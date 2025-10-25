Opposition kann weg: Unsere Superdemokraten fordern die Einschränkung des parlamentarischen Fragerechts für die AfD

Bevor die Opposition in Deutschland verboten wird, versucht ihr das Kartell der Demokratieretter die parlamentarischen Rechte und vom Grundgesetz vorgesehenen Instrumente der Regierungskontrolle mit allen Mitteln streitig zu machen – und wie immer schon werden dafür vermeintliche Notwendigkeiten, quasi als Staatsnotwehr, zur Begründung vorgeschoben. Man braucht nur die passenden Unterstellungen, und so hat die konzertierte Verleumdungskampagne der Altparteien gegen die AfD nun einen weiteren Tiefpunkt erreicht: Diesmal sind es nicht die üblichen Wahnvorstellungen und Lügengeschichten wie der drohende rechte Staatssturz oder finsteren Pläne zur Massendeportationen aller nicht arisch aussehenden Menschen in diesem Land, mit denen “Unsere Demokratie™” die nächsten Schikanen gegen die einzige Realopposition begründet, sondern eine angebliche Bedrohung der nationalen Sicherheit durch “Russenspionage”. Fast zeitgleich mit Verkündung der auf der CDU-Brandmauerverschärfungsklausur beschlossenen aggressiven Linie gegen die AfD und entsprechenden unbelegten Anschuldigungen aus den Reihen der Union erfolgten die aus der Luft gegriffenen Behauptungen des Thüringer SPD-Innenministers Georg Maier, die AfD würde ihr Recht auf parlamentarische Anfragen dazu missbrauchen, „gezielt unsere kritische Infrastruktur auszuforschen“. Es dränge sich, so Maier “geradezu der Eindruck auf, dass die AfD mit ihren Anfragen eine Auftragsliste des Kremls abarbeitet“.

In der Wahrnehmung einer vom politischen Untergang bedrohten Kleinpartei SPD, die effektive und pflichtgetreue Wahrnehmung von Oppositionsrechten als Provokation und Zersetzung empfindet, mag sich dies so darstellen. Für jeden echten Demokraten und aufmerksamen politischen Beobachter muss diese hanebüchene Diskreditierung originärer Parlamentsarbeit sämtliche Alarmglocken schrillen lassen. Hier geht es allein darum, der AfD auch noch das wichtigste Recht einer Oppositionspartei auf Kleine und Große Anfragen zu beschneiden – ein Instrument, mit dem sie schon mehrfach gravierende Missstände etwa in der Migrationspolitik oder der staatlichen NGO-Finanzierung aufdeckte und nicht nur auf Länder-, sondern auch auf Bundesebene die der Opposition zugedachte Rolle eines Stachels im Fleisch der Regierungsarbeit wahrnimmt.

Foulspiel, weil die Inhalte fehlen

Den Regierungsparteien CDU/CSU und SPD ist dies ein doppelter Dorn im Auge: Einmal jagt ihnen die AfD von Umfrage zu Umfrage mehr Wählerstimmen ab (wozu sie durch die Fortsetzung ihrer zerstörerischen Politik jedoch selbst nach Kräften beitragen), und dann sehen sie sich auch noch mit zunehmendem Gegenwind kritischer Anfragen und sachlich fundierter Offenlegung ihrer Wortbrüche konfrontiert. Und da man der AfD-Kritik inhaltlich nichts entgegenzusetzen hat, setzt man eben auf Foulspiel. Nachdem bereits Unions-Fraktionschef Jens Spahn AfD-Parteichefin Alice Weidel aufgefordert hatte, die erlogenen Spionage-Vorwürfe “aufzuklären”, geht nun die Service-Opposition der Grünen, die als Teil des faktischen Einparteienkartells im Bundestag als Scheinopposition fungiert, noch weiter: Irene Mihalic, die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, will rechtlich prüfen lassen, ob es möglich ist, die Beantwortung Kleiner Anfragen der AfD durch die Bundesregierung einzuschränken, wenn damit Sicherheitsrisiken zulasten Deutschlands und zugunsten Russlands verbunden seien.

„Parlamentarische Fragen zu beantworten, ist eine verfassungsrechtliche Verpflichtung“, was bei der Beantwortung „sorgfältig abgewogen“ werden müsse, heuchelte sie gegenüber dem „Redaktions-Netzwerk Deutschland“, doch es gebe ein „Dilemma bei der AfD, weil die Gefahr besteht, dass so erlangte Informationen direkt dort landen, wo sie nicht hingehören“. Umso wichtiger sei es, diese Frage “grundsätzlich zu klären” und „dazu alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die das Grundgesetz bietet“, so Mihalic. Worum es eigentlich geht, folgte sogleich auf dem Fuße: Mihalic forderte die Union auf, sich angesichts der neuen Vorwürfe den Möglichkeiten eines AfD-Verbotsverfahrens zu “öffnen”. Die Grüne versteigt sich gar zu der abstrusen Behauptung: „Die AfD schadet Deutschland, und alle Formen der russischen Einflussnahme auf sie sind denkbar.“ Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt müssten nun “Farbe bekennen“.

“Krasse Indizien”

Regierung und linke Service-Opposition ziehen hier also an einem Strang gegen die wachsende Realopposition AfD, die als einzige für einen Politikwechsel steht. Marc Henrichmann (CDU), der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums im Bundestag, drohte bereits, dass der AfD möglicherweise “in der Abwägung des freien Mandats und der Spionagevermutung” demnächst “sensible Informationen nicht mehr schriftlich zugestellt werden“. Henrichmann faselte zudem von „krassen Indizien“ für eine von Russland veranlasste Spionage durch die AfD. Auf diesem sprachlichen und normativen Niveau ist die deutsche Politik der sogenannten “Demokratieretter” also bereits angelangt: Wer braucht noch konkrete, rechtbeständige Beweise, wenn es doch “krasse Indizien” gibt?

Die neuerliche Stimmungsmache erinnert an die Geistererscheinung der “russischen Drohnenangriffe”, für die ebenfalls kein einziger realer Beweis vorgelegt wurde, die aber in enem bewusst hysterisierenden Stimmungsbild von jedermann geglaubt werden – weil’s so schön in die Vorurteile passt. In Thüringen haben die haltlosen Anschuldigungen gegen die AfD bereits ein gerichtliches Nachspiel: Der Thüringer AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke hat Strafantrag und Strafanzeige gegen Maiers wegen Verleumdung gestellt. Seine Vorwürfe seien unhaltbar, ehrenrührig und würden das parlamentarische Fragerecht angreifen. Sollten tatsächlich sicherheitsrelevante Sachverhalten berührt werden, hätte Maier als Minister ja die Möglichkeit gehabt, die Auskunft zu verweigern – was er aber bezeichnenderweise selbst nicht tat. Schon daran zeigt sich, dass die Kampagne gegen die AfD ist an Lächerlichkeit kaum noch zu überbieten und auch noch für den Dümmsten durchschaubar ist.