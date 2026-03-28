Organspende: Widerspruchslösung und erweiterte Todesdefinition sind ein riskanter Vorstoß

Das Thema Organspende ist erneut in der politischen Debatte. Karl Lauterbach, als ehemaliger Bundesgesundheitsminister Hauptverantwortlicher Totalversager der Ampel-Regierung bis vergangenes Jahr, setzt sich vehement für die Einführung der Widerspruchslösung ein. Nach diesem Modell gilt jeder Mensch automatisch als Organspender, solange er nicht ausdrücklich widersprochen hat. Die bisherige Entscheidungslösung im deutschen Transplantationsgesetz, die eine aktive Zustimmung voraussetzt, soll damit abgelöst werden. Und: Lauterbach machte bereits deutlich, dass die Widerspruchslösung nur der erste Schritt sein soll; als Nächstes plant er offenbar eine Ausweitung der Todeskriterien: Der Hirntod als klare Voraussetzung für eine Organentnahme soll keine zwingende Bedingung mehr bleiben. Stattdessen orientiert er sich am spanischen Modell, wo bereits ein Herzstillstand unter bestimmten Bedingungen ausreichen kann, um Organe zu entnehmen. In Spanien, das weltweit zu den Spitzenreitern bei Organspenden zählt, führt diese Praxis zu hohen Transplantationszahlen – bei einer zunehmend Zahl von Fällen, in denen die Grenze zur Euthanasie oder zur unterlassenen Hilfeleistung überschritten wird.

Das Lauterbach, dessen Zynismus bereits während Corona offen zutage trat, in diesem Modell überhaupt keine moralischen Komplikationen oder Vorbehalte erkennt, verwundert nicht weiter; der Mann ist ein schließlich ein empathieloser Nerd und ausgemachter Soziopath, dessen blinde Staatshörigkeit und Vertrauen in die Funktionen und Aufrichtigkeit des Apparats ihn allen gegenteiligen, grässlichen Beweisen der letzten Jahre zum Trotz jedweden Gedanken an Schindluder und Missbrauchsmöglichkeiten ignorieren lässt, für die sein Vorstoß ein Einfallstor bieten würde. Unterdessen sehen Kritiker und Gegner in dem, was hier gefordert wird, eine gefährliche Versuchung für Ärzte: Ein schwerverletzter oder komatöser Patient, dessen Herz stehen geblieben ist, könnte durch intensive Wiederbelebung vielleicht noch gerettet werden (und muss es nach gegenwärtiger Rechtslage auch) – doch sollten sich Lauterbach & Co. durchsetzen, bestünde fortan die legale Möglichkeit, die Bemühungen einzustellen, den Patienten für tot zu erklären und die Organe – Herz, Lunge, Nieren – für wartende Empfänger zu entnehmen. Anstelle einer Herzmassage droht dann die Organentnahme.

Konfliktträchtige Frage

Auch wenn man gar nicht so weit gehen muss, die gewaltigen finanziellen Anreize der regelrechten Organindustrie – vom Schwarzhandel ganz zu schweigen – hier als mögliche dunkle Motive einzubeziehen, sondern stattdessen einmal nur von der ärztlichen Abwägung ausgeht, die einer faktischen Triage gleichkommt: Solche Anreize sind ethisch hochproblematisch und untergraben das Vertrauen in die Medizin. Das macht ja das Thema Organspenden gerade zu solch einer konfliktträchtigen Frage. Doch genau dieses System der “legalen Ausweidung auf ärztliche Einschätzung hin”, wie spanische Kritiker der Regelung anmahnen, scheint Lauterbach nun auch für Deutschland anzustreben. Gerade hier müsste Corona jedoch wieder einmal als mahnende Blaupause dienen – und vor allem die entsetzliche Impfkampagne, an der sich die meisten Ärzte skrupellos beteiligt haben, denn die Frage ist mehr als berechtigt: wie moralisch sich Mediziner im Fall der Fälle verhalten, wenn sie etwa ein kleines Mädchen, das noch sein Leben vor sich hat, retten könnten mit den Organen eines 60-Jährigen, der vielleicht noch gerettet werden könnte, aber zumindest weitgehend sein “Leben ja schon gelebt” hat?

Und es stellt sich die Frage: Trauen wir Politikern zu, derart existenzielle Entscheidungen über Leben und Tod für uns alle zu treffen? Viele Bürger antworten hier mit einem klaren Nein; einen Hinweis darauf mag eine kürzlich Petition gegen die geplante SPD-Organspendereform geben: Diese wurde in kürzester Zeit von mehr als 30.000 Menschen unterzeichnet. Und schon 2024 scheiterte ein ähnlicher Gesetzentwurf im Bundestag in der Ausschuss-Phase – nicht zuletzt wegen einer früheren Petition mit über 69.000 Unterschriften, die an alle Abgeordneten ging. Dieses Feedback zeigt, dass der Widerstand riesig ist – was allerdings nicht daran liegt, dass die Menschen nicht organspendenwillig oder hilfsbereit wären oder nicht selbst sehr wohl wüssten, dass auch sie im Zweifel jederzeit auf eine Organspende angewiesen sein können. Ihre Sorge entspringt eher einem wohlbegründeten Misstrauen in die Redlichkeit und Objektivität des Systems, das letztlich die Entscheidungen zur Lebensbeendigung oder Organentnahme trifft. Und ausgerechnet Fürsprecher wie Karl Lauterbach lassen hier alle Alarmglocken schrillen – denn solange solche unseriösen und erweislich verlogenen Gestalten die Gesundheitspolitik dominieren und kein wirklich schlüssiges, fehlerresistentes und absolut transparentes Modell vorliegt, sollte das Transplantationsgesetz unverändert bleiben. Das bedeutet: Organspender darf nur sein, wer ausdrücklich zugestimmt hat. Eine automatische Unterstellung der Spendebereitschaft und eine mögliche Aufweichung des Todeskriteriums bergen enorme Risiken für das Vertrauen in die Medizin und die Selbstbestimmung jedes Einzelnen – um so mehr in einem ideologietriefenden, unterfinanzierten und zunehmend dysfunktionalen Gesundheitswesen und einem ebensolchen Politikbetrieb. (DM)