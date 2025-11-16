Orban spricht es offen aus: Sorge vor Russen-Angriff auf NATO ist absolut lächerlich

Viktor Orbáns Kritik am Ukraine-Krieg hat – von Beginn an und hochdifferenziert – stets auch eine ukrainische Mitschuld an dem Konflikt eingeschlossen. Und da sich Orban um gute Beziehungen zum östlichen Nachbarn bemüht, pflegt er auch unbeirrt bis heute ein möglichst unbefangenes Verhältnis zum Kreml. Diese Nähe könnte sich dereinst noch als lebenswichtiger diplomatischer Rettungskanal für die in die Hände von durchgeknallten Kriegstreibern gefallene EU erweisen. Orbán hat keine Hemmungen, offen Klartext zu reden – und agiert multilateral, im Sinne eines Interessenausgleichs; eine politische Maxime, die eigentlich als wichtigste Lektion der Schrecken des 20. Jahrhunderts überall weltweit als Notwendigkeit verinnerlicht sein müsste. Doch leider gilt für Mittel- und Westeuropa das genaue Gegenteil.
In einem Interview, das Springer-CEO Mathias Döpfner für seinen Podcast „MD MEETS“ nun mit Orbán führte, rückte dieser auf wohltuend offene Weise die Verhältnisse grade – und übte scharfe Kritik an der Panikmache und Angstpropaganda des Westens. In seinem Budapester Büro, umrahmt von Weltkarten aus USA, China und Europa (eine russische fehlt, wie “Bild” betont) unterstrich Orbán seine in der Tat einzigartige Brückenbauer-Rolle zwischen Donald Trump und Wladimir Putin. Als einziger EU-Staatschef mit derart engen Kontakten zu beiden Großmächten gilt der ungarische Ministerpräsident den einen als wichtiger Mittler, den antirussischen Hetzern jedoch als – was sonst – “Putins Sprachrohr”. Dagegen wehrt er sich vehement: „Mich interessiert nicht, ob Putin gewinnt oder verliert. Mich interessiert die Zukunft der europäischen Völker, darunter auch der Ungarn.“
“Falsch, völlig falsch”
Aus Orbáns Sicht ist die auf militärische Zuspitzung setzende Härtepolitik der EU gegen Putin der völlig falsche Weg. Die spieltheoretisch abwegige Linie, den Krieg fortzusetzen, um bessere Verhandlungsbedingungen zu erzielen, sei „falsch, völlig falsch“. Die Zeit arbeite für Russland: „Die Russen sind auf dem Vormarsch.“ Er warnt vor dem absurden Versuch, Russland militärisch zu “besiegen”: „Wenn eine Atommacht einen konventionellen Krieg verliert, dann liegt das nukleare Risiko sofort auf dem Tisch.“ Es sind Weisheiten, die jeder insgeheim als richtig erkennt, die man aber im verlogenen Westen und vor allem im heuchlerischen deutschen Politik- und Medienzirkus nicht mehr sagen darf, wenn man nicht sogleich das Etikett des Schwurblers oder Putinisten aufgepappt bekommen möchte.
Die Sorgen vor einem russischen Angriff auf NATO oder EU, oft noch garniert mit möglichst kurzfristigen “Zeitfenstern” eines solchen Harakiri-Projekts, nennt Orbán mit Fug und Recht „lächerlich“, und weist darauf hin: „Wir sind viel stärker als sie. Die EU hat über 400 Millionen Menschen, Russland nur 140 Millionen. Unsere militärischen Kapazitäten sind überlegen. Die Russen schaffen es seit mehr als drei Jahren nicht, die Ukraine zu besetzen – wie sollen sie dann Europa angreifen?“ Dies sind genau die Fragen, die sich jeder rational Normaldenkende hierzulande seit Jahren stellt, die aber im öffentlichen und politischen Raum nicht mehr gestellt oder auch nur verklausuliert verbalisiert werden dürfen. Dabei ist klar: Wenn es eine reale Kriegsgefahr für den Westen und Deutschland gibt, besteht diese nicht in einem herbeiphantasierten russischen “Überfall”, sondern in den apokalyptischen Auswirkungen eines Dritten Weltkriegs – und der wird die anhaltende Eskalationspolitik von EU und europäischen Staaten tatsächlich fahrlässig in Kauf genommen. Wenn, dann werden Feindseligkeiten von Russland erst durch diese Schwätzer provoziert – ganz so, als ginge es ihnen darum, in einer Art selbsterfüllender Prophezeiung das herbeizureden, wovor sie warnen.
