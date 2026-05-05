Operation Pünktlichkeit: Warum 2039 das neue 1939 ist

Es gibt Momente in der Geschichte, da passt einfach alles zusammen: Wenn die Bundesregierung verkündet, dass Deutschland bis 2039 die schlagkräftigste konventionelle Armee Europas stellen will, dann ist das kein banaler Beschaffungsplan für Panzerkettenglieder und Funktionsunterwäsche. Nein, es ist ein numerologisches Meisterwerk der deutschen Melancholie, ausgerechnet 2039. Man muss den Planern im Verteidigungsministerium eines lassen: Sie haben Sinn für Dramatik. Wer braucht schon Netflix, wenn man die „Revanche-Staffel“ pünktlich zum 100. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkrieges, genau am 1. September 1939 launchen kann? Während Historiker noch über die „Zwangsläufigkeit der Geschichte“ schwadronieren, setzt das Bundesministerium für Verteidigung auf das Prinzip „Save the Date“.

Was wäre aber, wenn ausgerechnet die Alternative für Deutschland schon 10 Jahre früher wieder Frieden mit den Russen schlösse? Ein Desaster für die gerade neu ausgerichtete Politik, endlich „kriegstüchtig“ zu werden! Man stelle sich die Feierlichkeiten vor: 2039 rollt der erste einsatzbereite und TÜV-geprüfte Leopard 18 – die Nummerierung war Fügung – über die Grenze; natürlich nur zu Übungszwecken und mit einer gültigen Umweltplakette für Russland. Es wäre der größte Triumph seit der Schlacht bei Pavia 1525.

Die „Brigade 45“: Ein Schelm, wer Böses dabei denkt

Und falls noch jemand an einen Zufall glaubte, liefert die Panzerbrigade 45 in Litauen den letzten Beweis. 45? Richtig gelesen. Während der Rest der Welt bei „45“ an ein Ende denkt, versteht der deutsche Militärstratege dies als Cliffhanger. “Wir wollten einfach da weitermachen, wo wir damals… äh… kurzzeitig unterbrochen wurden”, flüstert ein hochrangiger General, während er eine Karte von Stalingrad mit einem Textmarker in der Farbe “Hoffnung” bearbeitet. Dass die Brigade ausgerechnet im Baltikum steht – also quasi in Sichtweite der alten Bekannten aus dem Osten –, ist natürlich nur eine Frage der Immobilienpreise. In der Lüneburger Heide war einfach kein Platz mehr für so viel Symbolik. Außerdem sind kurze Wege zum Ziel, nicht zu unterschätzen. Da kann kaum ein Panzer liegenbleiben, weil der Treibstoff ausbleibt.

In Moskau schrillen derweil die Alarmglocken. Revanche für 1945? Kommt jetzt der große Rückkampf? Hier können wir die russische Führung beruhigen: Keine Sorge, Wladimir! Da ist zum einen die Bürokratie-Bremse. Bevor ein deutscher Panzer 2039 tatsächlich revanchemäßig losfährt, muss erst die EU-Lärmschutzverordnung für Kettenfahrzeuge in Naturschutzgebieten geklärt und der CO2-Preis für Panzer auf Otto-Normalverbraucher umgelegt werden. Die Digitalisierung schreitet auch in der Bundeswehr voran. Die Kriegserklärung erfolgt vermutlich per Fax. Bis das im Kreml ankommt, ist der Krieg wegen Erreichung des Renteneintrittsalters der Soldaten bereits beendet.

Nostalgie ist das neue Vorwärts

Aber alles hängt auch vom Material ab. 1945 gab es wenigstens noch Stahl. 2039 wird die „stärkste Armee“ vermutlich aus hochmodernen, biologisch abbaubaren Lastenrädern bestehen, die mit bösen Blicken bewaffnet sind. Deutschland plant also den großen Wurf zum Jubiläum. Die Propaganda tönt wieder: „Wollt Ihr den totalen Sieg?“ Ob es eine Revanche wird? Wohl kaum, eher eine deutsche Interpretation von „History Repeating“: Man nimmt sich Großes vor, fängt aufs Jahrhundert genau pünktlich an – und scheitert dann vermutlich an der Ersatzteillieferung für die Kaffeemaschine im Oberkommando.

Aber hey! Wenigstens die Nummern stimmen. Und in einer Welt, die immer chaotischer wird, ist ein bisschen preußische Nostalgie beim Blick auf den Kalender doch fast schon wieder… gemütlich. 2039 – wir kommen! Diesmal gibt’s die Quittung. Äh, wo ist der Quittungsblock?