Die SPD hat schon viele hervorragende Politiker hervorgebracht. Einer davon ist der bekannte und allseits beliebte Sauerländer Franz Müntefering. Mehrmals im Laufe seiner politischen Karriere untermauerte er seinen Anspruch, zu regieren, mit den Worten: “Wer nicht mehr regieren will, dem sage ich: Opposition ist scheiße!”. Die Qualitätsmedien in ihrer Tarnfunktion als Politikerklärer analysierten bereitwillig diesen Ausspruch für den Urnenpöbel und wiesen auf den Gestaltungswillen von Politik hin, ohne den ein Land nicht vorwärts gebracht werden kann. In Anbetracht des gegenwärtigen Zustandes dieses unseres ehemaligen Heimatlandes kann man diesen unbedingten Gestaltungswillen erkennen und begreift die tiefe Bedeutung dieser wahren Worte – “Opposition ist scheiße!” – besser denn je: Wie bestellt, so geliefert!

Seit der Kanzlerschaft des „Hol mir mal ne Flasche Bier„-Mannes und seines Mitstreiters Müntefering sind rund 20 Jahre vergangen. Die Jahre des Zonenwachtel-Regimes haben Deutschland auf Jahrzehnte hinaus ruiniert, und ein Überleben der weißen Mitteleuropäer steht auf der Kippe. Die einstmals stolze SPD hat sich grandios auf 13 Prozent Wählerzustimmung vorgearbeitet und hält unbeirrt an ihrem Kurs Richtung grün-wokes Shangri-La fest, unterfüttert und stabilisiert durch das bewährte Ehrenmord-, Steinewerfen- und Kopf-ab-Justizsystem der Wüstenbewohner und Jungmädchenfreunde im Siedlungsgebiet. In letzter Zeit allerdings kristallisiert sich die wahre Bedeutung des Müntefering-Zitats immer mehr heraus.

Es kann keine Partei neben der Sozialistischen Einheitspartei geben!

Der hellsichtige Ausspruch, wonach Opposition Scheiße sei, wurde einfach nur jahrelang falsch gedeutet: Es geht nicht darum, im Parlament auf den Oppositionsbänken Platz zu nehmen und die Pläne der jeweiligen Regierung zu kritisieren und folglich auch nicht um die Ablehnung dieses Konzepts aufgrund des unbedingten Willens zur Macht. Sondern es geht schlicht und ergreifend darum, alle Oppositionsparteien zu verbieten und abzuschaffen.

So wie es im Islam keinen Gott neben dem Gott der Gläubigen geben darf und darüber hinaus auch kein Prophet neben dem einzig wahren Propheten geduldet wird, so darf es in einer wahren Demokratie keine Partei neben der Sozialistischen Gutenmenschenfront geben! Alles, was dem finalen Großen Sprung nach vorne ins grün-multikulturelle Erlösungs-, Wohlfühl-, Einheits – und Armutsbad des dialektischen Materialismus im Weg steht, muss weg. Es kann nicht sein, dass dieser alleinseligmachende Pfad kritisiert wird oder dass Menschen sich diesem Heilsplan entgegenstellen!

Der Wähler stört nur

In der aktuellen Legislaturperiode hat die Mehrheit des Stimmviehs nun aber gegen das sozialistische Elysion gestimmt und wünscht sich einen anderen politischen Kurs. Da nicht sein kann, was nicht sein darf, gibt es nur eine Antwort darauf: Die bürgerlichen Parteien der rechten Mitte müssen weg! Die CDU erfüllt diese fromme Notwendigkeit aus freien Stücken und zerstört sich gerade ohne fremdes Zutun gründlich selbst. Die FDP wurde nicht gewählt und das BSW aus dem Parlament gefälscht. Bleibt also nur noch die AfD. Sie gilt es zu beseitigen.

Und wie immer, wenn es darum geht, eine gegen die indigenen Biodeutschen gerichtete und abgrundtief-widerliche Drecksarbeit zu machen, kommen dabei die ideologisierten linken Kampf-Gutmenschinnen zum Einsatz. Es gilt, die Fünfte Kolonne der 68er endlich auch im Bundesverfassungsgericht zu etablieren! Und weil der Wähler – respektive, in diesem Fall, der wahlberechtigte Parlamentarier – wie immer nur stört, wird jetzt eine Hinterzimmerlösung angestrebt. Der Fortbestand “unserer Demokratie” macht es alternativlos, Deutschland “alternativlos“ zu machen – weshalb nun linke Agitator_Innen_Außende im höchsten deutschen Gericht plaziert werden sollen, um den Sozialismus in seinem Lauf zu stärken und ihm zum klima- und islamgrünen Endsieg zu verhelfen. Und niemand sonst als die dem Modell 2.0 der Sozialistischen Einheitsinternationalen zugehörigen Parteien dürfen dies bestimmen!

Ideologie geht vor gesunden Menschenverstand

Aus dem nie versiegenden Antifa-Pool der Deutschhasser_Innen hat man daher zwei besonders fanatisierte Exemplare ausgesucht, die die Zerstörung von all dem, was die Bundesrepublik einst ausgemacht hat, höchstrichterlich begleiten sollen. Die Abschaffung des Mittelstandes und die Verarmung der arbeitenden deutschen Bevölkerung bei gleichzeitiger üppiger Alimentierung der fortpflanzungswilligen arbeitsunfähigen Teppich-Vielflieger sollte dadurch optimal gelingen. Das AfD-Verbotsverfahren kann dann erfolgreich abgeschlossen werden, die AfD-Parlamentarier von ihren weichen Parlamentssesseln geschubst und “Fotzen-Fritz” per Misstrauensvotum zurück auf seinen Vorstandstuhl bei Schwarzfels geschickt werden. Rot-Islamgrün übernehmen und führen “Gottes Werk” weiter.

Wie beim Bilderberger-Treffen dieses Jahr in Stockholm festgelegt wurde, wird dann die “Depopulations and Migrations”-Agenda der UN und ihrer Hintermänner mit dem Geld der dafür ausgepressten Restdeutschen fortgeführt. Der Halbmond wird über dem Rhein erstrahlen. Zum Glück wird uns der weitere Anblick der anmutigen und grazilen linken Elfen, die uns dieses segensreiche Zukunftsreich beschert haben, erspart haben – da diese Augenweiden dann mit schwarzen Vorhängen ideologisch makellos, verhängt sein werden.