Die EU hat sich moralisch und außenpolitisch vergaloppiert
Umso wohltuender das, was stattdessen Orbán – als quasi letzte Bastion der Realpolitik in Europa – einfordert: Endlich Verhandlungen unter konstruktiver Einbeziehung Putins und auch Trumps, den er als „Mann des Friedens“ lobt; Rückkehr zu Dialog und Diplomatie; Anerkenntnis von Realitäten wie auch der trivialen Weisheit, dass man Friede nun einmal stets mit Feinden und nicht mit Freunden schließt, was eine Abkehr von der politischen Hypermoral voraussetzt. Ungarn wolle dahingehend ein „gutes Instrument“ sein, um ein Abkommen zu erleichtern, so Orban: „Ich versuche, dem amerikanischen Präsidenten zu helfen.“
Dass ein Politiker mit derart rundum hochvernünftigen und verantwortungsethischen Positionen in der EU nicht nur nicht ernstgenommen, sondern angefeindet und isoliert wird, beweist, wie sehr sich der “Wertewesten” moralisch und außenpolitisch vergaloppiert hat. Milliardenunterstützung und Waffenlieferung für ein hochkorruptes Regime, zu dem keinerlei Bündnisverpflichtungen bestehen, unter Inkaufnahme wirtschaftlicher und energiepolitischer Selbstschädigung und Eigengefährdung durch nachhaltige Zerstörung aller mühsam nach dem Ende des Kalten Krieges wiederhergestellten Beziehungen zu Russland: Dieser Irrweg wird insbesondere Deutschland noch sehr, sehr teuer zu stehen kommen. Es ist die unweigerliche Folge, wenn ein Land 20 Jahre lang von gegen die eigenen Interessen handelnden Politikern zugrunderegiert wird. Orbán steht hingegen für das exakte Gegenteil.
12 Antworten
Hier wird ein Popanz aufgebaut, der jeder Realität widerspricht. Denn nicht der Russe ist die Gefahr, sondern die europäischen Politiker auf den Regierungsbänken. Sie schüren nur Angst unter den Bevölkerungen, um in Brüssel eine Horror Diktatur zu Errichten. Welche durch die heutigen Möglichkeiten wesentlich schlimmer wird als es die STASI, die GESTAPO oder der KGB jemals waren!
JEDE CHANCE FÜR DIPLOMATIE HABEN DIE USA AB 2014 ABSICHTLICH ZERSTÖRT !!
2014 haben die USA den Maidan inszeniert und die UKRA NAZIS an die Macht gebracht … man erinnere sich Nuland sagte FUCK THE EU !!
Danach haben die UKRA-NAZIS begonnen den Donbas zu schikanieren und die dort ansässige Russische Bevlökerung sogar zu ermorden !!
Dann wurde mit Russland der MISNKER VERTRAG geschlossen um angeblich die Ansprüche der Menschen im Donbas zu regeln, was sich aber an der Sturheit der Ukraine (von den USA gestützt) scheiterte.
Dann gab es auch den erfolglosen MINSK 2 VERTRAG
Minsk II, auch Minsker Abkommen oder Minsker Friedensabkommen genannt, ist ein Maßnahmenkomplex zur Umsetzung der Vereinbarungen von Minsk I.
Seine wichtigsten Ziele, nämlich ein Ende des seit 2014 in der Ost-Ukraine herrschenden Kriegs und eine politische Beilegung des Konflikts, wurden nicht erreicht.
Das Abkommen wurde vom damaligen französischen Präsidenten François Hollande, der damaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem damaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko sowie dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ausgehandelt und von den Teilnehmern der trilateralen Kontaktgruppe am 12. Februar 2015 unterzeichnet.
Putin wartete bis Februar 2022 auf eine Fortschritt, aber aus den USA und den Europäeren kam keine Antwort, sodass er sich für die SPEZIALOPERATION entschied.
Danach hörte man von Merkel und vom Boris Johnson, dass die MINSKER VERTRÄGE nur zum SCHEIN geschlossen wurden um die Ukraine in dieser Zeit militärisch aufzurüsten !!
FAZIT: DIE USA WOLLTEN DIESEN KRIEG WEIL SIE GLAUBTEN ÜBER DIE UKRAINE RUSSLAND EROBERN ZU KÖNNEN, AUCH WEGEN DER WERTVOLLEN ROHSTOFFE !!
Das war die Wahnsinns-Idee des früheren Präsidentenberaters: Zbigniew Brzeziński !!
Ukraine 2016 Analyse vom schweizer Historiker Dr. Daniele Ganser…https://www.youtube.com/watch?v=jZmO_cfj9js
Immer die bösen Russen aber die immer guten Amerikaner – von wegen !! danke für Ihre Arbeit Herr Ganser !!
UNBEDINGT ANHÖREN !!!
Der Maidan war ein illegaler Putsch, vom Westen unterstützt
https://www.infosperber.ch/politik/welt/der-maidan-war-ein-illegaler-putsch-vom-westen-unterstuetzt
Jacques Baud / 23.08.2023 Die gestürzte Regierung war demokratisch gewählt.
Von der neuen Regierung sah sich die Bevölkerung des Donbas und der Krim bedroht.
Die USA haben sogar die Regierung ausgewählt
Bei der Maidan-«Revolution» von 2014 handelt es sich um einen Staatsstreich mit Unterstützung der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten.
Sogar die Mitglieder der zukünftigen ukrainischen Regierung haben die USA selber ausgewählt.
Das zeigt das berühmt gewordene Telefongespräch zwischen Victoria Nuland, der damaligen stellvertretenden Aussenministerin für Europa und Eurasien, und Geoffrey Pratt, dem amerikanischen US-Botschafter in Kiew, das die BBC publik machte – zum Ärger der Europäer.
Im Verlauf des Gesprächs fiel Nulands denkwürdiges «Fuck the EU!».
Einen ähnlichen Gewalt-Aufstand wie auf dem Maidan hätte kein westliches Land toleriert, erklärte der damalige ukrainische Ministerpräsident Asarow.
Der weggeputschte Präsident Janukowitsch forderte ein Jahr später die neue Regierung in Kiew vergeblich auf, mit den prorussischen Aufständischen im Osten der Ukraine das Gespräch zu suchen und der abtrünnigen Region eine weitgehende Selbstverwaltung zu gewähren.
Der Westen, der den rechtsextremen Staatsstreich von Kiew unterstützte, will den Staatsstreich legitimieren, indem er verschweigt, dass es auch viele Ukrainer gab und gibt, die ihn ablehnen.
Man verbreitet stattdessen, dass russisches Militär den Aufstand im Donbas organisierte, und behauptet sogar, Russland habe «sich den Donbas angeeignet». Das ist falsch.
Es ging in jener Zeit lediglich um eine garantierte Autonomie von Kiew.
Die russischsprachige Bevölkerung im Donbas pflegte stets enge Beziehungen mit Russland. …UNBEDINGT ALLES LESEN !!
Ich würde sogar sagen die NATO ist eine BEDROHUNG geworden. Fakten: a) der Warschauer Pakt wurde aufgelöst
b) die Wiedervereinigung Deutschlands wurde ermöglicht !!! Die NATO??? Frieden zu sichern ??? nur hirnlose
glauben an dieses Märchen. Anders gesagt – der dumme Mensch ist a) Gläubig b) lenkbar in jede Richtung. Man beachte nur die Aussagen der Länder die sich der Nato angeschlossen haben – “ sie fühlen sich von RU bedroht“
Wenn Menschen ein Problem mit ihren „Sinnesorganen“ haben – gehören Sie in die geschlossene (Klapse). Aber man
beachte auch die pol.-Seite – der Mensch wird gezielt irregeleitet in dem man ihnen ein FEINDBILD einredet, meistens
um diese von anderen (Schweinereien) abzulenken. Die EU u. D haben YU zerschlagen in dem sie mit Hass die Menschen gegeneinander aufgewiegelt haben. Ziel Gründung der EU, YU als stärkste mil.-Macht in Europa zu beseitigen um die diktatorische Macht in der EU aufbauen zu können. Da es in YU so gut geklappt hat, hat es Schule
gemacht, und wird in anderen Ländern weiter praktiziert. Und das alles mit Hilfe der NATO !!! Übrigens Herr Orban
sollte auch wissen, das Ungarn nur deshalb in die westliche Gemeinschaft aufgenommen wurde, um den Bombern
im YU-Krieg Luftraum zum abhauen benötigt hat, diese zuvor die Donau zerbombt haben.
Ich schäme mich für die ganzen Lügner ver Einheitsparteien SPD-CDU-GRÜNE !
Im 2. Weltkrieg hat Deutschland 27 Mio. Russen umgebracht und trotzdem hat Russland 1990 Deutschland wieder die Einheit geschenkt!
Danach hat unsere Wirtschaft bis 2022 durch den guten Handel & die Energielieferungem Russlands wunderbar gelebt !!
Die jetzigen Einheitsparteien zerstören im Auftrag des DEEP STATE, also Soros & BlackRock nun alles mit Ihren Lügen und Unterstützung des gekauften Verbrechers Selensky !! !!
Russlands Gründe für die Intervention
Zu Beginn der russischen Militäroperation wurden als Gründe genannt, dass die Ukraine entnazifiziert und entmilitarisiert werden solle, außerdem wurde als Grund angegeben, den Krieg im Donbass beenden zu wollen, den Kiew seit 2014 gegen die dortige Zivilbevölkerung führt, die Kiew dabei als seine eigenen Bürger bezeichnet.
All das hat Russland sicherlich ernst gemeint, aber es war nicht der Grund, die Militäroperation ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt zu starten.
Der Krieg im Donbass dauerte schon acht Jahre und der innenpolitische Druck auf die russische Regierung, den dortigen Menschen endlich zur Hilfe zu kommen, war schon lange groß.
Die Minsker Verträge 1 & 2 waren laut Merkel nur Scheinverträge um in dieser Zeit die Ukraine aufzurüsten !!
Das galt umso mehr, als in Russland bereits etwa fünf Millionen Menschen aus der Ukraine lebten, die entweder schon lange als Arbeitsmigranten in Russland waren, oder vor dem Krieg geflohen waren, den Kiew gegen sein eigenes Volk geführt hat !!
Viele dieser Menschen haben längst die russische Staatsangehörigkeit und sind daher eine nicht unbedeutende Wählerschaft.
Aber das war acht Jahre kein Grund für ein militärisches Eingreifen und obwohl der ukrainische Beschuss des Donbass Mitte Februar stark verstärkt wurde, war das kaum der alleinige entscheidende Grund dafür, ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt militärisch aktiv zu werden.
Im Februar 2022 fur Boris Johnson nach Kiew und dat Selensky verboten den schon fertigen Istanbuler Friedensvertrag mi Russland zu unterzeichen !
https://ansage.org/hat-boris-johnson-fuer-eine-million-pfund-ruestungslobby-bakschisch-den-frieden-verkauft/?
DER WESTEN EU 7 NATO / USA IST NICHTS ANDERES ALS EIN GANGSTER-VEREIN !!
