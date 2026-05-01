Operation Goldener Schluckauf: Warum Ihre Gesundheit bald nur noch im Ausland gratis ist

Endlich ist es raus: BRDigung! Die schwarz-grüne Bundesregierung hat das Rad der sozialen Gerechtigkeit neu erfunden. Wer dachte, Solidarität sei eine Einbahnstraße, hat den neuesten Geniestreich der Gesundheitspolitik nicht verstanden. Ab 2028 gilt im deutschen Schlafzimmer das Motto: „Zieh ’ne Nummer, Schatzi, ich muss noch für 2,5 Prozent Aufschlag arbeiten!“ Während die Pharmaindustrie auch diesmal die Korken knallen lässt – Gerüchten zufolge wird der Champagner dort mittlerweile über den Tropf intravenös verabreicht –, stellt Berlin die Weichen für die Zukunft.

Die kostenfreie Mitversicherung der Ehefrau wird gestrichen. Warum? Weil es 2028 einfach nicht mehr zeitgemäß ist, dass der deutsche Gatte seine Gattin gratis im Solidarsystem „mitschleift“. Was ist schon die Ehe und die Familie in Zeiten einer diversen und bunten Gesellschaft. Wir brauchen jetzt Platz im Topf für die wirklich wichtigen Dinge. Schließlich wollen wir unseren Ruf als Paradies und Sozialamt der Welt nicht in Gefahr bringen.

„Anatolien-Vorteil“ und Flatrate für die Welt

Aber keine Sorge, liebe Beitragszahler! Wenn Ihnen die deutschen Zusatzbeiträge die Zornesröte ins Gesicht treiben, gibt es eine einfache Lösung: Es gibt da Verträge aus den 1960iger Jahren, die nicht betroffen sind. Sozusagen ein diplomatischer Coup in Retro-Form. Dank des deutsch-türkischen Sozialversicherungsabkommens vom 30. April 1964 etwa – einem Jahrgang, der offensichtlich besser gealtert ist als jeder Riesling –, gilt nämlich weiterhin: In der Türkei ist die Welt noch in Ordnung. Während die deutsche Ehefrau demnächst beim Hausarzt bangen muss, noch günstig behandelt zu werden, genießt die Verwandtschaft in Ankara oder Izmir das Rundum-sorglos-Paket auf Kosten der deutschen Kasse.

„Es ist wie eine Flatrate für die Großfamilie – nur dass der Router in Deutschland steht und wir die Grundgebühr zahlen, während andere surfen“, kommentiert ein Insider aus dem Gesundheitsministerium (der anonym bleiben möchte, weil er seinen Dienstwagen liebt). Und wer die Türkei nicht mag? Kein Problem! Die Abkommen mit Bosnien-Herzegowina, Serbien und Montenegro sind quasi die All-Inclusive-Bändchen der internationalen Sozialpolitik.

Die Prioritäten-Checkliste

Ein Hoch auf die Verträge von 1968 – damals wusste man noch, wie man Geschenke verteilt, die auch 60 Jahre später noch die Enkel belasten! Und damit Sie wissen, wohin Ihr Geld ab 2028 fließt, hier die aktuelle Rangliste der politischen Nächstenliebe:

Politikerdiäten: Der Staat als Beute mit Pfründe-Garantie (unzerstörbar)

Pharmakonzerne: Goldene Nasen & Silberne-Zäpfchen (gebadet in Champagner)

Ausländische Angehörige: Gratis-Vollkasko via 1960er-Verträge (für deutsche Bürger gilt ein Rezept mit 15 Euro Zuzahlung)

Auf Pump in den Sonnenuntergang

Während unsere Schulen im Siebziger-Jahre-Charme verrotten und Schlaglöcher in deutschen Straßen bald zu ökologischen Biotopen für bedrohte Krötenarten deklariert werden, arbeitet die Regierung an der nächsten großen Reform: Die Luft-Atem-Pauschale. Denn eines ist sicher: Die Rechnung wird kommen. Nicht für die Entscheider im klimatisierten Reichstag (deren Pensionen sind sicherer sind als das Amen in der Kirche!), sondern für Sie.

Aber hey, grämen Sie sich nicht! Wenn Sie das nächste Mal im Wartezimmer drei Stunden sitzen, denken Sie einfach daran: Irgendwo in der Welt wird gerade jemand auf Ihre Kosten behandelt, den Sie noch nie gesehen haben. Ist das nicht ein schönes Gefühl von globaler Solidarität und Verbundenheit? Mein Tipp: Suchen Sie sich noch schnell einen entfernten Onkel in Montenegro. Sicher ist sicher…