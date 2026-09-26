Organspenden: Warum der Widerspruchslösung unbedingt zu widersprechen ist

Eine Gruppe von 254 Abgeordneten aus CDU, CSU, SPD, Grünen und Linken, darunter auch die ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn und Karl Lauterbach (seit jeher ein Freund aller autoritären und dirigistischen Modelle, egal bei welcher Fragestellung), bemüht sich derzeit wieder einmal hektisch um die Einführung der ethisch umstrittenen Widerspruchsregelung bei Organspenden. Sie sieht vor, dass jede erwachsene Person, die einer Organspende nicht ausdrücklich widersprochen hat, nach dem Hirntod automatisch als Spender gilt. Bisher ist für Organentnahmen ein ausdrückliches Ja nötig. Die Gruppe argumentiert, dass viele Verbesserungen in den vergangenen Jahren keine entscheidende Steigerung der Spenderzahlen bewirkt hätten. Deshalb soll eine Spendebereitschaft daher als Regelfall angenommen werden und Organentnahmen bei volljährigen und einwilligungsfähigen Menschen künftig auch dann zulässig sein, wenn man nicht sein ausdrückliches Einverständnis erklärt, sondern dem nur nicht ausdrücklich widersprochen hat.

Die Diskussion um diese Regelung, die Schweigen mit Zustimmung gleichsetzt, ist so alt wie das Thema Organspenden selbst. Der AfD-Abgeordnete Martin Sichert sprach sich gegen den Antrag aus und sprach von einem Verstoß gegen Menschenwürde und körperliche Unversehrtheit. Die Widerspruchslösung sei schlicht grundgesetzwidrig. Sein CDU-Kollege Michael Brand kritisierte, überall brauche es positive Zustimmung, selbst bei der Nutzung von Internetseiten – und „ausgerechnet bei den Organen wollen wir es jetzt staatlich umdrehen?“ Es gebe viele konkrete Schritte, mit denen man Leben retten könne. So fehle etwa noch immer eine vernünftige Online-Kampagne, um zu informieren und zu überzeugen.

Medizinisch nachvollziehbar, ethisch verwerflich

Eine zweite Gruppe von 58 Abgeordneten brachte einen Antrag für den Fortbestand der derzeitigen Zustimmungsregelung ein, der mehr Aufklärung und Aufforderungen zum Entscheiden vorsieht. Schweigen dürfe nicht als Zustimmung gewertet werden, lautet eines der Kernargumente. Das Recht auf Selbstbestimmung schließe auch ein, keine Entscheidung zu treffen, ohne dass persönliche Konsequenzen folgen. Alle Bürger sollen „zeitnah“ nach dem 18. Geburtstag aufgefordert werden, sich zu ihrer Spendebereitschaft zu äußern und ihren Willen festzuhalten. Neben Ja und Nein soll auch „unentschieden“ zulässig sein. Die Debatte war parteiübergreifend von starken Für-und-Wider-Positionen geprägt. Beide Anträge werden nun in Ausschüssen beraten. Vor sechs Jahren hatte der Bundestag für die Beibehaltung der Zustimmungsregelung gestimmt.

So verständlich es ist, dass Menschen auf eine dringend benötigte Organspende warten, so moralisch verwerflich ist es doch, Menschen ohne ausdrückliche Zustimmung Organe zu entnehmen, noch dazu, ohne dass auch nur ihre engsten Angehörigen zuvor befragt würden. Die Feststellung des Hirntodes würde bereits ausreichen. Diese ist aber äußerst zweifelhaft – und das liegt nicht nur an dem nie ganz auszuräumenden Restverdacht, dass bei Priorisierung und Wartelisten Schindluder mit Patienten betrieben wird oder Korruption im Spiel ist – handelt es sich doch um ein potentielles Milliardenengeschäft, je nachdem, wer die Organe benötigt. Wann exakt tatsächlich der Tod eintritt, ist kaum feststellbar, Menschen, die bereits für tot erklärt wurden, waren nicht nur noch am Leben, sondern sind sogar wieder völlig gesundet. Oft würden einem lebenden Menschen Organe entnommen und gerade dadurch überhaupt erst sein Tod herbeigeführt.

Die Ungewissheit der Hinterbliebenen

Andererseits scheuen viele Menschen sich, eine Entscheidung über die Organspende zu treffen, weil dies die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod nach sich zieht, den westliche Gesellschaften weitgehend verdrängt haben. Deshalb wird heute in der Mehrheit der Fälle den Angehörigen die Last aufgebürdet, ob ein nicht mehr entscheidungsfähiger Mensch für tot erklärt und zur Organentnahme freigegeben wird. Diese müssen dann auch noch mit der ewigen Ungewissheit leben, ob ihr Verwandter mit der Entscheidung gewesen einverstanden wäre, die sie an seiner Stelle treffen mussten.

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Sollte nun eine Regelung eingeführt werden, die einen ausdrücklichen Widerspruch voraussetzt, dessen Nichtvorliegen gleichbedeutend mit dem zur Recht zur faktischen Ausweidung des Betroffenen schreitet, bleibt immer die Frage, ob dieser überhaupt von dieser gesetzlichen Regelung wusste, ob er sich noch im Prozess der Entscheidungsfindung befand oder er ob eine klare Pro-oder-Contra-Haltung hatte, die er lediglich nur nicht mehr zu Lebzeiten zum Ausdruck bringen konnte. Das Fehlen einer Willenserklärung pauschal als Einverständnis zu deuten, ist letztlich inakzeptabel. Menschen müssen eine wohlabgewogene und rechtssichere Entscheidung treffen können. Dafür brauchen sie Informationen. Deshalb erscheint es als die sinnvollste Lösung, dass hier umfassende Aufklärung betrieben wird. Diesbezüglich ist es bemerkenswert, dass der Staat, der auch sonst keine Kosten und Mühen scheut, wenn er die Bürger über irgendwelche seiner Vorhaben informieren will, bislang wenig aktive Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung für diese Problemstellung betrieben hat. Dabei wären Informationskampagnen, die ergebnisoffen die Dringlichkeit des Themas herausarbeiten und auf die Menschen einwirken, hier eine freie Entscheidung zu treffen, der beste und moralisch vertretbarste Weg, dieses hochsensible Thema anzugehen – ganz nicht aber eine weitere staatliche Hauruck-Regel, die das Thema Organspende zum bloßen Verwaltungsproblem herabstuft, um noch schneller an Spenderorgane zu gelangen.