„Zum Teufel mit dem Rest der Welt“ – Langzeitstrategie und unipolarer Anspruch der USA
https://www.nachdenkseiten.de/?p=118252
Kontinuität seit mehr als 200 Jahren
Dieser durch nichts gerechtfertigten Hybris folgte auch die Politik des mit einem gewinnenden Lächeln daherkommenden Präsidenten Barack Obama, der sieben Kriege geführt hat und in einer Rede vor der Militärakademie in Westpoint die USA als die „einzige unverzichtbare Nation“ bezeichnete, als Dreh- und Angelpunkt aller Allianzen von Europa bis Asien, „unübertroffen in der Geschichte der Nationen“.
Damit bekundete Obama, was schon lange praktizierte Politik der Vereinigten Staaten war, die seit dem 20. Jahrhundert ihren imperialen Anspruch auch gegenüber Europa, insbesondere Deutschland, durchzusetzen verstanden.
Naja dann kann sich die US-Marionette Selensky ja bald zur Ruhe setzen.
Die Milliarden, von den USA einbezahlt, auf seinen geheimen Off-Shore-Konten werden ihm das Leben versüßen.
Das sich dieser Typ noch in den Spiegel schauen kann ???
Er hat sein Volk verraten und hat Leid und Tod über sein Land gebracht!!
Eigentlich sollte das Volk, wenn es denn intelligent wäre, diesen Burschen öffentlich hinrichten wie Nicolae Ceaușescu !!
Das ist auch lächerlich– ws soll er mit diesen kaputten Ländern wollen– nur Schulden ohne Ende, massenhafte illegale Immigration, schlechte Infrastrukturen, schlechte Bildung, Chaos überall, Terrorgruppen aus Islamischen Ländern und Linksextremisten, sinkende Perspektiven in der Industrie, Deindustrialisierung, usw, usw– er wäre bescheuert die EU einnehmen zu wollen
Danke für den treffenden Artikel. Orban ist für mich der weiße Ritter in der finsteren EU. Man braucht sich bloß mal in seinem Land umzuschauen: Eine prosperierende Wirtschaft, entspannte, gebildete Menschen, kaum Moslems, gepflegte Straßen, Sicherheit in den Städten. Dort regiert die Vernunft.
Orban Kritiker?… bei diesen geistlosen Moralisten handelt es sich um “ entwicklungs-traumatisierte Narzissten“ bar jeglicher Eigenreflexion; ein katastrophales, unheilbares Krankheitsbild, dem bisher zu wenig Beachtung geschenkt wurde…… Was sie anrichten, sehen wir global !!! Mental Gesunde wollen Frieden und keinen Krieg!!!
Viktor Orbán denkt nicht nur richtig, er hat auch den Mut das durchzuziehen. Brüssel POLITNULLEN können nur ungläubig zuschauen. Bestrafen kann man Orbán nicht, nur sein Land. Aber das Volk wählt ihn wieder trotz z.B. Kürzung/Aussetzung von Hilfsgeldern. Denn VDL hat ein Ablaufdatum.
Die kriegslüsterne UvdL- Juncker´sche €U-Kamilla samt Lehnstuhl & Catwalk-Diplomaten, wie die wertegeleitete GRÜNE „Queen of Kerosin“ Bärbock, hat PM Orban persönlich als intellektuell verarmt, sowie ethisch & politisch als nackt entblößt. Je lauter sie fauchen, kreischen, mit den Füßchen aufstampfen wie Rumpelstilzchen, mit Flüchen & Geschirr um sich werfen, desto richtiger scheint es, was Orban macht. Möge Gott ihm, und allen die guten Willens sind, beistehen.
Ich kenne die persönlichen Beweggründe von Victor Orban nicht, auf jeden Fall ist mir jede (!) diplomatische Initiative zur Beendigung dieses irrsinnigen Sterbens tausendmal lieber als Krieg, Krieg, Krieg. Eigentlich war es (jedenfalls für mich ) kein Schock als die Russen einmarschierten, haben wir die Provokationen und Hetze vergessen? Die Amis- PROVOKATEURE wussten doch schon vor dem Einmarsch mehrere Male, wann es passieren würde. Auch diese Gesprächsverweigerung war Provokation. Ich weiß nicht , ob die Amis im umgekehrten Fall , solange gezögert hätten.