautoindustrie…