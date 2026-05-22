Operation Nordstream-Krimi: Der ultimative Schwur im Bundestag

Gestern, am Donnerstag, der 21. Mai 2026: Während sich die Republik noch fragt, ob das Wetter am Pfingstwochenende Grillen erlaubt, herrscht im Plenarsaal des Deutschen Bundestages akute Schnappatmung-Gefahr. Die AfD-Fraktion bittet zum großen parlamentarischen Gesellschaftsspiel „Wer hat an der Röhre gesägt?“. Mit einem Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zum Nord-Stream-Anschlag zwingt sie die Abgeordneten zum moralischen Offenbarungseid. Oder zumindest dazu, kurz mal das Smartphone wegzulegen.

Der außenpolitische Sprecher der AfD, Markus Frohnmaier gießt die detektivische Vorarbeit seiner Fraktion in dramatische Worte. Man habe bereits das gesamte Arsenal der parlamentarischen Folterwerkzeuge – von der Kleinen Anfrage bis zur ganz Großen Anfrage – durchgespielt. Die Antwort der der Bundesregierung? Ein Schweigen, so tief und unergründlich wie die Ostsee selbst.

James Bond auf Ukrainisch? Ist Warschau das Problem?

Dabei liegt der Fall – nicht nur für Frohnmaier – glasklar auf dem Tisch. Die Ermittlungen lesen sich wie das Drehbuch für einen mäßig budgetierten Spionagethriller. Sieben Tatverdächtige gibt es, alle mit ukrainischem Pass, alle bestens verdrahtet mit Militär und Geheimdienst. Fünf davon sind auf freiem Fuß – und zwar in ebenjener Ukraine, die von Deutschland mit der sympathischen Kleinigkeit von bisher 94 Milliarden Euro unterstützt wurde. Die große Frage diesbezüglich: Hat Berlin eigentlich mal in Kiew angerufen und nett nach einer Auslieferung gefragt? Frohnmaiers schriftliche Anfrage dazu wurde von der Bundesregierung mit völligem politischen Unverständnis beantwortet.

Besonders Polens Premier Donald Tusk kriegt im AfD-Drehbuch sein Fett weg. Der Vorwurf: Die polnischen Behörden hätten bei der Flucht des Hauptverdächtigen Wolodymyr Z. (nein, nicht der Wolodymyr, ein anderer!) weggesehen, wenn nicht gar das Flucht-Taxi gerufen. Das Europäische Haftbefehlssystem funktioniert anscheinend so verlässlich wie die Klimaanlagen der Deutschen Bahn im Hochsommer.

Die Rechnung: Wer zahlt die Zeche?

Frohnmaier wechselt fix vom Detektiv- in den Buchhaltermodus: Der reine Sachschaden an den Röhren beläuft sich auf 1,2 bis 1,35 Milliarden Euro. Peanuts! Richtig weh tue der volkswirtschaftliche Kollateralschaden. Seit das günstige russische Gas weg ist, müssen wir teures Fracking-Gas aus den USA importieren. Er kündigt an: „Wir werden diese nationale Selbsterniedrigung, die die CDU hier in Deutschland zu verantworten hat, beenden.“ Statt Schadenersatz von Kiew zu fordern, schließe der Bundeskanzler die Wiederinbetriebnahme der intakten Pipelines aus, was der AfD-Abgeordnete als „freiwillige Selbstkasteiung“ wertet.

Die Regierung opfere zudem die deutsche Energiesouveränität auf dem „Altar bedingungsloser Ukraine-Treue“. Sollte sich die Spur bis in den obersten Kiewer Führungskreis hinein erhärten – wofür die “Neue Zürcher Zeitung” bereits die passenden Indizien geliefert hat –, fordert die AfD konsequenterweise den totalen Kassensturz: Waffenlieferungen müssen auf den Prüfstand, Finanzhilfen eingefroren werden und vielleicht sollte man den Ukrainern einfach die nächste Gasrechnung weiterleiten. Soweit Frohnmaier für die AfD.

Außer Spesen nichts gewesen

Natürlich war die Reaktion schon absehbar: Der AfD-Antrag wird nach einstündiger Debatte zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung überwiesen – wo er dann geräuschlos beerdigt werden wird. Anträge der „Schwefelpartei“ sind ungefähr so erfolgversprechend wie der Versuch, Veganer zum gemeinsamen Spanferkelessen einzuladen. Die Reaktionen der anderen Fraktionen lesen sich wie das jüngste Gericht. Die Union agiert nach dem Prinzip „Gehen Sie bitte weiter, es gibt hier nichts zu sehen“.

Dr. Hendrik Hoppenstedt gibt für die CDU den tiefenentspannten Chefinspektor: Ein Verdächtiger sitzt doch schon hinter Gittern – was wollt ihr denn eigentlich noch aufklären? Missstand – welcher Missstand? Für Hoppenstedt ist die Sache ohnehin glasklar: Der Antrag ist keine parlamentarische Arbeit, sondern ein PR-Versuch, die Ukraine im fiesesten Scheinwerferlicht dastehen zu lassen, während für „euren Kumpel Wladimir“ im Hintergrund die Schmeichel-Beleuchtung angeknipst werde.

Bürokratisches Pflaster

Bei den Grünen wird es direkt filmreif. Robin Wagener wittert einen astreinen „Schauprozess“ und den rituellen Kniefall vor dem Kreml. Wagener bedient das große geopolitische „Ich habe es euch ja gesagt!“Und wenn man schon mal am Mikrofon steht, teilt man natürlich gleich historisch aus: Nord Stream II sei die absolute Mutter aller Fehlentscheidungen der alten Großen Koalition gewesen. Die Röhre war nämlich nie für Gas da, sondern von Tag eins an eine astreine, stählerne Geowaffe, die im Alleingang die Ukraine, Europa und überhaupt die ganze Galaxis bedroht hat.

Die SPD übt sich in der Kunst des bürokratischen Pflasters: Daniel Baldy reagiert mit der ultimativen sozialdemokratischen Superkraft – dem Verweis auf ordnungsgemäß bereits eingeleitete Maßnahmen. Die Pipeline mag zwar weg sein, aber keine Sorge, Deutschland! Der Schutz der kritischen Infrastruktur wird quasi schon auf dem Formularweg optimiert. Uns kann eigentlich gar nichts mehr passieren, solange nur der Ordner richtig beschriftet ist. Und die Linke? Gerieren sich als Zeitreise-“ExpertInnen”. Ina Latendorf packt das ökonomische Geschichtsbuch aus und erinnert daran, wer bei der Nord Stream AG eigentlich das Sagen hatte – Überraschung: der russische Staatskonzern Gazprom. Ihr Fazit in Richtung AfD: Glückwunsch, es schlägt mal wieder die große Stunde der „Rückwärtsdreher“. Warum die Gegenwart lösen, wenn man sich auch wunderbar im Kreis rückwärts in die Vergangenheit schrauben kann?

Das große Sandkasten-Dilemma

Einigkeit herrscht im Hohen Hause vor allem bei der Kernfrage der modernen Demokratie: Sollte die AfD jemals behaupten, draußen schiene die Sonne, wird im Plenarsaal der Altparteien umgehend die geschlossene Fraktionsordnung für kollektiven Dauerregen beschlossen. Man stimmt aus Prinzip nicht mal dem Kalenderblatt zu, wenn es von der falschen Seite umgeblättert wird. Sicherheit geht schließlich vor Fakten! Aus dem Off meldet sich derweil das ewige Echo von Ex-Bundeskanzler Scholz: Dessen treuer Sprecher ließ eilig ausrichten, dass sein Herr und Meister beim Stichwort 26. September 2022 lediglich eine angenehme, rauschhafte Leere im Gedächtnis verspüre. Wer nicht weiß, was eine Pipeline ist, kann sie schließlich auch nicht vermissen. Jede Schuld wird daher rein vorsorglich und mit dem bewährten hanseatischen Vergessenszertifikat zurückgewiesen.

Am Ende bleibt das gewohnte Bild auf dem Spielplatz der Macht: Die etablierten Fraktionen hocken bockig in ihrer Ecke, bewachen eifersüchtig Förmchen und Eimer und weigern sich strikt, das unbeliebte Schmuddelkind der größten Oppositionspartei auch nur in die Nähe des Sandkastens zu lassen. Stattdessen schaufeln die Chef-Dekonstrukteure der Republik lieber im Kollektiv und mit vollem Elan an ihrer eigenen, riesigen Grube – und lassen sie mit einem Grinsen absaufen. Man darf gespannt sein, wer am Ende die eleganteste Arschbombe hinlegt.